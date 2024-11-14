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نجم MMA العالمي محمد موكاييف يعود إلى المنافسة من جديد في BRAVE CF

11/14/2024 7:22:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستعد‭ ‬نجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«المُعاقب‮»‬‭ ‬للعودة‭ ‬والمنافسة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬نزاله‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

ويعد‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالميين،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬37،‭ ‬حيث‭ ‬ظل‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬ليحقق‭ ‬بذلك‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬بلغ‭ ‬13‭ ‬انتصارات‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وشهدت‭ ‬مسيرة‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬خلال‭ ‬فترته‭ ‬كمقاتل‭ ‬هاوٍ،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬بلغ‭ ‬23‭ ‬انتصارا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬ونجح‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭.‬

واستفاد‭ ‬موكاييف‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬والتوأمة‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ IMMAF ‭ ‬ومنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الهواة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬بعدها‭ ‬نجما‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وستشكل‭ ‬عودة‭ ‬موكاييف‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أسماء‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬بطل‭ ‬عالم‭ ‬السامبو‭ ‬فيليموراد‭ ‬ألخاسوف،‭ ‬وبطل‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الديك‭ ‬خوسيه‭ ‬توريس،‭ ‬وبطل‭ ‬السامبو‭ ‬الأوروبي‭ ‬بيدزينا‭ ‬جافاشيليشفيلي،‭ ‬والأسطورة‭ ‬الأفريقية‭ ‬لوثاندو‭ ‬بيكو،‭ ‬ونجوم‭ ‬صاعدة‭ ‬مثل‭ ‬البطل‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬دياس‭ ‬إرينغايبوف‭ ‬والبلغاري‭ ‬نيكولاي‭ ‬أتاناسوف‭.‬

شاهد‭: ‬متحمسون‭ ‬لمشاهدة‭ ‬موكاييف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF

من‭ ‬جهته،‭ ‬علق‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬إلى‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بعودة‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA ‭ ‬العالمية‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭. ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أثبت‭ ‬موكاييف‭ ‬أنه‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭. ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬فإننا‭ ‬متحمسون‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬

موكاييف‭ ‬يلتقي‭ ‬بالجماهير‭ ‬في‭ ‬الافينيوز‭.. ‬اليوم

وستكون‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬للقاء‭ ‬نجم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف،‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬نوفمبر،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬ساعة‮
‬6‭.‬30‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬ SPORTS ‭.‬ BH ‭ ‬بمجمع‭ ‬الأفينيوز‭.‬

حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA ‭ ‬الالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬موكاييف،‭ ‬وكذلك‭ ‬أخذ‭ ‬التواقيع‭ ‬التذكارية‭.‬

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