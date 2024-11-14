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الاتحاد الملكي ينظم الفحص البيطري.. واليوم السباق الدولي والمحلي

11/14/2024 7:22:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬الخاص‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬لثاني‭ ‬بطولات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭.‬

وشهد‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاسطبلات‭ ‬والفرسان‭ ‬وسط‭ ‬تنظيم‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬الذين‭ ‬سعوا‭ ‬لتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬للمشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬بسلاسة‭ ‬تنظيمية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬عملية‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬وترقيم‭ ‬الجياد‭ ‬ووزن‭ ‬الفرسان‭.‬

وجرى‭ ‬فحص‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬وذلك‭ ‬للسباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬والسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬80‭ ‬كم‭.‬

وستكون‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لانطلاق‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬والسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬80‭ ‬كم‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للسباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬والسباق‭ ‬المحلي‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬الذين‭ ‬سيقامان‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭.‬

وسيقام‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مراحل‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ (‬لون‭ ‬أحمر‭) ‬ستكون‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ (‬لون‭ ‬أزرق‭) ‬لمسافة‭ ‬30‭ ‬كم،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثالثة‭ (‬لون‭ ‬أخضر‭) ‬لمسافة‭ ‬30‭ ‬كم،‭ ‬فيما‭ ‬سيقام‭ ‬سباق‭ ‬80‭ ‬كم‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مراحل‭ ‬أيضاً،‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ (‬لون‭ ‬أحمر‭) ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ (‬لون‭ ‬أصفر‭) ‬لمسافة‭ ‬20‭ ‬كم‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬محمد‭ ‬دادالله،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الاسطبلات‭ ‬والفرسان‭ ‬لفحص‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬وعملية‭ ‬الترقيم‭ ‬ووزن‭ ‬الفرسان،‭ ‬مبينا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الجاهزية‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬اجتياز‭ ‬كافة‭ ‬المراحل‭ ‬بنجاح‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬وكافة‭ ‬اللجان‭ ‬مستعدين‭ ‬لاستقبال‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الاسطبلات‭ ‬والفرسان‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭.‬

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