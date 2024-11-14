لجنة المنتخبات تقرر تفعيل مدرسة الاتحاد البحريني للبولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني للبولينج، اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد، برئاسة صالح محمد البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج رئيس لجنة المنتخبات.
ورحب البوفلاح بالسادة أعضاء اللجنة متمنياً لهم التوفيق في عملهم، وشكر لهم جهودهم في متابعة لاعبيهم وحرصهم على تقديم الأفضل مؤكداً أنّ اللجنة تسعى دائماً إلى تطوير المنتخبات على مستوى جميع الفئات ومتابعة الإعداد وتأمين كل مستلزمات العملية التدريبية كي تبقى جميع المنتخبات جاهزة للمشاركة في أي استحقاق خارجي وتحقيق النتائج المرجوة.
وناقش الأعضاء التقرير الإداري لمشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية الحادية عشرة للرجال والسابعة للسيدات التي اختتمت في القاهرة مؤخراً.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط من أبرزها تفعيل مدرسة الاتحاد البحريني للبولينج مع بداية العام الجديد على أن يكون صالح محمد البوفلاح مشرفاً عاماً على المدرسة والسيد عيسى تقي مديراً لها، ووضع نظام أساسي جديد للمدرسة.
وجرى خلال الاجتماع بحث إنشاء جيل جديد من اللاعبين واللاعبات لفئات الناشئين والشباب وإعداد لاعبين «2 hands » لمواكبة تطور اللعبة، وتعيين رئيس للمدربين يكون مسؤولاً عن وضع البرنامج التدريبي وسير عمله.
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