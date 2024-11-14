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حضور خليجي في ربع نهائي بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

11/14/2024 7:22:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬ببطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وشهد‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬استمرار‭ ‬تألق‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬العوضي‭ ‬المصنف‭ ‬سابعا‭ ‬بالبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬البيلاوسي‭ ‬إيفان‭ ‬شارابيكا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وضمن‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬ذاته،‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬تيجاس‭ ‬أهوجا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬أيضا‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6/3‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لفردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬بالبطولة‭ ‬عمران‭ ‬بولوت‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ماتي‭ ‬سوكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬تاكينيكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬7‭(‬4‭)‬،‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و7‭/‬6‭(‬4‭).‬

وواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬إيركوت‭ ‬أيدين‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬السويدي‭ ‬أكسيل‭ ‬رابير‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و7‭/‬5‭.‬

كما‭ ‬تغلب‭ ‬اللاعب‭ ‬الصيني‭ ‬شيشوان‭ ‬زهو‭ ‬على‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬أردا‭ ‬ايدين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬وفاز‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬ماكسيم‭ ‬شيبلوف‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬التركي‭ ‬ياغيز‭ ‬يلديز‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬0‭/‬6‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬فيما‭ ‬أكمل‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬كانبرغيماث‭ ‬عقد‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬أراف‭ ‬ديكيال‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات‭ ‬بلغت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬دسوقي‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬المسحق‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬باركا‭ ‬ناير‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬وتعد‭ ‬دسوقي‭ ‬المصنفة‭ ‬السابعة‭ ‬بالبطولة‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى،‭ ‬تأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬بالبطولة‭ ‬دجلة‭ ‬إزغي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬مارلين‭ ‬وركمان‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬الصينية‭ ‬تشانغ‭ ‬ليو‭ ‬وصيفة‭ ‬البطولة‭ ‬الماضية‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬دوموفا،‭ ‬6/0‭ ‬و6‭/‬0،‭ ‬وصعدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التشيكية‭ ‬غلوريا‭ ‬ليفنسكي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬السويدية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬لاكي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2،‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و7‭/‬6‭(‬2‭).‬

كما‭ ‬تأهلت‭ ‬الروسية‭ ‬إيكاترينا‭ ‬دوتسينكو‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بتفوقها‭ ‬اللاعبة‭ ‬الهونغ‭ ‬كونغية‭ ‬تشيو‭ ‬كوان‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭(‬6‭) ‬و6‭/‬0،‭ ‬وـاهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البولندية‭ ‬أغاتا‭ ‬كونارسكا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الهندية‭ ‬بريشا،‭ ‬إذ‭ ‬تغلبت‭ ‬عليها‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2،‭ ‬2/6‭ ‬و7‭/‬5‭.‬

وصعدت‭ ‬الروسية‭ ‬اليكسندرا‭ ‬كاتشوشكينا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬التركية‭ ‬دينيز‭ ‬جاكيل‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬فيما‭ ‬حسمت‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الصينية‭ ‬فانغيو‭ ‬تشانغ‭ ‬مباراتها‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬فاسليزا‭ ‬دورينا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬لتتقدم‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭.‬

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