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لجنة المنتخبات تقرر تفعيل مدرسة الاتحاد البحريني للبولينج

11/14/2024 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج،‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬برئاسة‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬البوفلاح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭.‬

ورحب‭ ‬البوفلاح‭ ‬بالسادة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬عملهم،‭ ‬وشكر‭ ‬لهم‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬لاعبيهم‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬اللجنة‭ ‬تسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإعداد‭ ‬وتأمين‭ ‬كل‭ ‬مستلزمات‭ ‬العملية‭ ‬التدريبية‭ ‬كي‭ ‬تبقى‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬جاهزة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬استحقاق‭ ‬خارجي‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭.‬

وناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬التقرير‭ ‬الإداري‭ ‬لمشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للرجال‭ ‬والسابعة‭ ‬للسيدات‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬مؤخراً‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تفعيل‭ ‬مدرسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬البوفلاح‭ ‬مشرفاً‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭ ‬والسيد‭ ‬عيسى‭ ‬تقي‭ ‬مديراً‭ ‬لها،‭ ‬ووضع‭ ‬نظام‭ ‬أساسي‭ ‬جديد‭ ‬للمدرسة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬إنشاء‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬لفئات‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬وإعداد‭ ‬لاعبين‭ ‬‮«‬2 hands ‭ ‬‮»‬‭ ‬لمواكبة‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة،‭ ‬وتعيين‭ ‬رئيس‭ ‬للمدربين‭ ‬يكون‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬وسير‭ ‬عمله‭.‬

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