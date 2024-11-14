نجم MMA العالمي محمد موكاييف يعود إلى المنافسة من جديد في BRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستعد نجم فنون القتال المختلطة العالمي محمد موكاييف الملقب بـ«المُعاقب» للعودة والمنافسة من جديد في بطولة BRAVE CF ، جوهرة الرياضة البحرينية، وذلك عندما يخوض نزاله القادم في النسخة BRAVE CF 91 التي من المقرر أن تقام يوم 13 ديسمبر، ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، الذي تنظمه منظمة بريف البحرينية بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 13- 15 ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
ويعد المقاتل المحترف محمد موكاييف واحدا من نجوم رياضة فنون القتال المختلطة العالميين، الذي بدأ مسيرته الاحترافية من بوابة بطولة BRAVE CF في عام 2020 وتحديدا في النسخة BRAVE CF 37، حيث ظل سجله خاليا من الهزائم ليحقق بذلك رقما قياسيا بلغ 13 انتصارات دون خسارة حتى الآن. وشهدت مسيرة المقاتل محمد موكاييف سجلا حافلا من النتائج المتميزة خلال فترته كمقاتل هاوٍ، حيث كان يمتلك سجلا بلغ 23 انتصارا من دون هزيمة، ونجح كذلك من تحقيق لقب بطولة العالم فنون القتال المختلطة للهواة والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF .
واستفاد موكاييف من الشراكة والتوأمة المبرمة بين الاتحاد الدولي IMMAF ومنظمة بريف البحرينية، في الانتقال من مرحلة الهواة إلى مرحلة الاحتراف في بطولة BRAVE CF ، ليصبح بعدها نجما عالميا في هذه الرياضة.
وستشكل عودة موكاييف للمنافسة في نزالات وزن الذبابة في بطولة BRAVE CF إضافة كبيرة، مع وجود أسماء عالمية مثل بطل عالم السامبو فيليموراد ألخاسوف، وبطل BRAVE CF السابق في وزن الديك خوسيه توريس، وبطل السامبو الأوروبي بيدزينا جافاشيليشفيلي، والأسطورة الأفريقية لوثاندو بيكو، ونجوم صاعدة مثل البطل الكازاخستاني دياس إرينغايبوف والبلغاري نيكولاي أتاناسوف.
شاهد: متحمسون لمشاهدة موكاييف من جديد في BRAVE CF
من جهته، علق رئيس منظمة بريف البحرينية محمد شاهد على عودة المقاتل المحترف محمد موكاييف إلى بطولة BRAVE CF ، قائلا: «يسعدنا أن نرحب بعودة واحد من نجوم رياضة MMA العالمية محمد موكاييف إلى بطولة BRAVE CF . فقد أصبح وزن الذبابة أكثر إثارة الآن». وأضاف: «لقد أثبت موكاييف أنه أحد أفضل لاعبي وزن الذبابة في العالم والذي لم يهزم في مسيرته الاحترافية. وأعتقد أنه قد حان الوقت بالنسبة له للمنافسة على اللقب العالمي، وبالنسبة لنا فإننا متحمسون لذلك».
موكاييف يلتقي بالجماهير في الافينيوز.. اليوم
وستكون الجماهير ومحبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة على موعد للقاء نجم رياضة فنون القتال المختلطة العالمية المقاتل محمد موكاييف، وذلك اليوم الجمعة 15 نوفمبر، عند الساعة ساعة
6.30 مساء في متجر SPORTS . BH بمجمع الأفينيوز.
حيث يمكن للجماهير ومحبي رياضة MMA الالتقاط الصور مع النجم موكاييف، وكذلك أخذ التواقيع التذكارية.
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