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منتخبنا يخسر أمام الصين بهدف قاتل

11/14/2024 7:22:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخبنا‭ ‬عند‭ ‬خمس‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬الصين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

جاءت‭ ‬المباراة‭ ‬بسيطرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬أوقات‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية،‭ ‬واستمر‭ ‬العقم‭ ‬الهجومي‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطء‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الكرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تباعد‭ ‬الخطوط‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬المنافس‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬أغلب‭ ‬الكرات‭ ‬الطويلة‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬عليها‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب،‭ ‬ومع‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬أحداثا‭ ‬دراماتيكية،‭ ‬فقد‭ ‬ألغى‭ ‬الحكم‭ ‬هدفا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بقدم‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬حرم‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬87‭) ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬لتقنية‭ ‬الفيديو،‭ ‬وبعدها‭ ‬بدقيقة‭ ‬استطاع‭ ‬تشانغ‭ ‬يونينغ‭ ‬لاعب‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬مباغتة‭ ‬وهدف‭ ‬دفاعي‭ ‬قاتل،‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬الصين‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

المؤتمر‭ ‬الصحفي

وعقد‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وحضر‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬لاعب‭ ‬يرافقه،‭ ‬وقال‭ ‬بالعربية‭ ‬‮«‬مكتوب‮»‬‭ ‬وقصد‭ ‬بذلك‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬حظ‭ ‬عاثر،‭ ‬تغير‭ ‬الوضع‭ ‬خلال‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬ألغي‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استقبلنا‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬المنافس‭.‬

وقال‭ ‬دراغان‭: ‬تعرضنا‭ ‬لخسارة‭ ‬صعبة‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬مكتوب‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬دقيقة‭ ‬تغير‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ولكننا‭ ‬سنقاتل‭ ‬وأتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الخسارة،‭ ‬والتصفيات‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬وأعدكم‭ ‬بأننا‭ ‬سنتأهل‭.‬

ويستضيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬القادمة‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭.‬

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