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نسائية اتحاد التنس: دربنا أكثر من 200 سيدة على مهارات التنس الأرضي

11/14/2024 7:22:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

صرحت‭ ‬جميلة‭ ‬النشابة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والمستويات‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬وحتى‭ ‬بدء‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬الرابعة‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬بدأت‭ ‬بعدد‭ ‬4‭ ‬مجموعات‭ ‬تدريبية‭ ‬حتى‭ ‬بلغت‭ ‬اليوم‭ ‬10‭ ‬مجموعات‭ ‬موزعة‭ ‬بين‭ ‬مستويات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والأداء‭.‬

وأشارت‭ ‬النشابة‭ ‬أن‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬بمشاركة‭ ‬شابات‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وجمهورية
الفلبين،‭ ‬فيما‭ ‬تعتبر‭ ‬المجموعات‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المنتسبات‭ ‬من‭ ‬البحرينيات‭ ‬والجاليات‭ ‬بالمملكة‭
‬من‭ ‬الدول‭: ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬جمهورية‭ ‬تونس،‭ ‬الجزائر،‭ ‬جمهورية‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬انطلاقة‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬السيدات‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬والثالثة،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭.‬

وأضافت‭ ‬النشابة‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬تم‭ ‬توزيعهن‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬مجموعات‭ ‬بحسب‭ ‬مستوياتهن‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬مجموعات‭ ‬شهدتها‭ ‬دورة‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعدد‭ ‬يفوق‭ ‬66‭ ‬متدربة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والدول‭. ‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أشارت‭ ‬فاطمة‭ ‬فخرو‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمراً‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وذلك‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الأعداد‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬بالانضمام‭ ‬لبرنامج‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬‮«‬الفتنس‭ ‬للسيدات‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬المعدل‭ ‬اللياقي‭ ‬للسيدات‭ ‬وحرق‭ ‬الدهون،‭ ‬ويشرف‭ ‬عليه‭ ‬المدرب‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬باسم‭ ‬خيري‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬وتقنيات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬وشد‭ ‬القوام‭.‬

وأكدت‭ ‬فخرو‭ ‬اكتمال‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬التنس‭ ‬للسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬تستعد‭ ‬اللجنة‭ ‬حالياً‭ ‬لتنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬لإشراك‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬زوجية‭ ‬مشتركة‭ ‬بحسب‭ ‬المستويات،‭ ‬ويمكن‭ ‬لجميع‭ ‬السيدات‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬المخصص‭ ‬للسيدات‭ ‬فقط‭ ‬والذي‭ ‬سيستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬على‭ ‬الرقم‭:‬39655619‭.‬

وأشارت‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يأتي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬اقامة‭ ‬المبادرات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتوعوية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الصحة‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقق‭ ‬اللجنة‭ ‬لهدفها‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مشجعه‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬ونشر‭ ‬الأنماط‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وتعليم‭ ‬مهارات‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

ورفعت‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬برئاسة‭ ‬جميلة‭ ‬النشابة‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ولأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتسخير‭ ‬كافية‭ ‬الإمكانيات‭ ‬أمام‭ ‬برامج‭ ‬اللجنة‭ ‬وتفريغ‭ ‬المدربين‭ ‬والملاعب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬النسائية‭.‬

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