نسائية اتحاد التنس: دربنا أكثر من 200 سيدة على مهارات التنس الأرضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
صرحت جميلة النشابة رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني للتنس أنه تم تدريب أكثر من 200 سيدة من مختلف الأعمار والمستويات التدريبية على مهارات التنس الأرضي منذ انطلاقة البرنامج في شهر أغسطس الماضي وحتى بدء الدورة التدريبية الرابعة لشهر نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت بعدد 4 مجموعات تدريبية حتى بلغت اليوم 10 مجموعات موزعة بين مستويات مختلفة من المهارات والأداء.
وأشارت النشابة أن البداية كانت بمشاركة شابات من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية
الفلبين، فيما تعتبر المجموعات الحالية هي الأكبر في عداد المنتسبات من البحرينيات والجاليات بالمملكة
من الدول: المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، جمهورية تونس، الجزائر، جمهورية روسيا الاتحادية، الجمهورية الإيطالية، جمهورية الهند، وذلك بعد النجاح المتميز الذي حققته انطلاقة برنامج تدريب السيدات للتنس في دورته الأولى والثانية، والثالثة، والتي تقام على ملاعب الاتحاد بمدينة عيسى خلال الفترة المسائية.
وأضافت النشابة أن الدورة الحالية تشهد مشاركة كبيرة من السيدات تم توزيعهن على 10 مجموعات بحسب مستوياتهن في اللعبة، مقارنة مع 8 مجموعات شهدتها دورة شهر سبتمبر الماضي بعدد يفوق 66 متدربة من مختلف المستويات والدول.
ومن جانبها أشارت فاطمة فخرو عضو اللجنة النسائية أن التسجيل لا يزال مستمراً لهذا الأسبوع وذلك لاستيعاب الأعداد الجديدة التي ترغب بالانضمام لبرنامج اللياقة البدنية «الفتنس للسيدات»، والذي يهدف إلى رفع المعدل اللياقي للسيدات وحرق الدهون، ويشرف عليه المدرب الاحترافي في مجال اللياقة البدنية باسم خيري الذي يمتلك خبرة وتقنيات جديدة في مجال التمارين الرياضية وشد القوام.
وأكدت فخرو اكتمال التسجيل في برنامج تدريب التنس للسيدات، حيث تستعد اللجنة حالياً لتنظيم فعالية جديدة يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري على ملاعب الاتحاد لإشراك اللاعبات في مسابقات زوجية مشتركة بحسب المستويات، ويمكن لجميع السيدات الاشتراك في البرنامج المخصص للسيدات فقط والذي سيستمر على مدار 3 ساعات متواصلة من خلال التواصل على الرقم:39655619.
وأشارت فخرو أن هذا البرنامج يأتي بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة البحرينية، وهو ضمن خطة عمل اللجنة النسائية بالاتحاد لعام 2024، حيث تواصل اللجنة اقامة المبادرات الرياضية والتوعوية التي تعزز الصحة لدى المرأة إلى جانب تحقق اللجنة لهدفها بتوفير بيئة مشجعه على ممارسة الرياضة ونشر الأنماط الصحية بشكل عام وتعليم مهارات التنس الأرضي على وجه الخصوص.
ورفعت اللجنة النسائية برئاسة جميلة النشابة شكرها وتقديرها للشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد ولأعضاء مجلس الإدارة لتسخير كافية الإمكانيات أمام برامج اللجنة وتفريغ المدربين والملاعب خلال الفترة المسائية لتنفيذ الأنشطة والبرامج النسائية.
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