حصة بنت خالد تشارك باجتماع ((الاستشارية الخليجية لرياضة المرأة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شاركت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي في الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية الخليجية لرياضة المرأة الذي عقد الأربعاء الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي برئاسة السيدة لولوة المري رئيس اللجنة الاستشارية الخليجية لرياضة المرأة.
وخلال الاجتماع تم استعراض جدول الأعمال الذي تضمن القرارات الخاصة بلجنة رياضة المرأة (التوصيات) التي تم اعتمادها في الاجتماع 98 للمكتب التنفيذي المنعقد في 28 مايو 2024 بدولة قطر، واستعراض تقرير برنامج الهاكاثون الذي أقيم بسلطنة عمان خلال الفترة من 1 -4 مارس 2024 ثم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية لرياضة المرأة الخليجية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بلائحة تكريم الشخصيات القيادية والرياضية المتميزة في المجال الرياضي واستعراض خطة عمل اللجنة الاستشارية الرياضية لعام 2025 ثم تحديد موعد الاجتماع القادم وأخيرا ما يستجد من أعمال.
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