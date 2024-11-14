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حصة بنت خالد تشارك باجتماع ((الاستشارية الخليجية لرياضة المرأة))

11/14/2024 7:22:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شاركت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الخليجية‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬برئاسة‭ ‬السيدة‭ ‬لولوة‭ ‬المري‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الخليجية‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬القرارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بلجنة‭ ‬رياضة‭ ‬المرأة‭ (‬التوصيات‭) ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬98‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬واستعراض‭ ‬تقرير‭ ‬برنامج‭ ‬الهاكاثون‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ -‬4‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬ثم‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬الخليجية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بلائحة‭ ‬تكريم‭ ‬الشخصيات‭ ‬القيادية‭ ‬والرياضية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬واستعراض‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الرياضية‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬ثم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭ ‬وأخيرا‭ ‬ما‭ ‬يستجد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭.‬

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