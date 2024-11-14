اليوم انطلاق الجولة الثالثة لبطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتواصل‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬التابعة‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بانطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.

‬وتبدأ‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬اليوم‭ ‬بالحصص‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬11‭:‬30‭ ‬صباحا،‭ ‬والجولات‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬12‭:‬10‭ ‬مساء‭ ‬بينما‭ ‬ينطلق‭ ‬السباق‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬1‭:‬15‭ ‬مساء،‭ ‬والسباق‭ ‬الختامي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬3‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬5‭:‬40‭ ‬مساء‭.‬

وسيتنافس‭ ‬المشاركون‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬العالمي‭ ‬وتحديداً‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الـ‭ ‬ CIK ‭ ‬والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وستقام‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة،‭ ‬أبرزها‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2،‭ ‬وماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭.‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬يشارك‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬متسابقًا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الصخير،‭ ‬ويتصدر‭ ‬فئة‭ ‬ميكرو‭ ‬ماكس‭ ‬طارق‭ ‬صوفي،‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬حاليًا‭ ‬ترتيب‭ ‬البطولة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬برصيد‭ ‬70‭ ‬نقطة‭ - ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الصراف،‭ ‬الذي‭ ‬يتنافس‭ ‬أيضًا‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬راشد‭ ‬المحروس‭.‬

وتضم‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬جود‭ ‬أندروز‭ ‬وريان‭ ‬نجار،‭ ‬اللذين‭ ‬يتصدران‭ ‬البطولة‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬بينهما‭. ‬ويتصدر‭ ‬جود‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬57‭ ‬نقطة،‭ ‬يليه‭ ‬ريان‭ ‬برصيد‭ ‬54‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬44‭ ‬نقطة‭. ‬ويشارك‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬فيصل‭ ‬النجار‭ ‬وأوستن‭ ‬جراي‭ ‬وويليام‭ ‬ليتي‭ ‬وسايش‭ ‬تشينشيريكار‭ ‬وليونارد‭ ‬بوسي‭. ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬يأمل‭ ‬ناصر‭ ‬ناس،‭ ‬المتصدر‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الفجوة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬حاليًا‭ ‬برصيد‭ ‬70‭ ‬نقطة‭. ‬ويحتل‭ ‬دامير‭ ‬أبلي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬54‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬يستعد‭ ‬هو‭ ‬وخالد‭ ‬نجار‭ ‬وراشد‭ ‬هلال‭ ‬وليوبولد‭ ‬جوتش‭ ‬وشاهين‭ ‬شاهين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭.‬

ستشهد‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬على‭ ‬المضمار،‭ ‬ويتصدر‭ ‬تاي‭ ‬ميجيا‭ ‬حاليًا‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬69‭ ‬نقطة‭ -‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬محمد‭ ‬الحسن،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬سائقًا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تضم‭ ‬جرايسي‭ ‬روز‭ ‬جرانثام‭ ‬والشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬وطلال‭ ‬العطاس‭ ‬ومحمد‭ ‬العريض‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬الخاطر‭ ‬ومحمد‭ ‬هلال‭ ‬ونجاشي‭ ‬رشدان‭ ‬ومحمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬وإيفدوكيا‭ ‬كاربينكو‭ ‬ويوسف‭ ‬العالي‭ ‬ومساعد‭ ‬البسام‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬فخري‭ ‬وفيدانت‭ ‬مينون‭ ‬وراكان‭ ‬الفايز‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬يواصل‭ ‬الثلاثي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سجاد‭ ‬وأوليفر‭ ‬كروغلوف‭ ‬وراؤول‭ ‬سعدي‭ ‬معاركهم،‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬محمد‭ ‬سجاد‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭. ‬ويتصدر‭ ‬سجاد‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬برصيد‭ ‬65‭ ‬نقطة،‭ ‬لكن‭ ‬كروجلوف‭ ‬وسادي‭ ‬ليسا‭ ‬بعيدين‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬برصيد‭ ‬57‭ ‬و54‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وسيشارك‭ ‬محمد‭ ‬المحروس‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬كعادته‭.‬

ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬انطلاق‭ ‬8جولات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج،‭ ‬وتنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الجولتين‭ ‬السابعة‭ ‬والختامية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و21‭ ‬فبراير‭ ‬2025