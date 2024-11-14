منتخبنا يخسر أمام الصين بهدف قاتل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مواجهته أمام المنتخب الصيني بنتيجة هدف من دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة بالدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس العالم 2026.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد منتخبنا عند خمس نقاط، في المقابل رفع الصين رصيده إلى 6 نقاط.
جاءت المباراة بسيطرة منتخبنا في أغلب أوقات اللقاء من دون فاعلية هجومية، واستمر العقم الهجومي الواضح في منتخبنا من خلال البطء في نقل الكرة، إضافة إلى تباعد الخطوط وهو ما جعل المنافس يستفيد من أغلب الكرات الطويلة الذي اعتمد عليها لاعبو المنتخب، ومع نهاية الوقت الأصلي شهدت المباراة أحداثا دراماتيكية، فقد ألغى الحكم هدفا بحرينيا بقدم اللاعب علي حرم عند الدقيقة (87) بعد العودة لتقنية الفيديو، وبعدها بدقيقة استطاع تشانغ يونينغ لاعب الصين من إحراز هدف المباراة الوحيد من هجمة مباغتة وهدف دفاعي قاتل، لينتهي اللقاء بفوز الصين بهدف نظيف.
المؤتمر الصحفي
وعقد بعد اللقاء المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني وحضر الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب المؤتمر من دون لاعب يرافقه، وقال بالعربية «مكتوب» وقصد بذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام أن ما حدث اليوم هو حظ عاثر، تغير الوضع خلال دقيقتين من هدف ألغي لصالح منتخبنا إلى أن استقبلنا هدفا من المنافس.
وقال دراغان: تعرضنا لخسارة صعبة وهذا أمر «مكتوب»، خلال دقيقة تغير كل شيء، ولكننا سنقاتل وأتحمل المسؤولية عن الخسارة، والتصفيات صعبة للغاية وأعدكم بأننا سنتأهل.
ويستضيف منتخبنا الوطني في مباراته القادمة منتخب أستراليا يوم 19 نوفمبر القادم، على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة السادسة.
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