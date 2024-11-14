انطلاق بطولة آيلاند كلاسيك السنوية الخيرية للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬الخيرية‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬تُقام‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬سنويا‭ ‬وتعد‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الفعاليات‭ ‬المنتظرة‭ ‬في‭ ‬تقويمات‭ ‬عشاق‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭. ‬تُقام‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و16‭ ‬نوفمبر‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭ ‬الخاص‭ ‬للجولف‭ ‬بقصر‭ ‬الصافرية‭. ‬

بدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بحضور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬ولاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬والضيوف‭.‬

وصرح‭ ‬د‭. ‬جورج‭ ‬شيريان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬مر‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭. ‬كما‭ ‬يتطلع‭ ‬لاعبو‭ ‬الجولف‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬حظي‭ ‬لاعبو‭ ‬الجولف‭ ‬بلعبة‭ ‬ممتعة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭ ‬الرائع‭ ‬ذي‭ ‬التسع‭ ‬حفر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬ممتازة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬فائزون‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الجانبية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ ‬ومجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية،‭ ‬وجائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة،‭ ‬وجائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‮»‬‭.‬

ولعب‭ ‬أمس‭ ‬16‭ ‬فريقا‭ ‬وهم‭: ‬أمريكان‭ ‬إكسبريس،‭ ‬ومجموعة‭ ‬افريكان‭ ‬آند‭ ‬ايسترن‭ -‬1،‭ ‬مجموعة‭ ‬افريكان‭ ‬آند‭ ‬ايسترن‭ -‬2،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ – ‭ ‬الرفاع،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ – ‭ ‬أمواج،‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭- ‬1،‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭- ‬2،‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬ – ‭ ‬1،‭ ‬الصقور‭ ‬السوداء،‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للتموين،‭ ‬المطبعة‭ ‬الشرقية،‭ ‬الحواج،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ – ‭ ‬سار،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ – ‭ ‬المنامة‭ ‬1،‭ ‬كوكا‭ ‬كولا،‭ ‬نادي‭ ‬الجولف‭ ‬الملكي‭ ‬1‭.‬

فيما‭ ‬يلي‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية،‭ ‬وجائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة،‭ ‬وجائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‭ ‬لكل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام‭:‬

وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

الفائزون‭ ‬بالمسابقات‭ ‬الجانبية‭ ‬هم‭:‬

جائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية‭ (‬الحفرة‭ ‬2‭): ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬ – ‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للتموين‭ ‬

جائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة‭ (‬الحفرة‭ ‬8‭): ‬راشد‭ ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬ – ‭ ‬الحواج‭ ‬

جائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‭ (‬الحفرة‭ ‬4‭): ‬راشد‭ ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬ – ‭ ‬الحواج

مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭):‬

الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬مجموعة‭ ‬افريكان‭ ‬آند‭ ‬ايسترن‭ ‬1‭ ‬

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬مجموعة‭ ‬افريكان‭ ‬آند‭ ‬ايسترن‭ ‬2

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬1‭

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مجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭.‬1‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭):‬

الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬الحواج‭

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الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمواج‭ ‬

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬المطبعة‭ ‬الشرقية