انطلاق بطولة آيلاند كلاسيك السنوية الخيرية للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأت أمس فعاليات اليوم الثاني من بطولة آيلاند كلاسيك الخيرية للجولف بتنظيم مستشفى الإرسالية الأمريكية والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام. تُقام هذه الفعالية سنويا وتعد أحد أكثر الفعاليات المنتظرة في تقويمات عشاق رياضة الجولف. تُقام البطولة خلال الفترة ما بين 14 و16 نوفمبر تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة في ملعبه الخاص للجولف بقصر الصافرية.
بدأ حفل الافتتاح الرسمي ظهر أمس الخميس، بحضور العديد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين ولاعبي الجولف والضيوف.
وصرح د. جورج شيريان، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات الطبية لمستشفى الإرسالية الأمريكية قائلا: «لقد مر اليوم الأول من اللعب بشكل رائع. كما يتطلع لاعبو الجولف إلى اللعب في هذه البطولة، حيث حظي لاعبو الجولف بلعبة ممتعة في ملعب الجولف الرائع ذي التسع حفر في اليوم الأول، حيث كانت الظروف الجوية ممتازة. وأضاف: «سيكون هناك فائزون بشكل عام في المسابقات الجانبية إلى جانب الفرق الفائزة في مجموعة دوري البطولة ومجموعة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى تتويج الفائزين بجائزة أقرب ضربة للسارية، وجائزة الضربة الأكثر دقة، وجائزة أطول ضربة».
ولعب أمس 16 فريقا وهم: أمريكان إكسبريس، ومجموعة افريكان آند ايسترن -1، مجموعة افريكان آند ايسترن -2، مستشفى الإرسالية الأمريكية – الرفاع، مستشفى الإرسالية الأمريكية – أمواج، بنك الخليج المتحد- 1، بنك الخليج المتحد- 2، الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا – 1، الصقور السوداء، محمد جلال للتموين، المطبعة الشرقية، الحواج، مستشفى الإرسالية الأمريكية – سار، مستشفى الإرسالية الأمريكية – المنامة 1، كوكا كولا، نادي الجولف الملكي 1.
فيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بجائزة أقرب ضربة للسارية، وجائزة الضربة الأكثر دقة، وجائزة أطول ضربة لكل مجموعة من الدوري طوال مدة الثلاثة أيام:
وأسفرت النتائج عن ما يلي:
الفائزون بالمسابقات الجانبية هم:
جائزة أقرب ضربة للسارية (الحفرة 2): صلاح علي عيد – محمد جلال للتموين
جائزة الضربة الأكثر دقة (الحفرة 8): راشد صلاح علي – الحواج
جائزة أطول ضربة (الحفرة 4): راشد صلاح علي – الحواج
مجموعة دوري البطولة (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6 نقاط أو أكثر):
الفريق المتصدر: مجموعة افريكان آند ايسترن 1
الفريق الحائز على المركز الثاني: مجموعة افريكان آند ايسترن 2
الفريق الحائز على المركز الثالث: الكلية الملكية للجراحين 1
مجموعة الدوري الممتاز (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6.1 نقاط أو أكثر):
الفريق المتصدر: الحواج
الفريق الحائز على المركز الثاني: مستشفى الإرسالية الأمريكية أمواج
الفريق الحائز على المركز الثالث: المطبعة الشرقية
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