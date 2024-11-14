الاتحاد الملكي ينظم الفحص البيطري.. واليوم السباق الدولي والمحلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظم الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، الفحص البيطري الخاص بالسباقات الدولية والمحلية لثاني بطولات الموسم الجديد 2024/2025 وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة.
وشهد الفحص البيطري مشاركة واسعة من الاسطبلات والفرسان وسط تنظيم مميز من كافة اللجان الذين سعوا لتهيئة الأجواء المثالية للمشاركين، حيث خرج الفحص البيطري بسلاسة تنظيمية ساهمت في نجاح عملية الفحص البيطري وترقيم الجياد ووزن الفرسان.
وجرى فحص الجياد المشاركة في السباقات التي ستنطلق اليوم الجمعة وذلك للسباق الدولي لمسافة 100 كم والسباق المحلي لمسافة 80 كم.
وستكون قرية البحرين الدولية للقدرة على أتم الاستعداد لانطلاق السباق الدولي لمسافة 100 كم والسباق المحلي لمسافة 80 كم وذلك عند الساعة من صباح اليوم الجمعة، إضافة إلى تنظيم الفحص البيطري للسباق الدولي لمسافة 120 كم والسباق المحلي لمسافة 40 كم الذين سيقامان صباح السبت.
وسيقام السباق الدولي لمسافة 100 كم على 3 مراحل اليوم الجمعة، حيث أن المرحلة الأولى (لون أحمر) ستكون لمسافة 40 كم، والمرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، والمرحلة الثالثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم، فيما سيقام سباق 80 كم على 3 مراحل أيضاً، المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، والمرحلة الثانية والثالثة (لون أصفر) لمسافة 20 كم لكل مرحلة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة التحكيم محمد دادالله، أن اللجنة حرصت على تهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين من الاسطبلات والفرسان لفحص الجياد المشاركة وعملية الترقيم ووزن الفرسان، مبينا إلى أن الجميع على أتم الجاهزية للتنافس على اجتياز كافة المراحل بنجاح.
وأشار إلى أن لجنة التحكيم وكافة اللجان مستعدين لاستقبال المشاركين من الاسطبلات والفرسان في السباقات التي ستنطلق اليوم الجمعة، متمنيا كل التوفيق لكافة المشاركين.
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