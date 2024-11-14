حضور خليجي في ربع نهائي بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقيمت يوم أمس الأول مباريات دور الـ16 لمسابقة الفردي ببطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين فئة « J 30»، التي تقام منافساتها في ضيافة الاتحاد البحريني للتنس للأسبوع الثاني على التوالي.
وشهد هذا الدور استمرار تألق اللاعب الكويتي محمد العوضي المصنف سابعا بالبطولة، حيث تمكن من التأهل إلى ربع نهائي المسابقة بفوزه على اللاعب البيلاوسي إيفان شارابيكا بنتيجة 6/1 و6/1.
وضمن إطار الدور ذاته، تأهل اللاعب السعودي عيسى علي إلى الدور ربع النهائي بفوزه على الهندي تيجاس أهوجا بمجموعتين دون مقابل أيضا وبنتيجة 6/3 و6/1.
وفي باقي مباريات دور الـ16 لفردي الأولاد، فاز اللاعب التركي المصنف أول بالبطولة عمران بولوت على اللاعب الروماني ماتي سوكو بنتيجة 6/3 و6/4، وحقق اللاعب البلغاري المتوج بلقب البطولة في الأسبوع الماضي فوزا صعبا على الروسي دانييل تاكينيكو بنتيجة 6/7(4)، 6/4 و7/6(4).
وواصل اللاعب التركي إيركوت أيدين مشواره في البطولة بفوزه على اللاعب السويدي أكسيل رابير بنتيجة 6/1 و7/5.
كما تغلب اللاعب الصيني شيشوان زهو على التركي هاكان أردا ايدين بنتيجة 6/4 و6/0، وفاز اللاعب الروسي ماكسيم شيبلوف بصعوبة على التركي ياغيز يلديز بنتيجة 6/4، 0/6 و6/4، فيما أكمل اللاعب الروماني ديف كانبرغيماث عقد ربع نهائي المسابقة بفوزه على الهندي أراف ديكيال.
وضمن منافسات فردي الفتيات بلغت اللاعبة المصرية سارة دسوقي الدور ربع النهائي، وذلك بعد المسحق على الهندي باركا ناير بنتيجة 6/4 و6/0، وتعد دسوقي المصنفة السابعة بالبطولة.
وفي المباريات الأخرى، تأهلت اللاعبة التركية المصنفة الأولى بالبطولة دجلة إزغي إلى الدور ربع النهائي بتغلبها على الأمريكية مارلين وركمان بنتيجة 6/3 و6/2، كما بلغت الصينية تشانغ ليو وصيفة البطولة الماضية الدور ربع النهائي بتغلبها على الروسية داريا دوموفا، 6/0 و6/0، وصعدت اللاعبة التشيكية غلوريا ليفنسكي إلى الدور ذاته بفوزها على السويدية فيكتوريا لاكي بنتيجة 6/2، 4/6 و7/6(2).
كما تأهلت الروسية إيكاترينا دوتسينكو إلى ربع النهائي بتفوقها اللاعبة الهونغ كونغية تشيو كوان بنتيجة 7/6(6) و6/0، وـاهلت اللاعبة البولندية أغاتا كونارسكا على حساب الهندية بريشا، إذ تغلبت عليها بنتيجة 6/2، 2/6 و7/5.
وصعدت الروسية اليكسندرا كاتشوشكينا إلى الدور التالي بفوزها على التركية دينيز جاكيل بنتيجة 6/2 و6/2، فيما حسمت حاملة لقب بطولة الأسبوع الماضي الصينية فانغيو تشانغ مباراتها مع الروسية فاسليزا دورينا بنتيجة 6/3 و6/2 لتتقدم خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب البطولة.
MENAFN14112024000055011008ID1108888685