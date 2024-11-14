اليوم انطلاق الجولة الثالثة لبطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتواصل الإثارة على مضمار حلبة الكارتنج التابعة لحلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» وذلك بانطلاق الجولة الثالثة من بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، وذلك اليوم الجمعة.
وتبدأ منافسات الجولة الثالثة اليوم بالحصص التأهيلية في 11:30 صباحا، والجولات التأهيلية في 12:10 مساء بينما ينطلق السباق ما قبل الختامي في 1:15 مساء، والسباق الختامي ينطلق في تمام 3 مساء، بينما تنطلق فعاليات منصة التتويج في 5:40 مساء.
وسيتنافس المشاركون ضمن البطولة من جميع الأعمار لخوض منافسات الجولة الثالثة على المضمار العالمي وتحديداً على مضمار الـ CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر، وستقام المنافسة في ست فئات مختلفة، أبرزها مايكرو ماكس، ميني ماكس، جونيور ماكس، سينيور ماكس، ماكس دي دي 2، وماكس دي دي 2 ماسترز.
وخلال هذه الجولة يشارك ما يقارب من 40 متسابقًا اليوم في الصخير، ويتصدر فئة ميكرو ماكس طارق صوفي، الذي يتصدر حاليًا ترتيب البطولة لهذا الموسم برصيد 70 نقطة - متقدمًا بفارق 12 نقطة عن عبد العزيز الصراف، الذي يتنافس أيضًا اليوم مع راشد المحروس.
وتضم فئة ميني ماكس جود أندروز وريان نجار، اللذين يتصدران البطولة بثلاث نقاط فقط بينهما. ويتصدر جود الترتيب برصيد 57 نقطة، يليه ريان برصيد 54 نقطة، بينما يحتل الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة المركز الثالث برصيد 44 نقطة. ويشارك الشيخ أحمد أيضًا في السباق اليوم مع فيصل النجار وأوستن جراي وويليام ليتي وسايش تشينشيريكار وليونارد بوسي. وفي فئة جونيور ماكس، يأمل ناصر ناس، المتصدر في البطولة، في توسيع الفجوة من المركز الأول، الذي يحتل المركز الأول حاليًا برصيد 70 نقطة. ويحتل دامير أبلي المركز الثاني برصيد 54 نقطة، حيث يستعد هو وخالد نجار وراشد هلال وليوبولد جوتش وشاهين شاهين للمشاركة في السباق.
ستشهد فئة ماكس أكبر مشاركة من المتسابقين على المضمار، ويتصدر تاي ميجيا حاليًا الترتيب برصيد 69 نقطة -متقدمًا بفارق 29 نقطة عن أقرب منافسيه محمد الحسن، وبمشاركة مجموعة مكونة من 16 سائقًا هذا الأسبوع تضم جرايسي روز جرانثام والشيخ ناصر آل ثاني وطلال العطاس ومحمد العريض وعبد الله الخاطر ومحمد هلال ونجاشي رشدان ومحمد آل ثاني وإيفدوكيا كاربينكو ويوسف العالي ومساعد البسام وعبد الله فخري وفيدانت مينون وراكان الفايز.
في فئة ماكس دي دي 2 يواصل الثلاثي عبد الله سجاد وأوليفر كروغلوف وراؤول سعدي معاركهم، مع انضمام محمد سجاد إليهم في هذه الجولة. ويتصدر سجاد المنافسة على اللقب برصيد 65 نقطة، لكن كروجلوف وسادي ليسا بعيدين عنه بفارق كبير برصيد 57 و54 نقطة على التوالي. وسيشارك محمد المحروس في فئة ماكس دي دي 2 ماسترز ومن المتوقع أن يعزز قبضته على المركز الأول كعادته.
ويشهد هذا الموسم انطلاق 8جولات من بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، وتنطلق الجولة الرابعة في 29 نوفمبر، الجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير 2025، ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025
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