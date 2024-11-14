قلوبهم على الحشرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورغم‭ ‬إنكار‭ ‬ترامب‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬تتعرض‭ ‬للتسخين‭ ‬بوتيرة‭ ‬سريعة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬ستظل‭ ‬ترتفع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬كائن‭ ‬حي‭ ‬بالانقراض،‭ ‬ومعظم‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الكائنات‭ ‬من‭ ‬الحشرات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬جماعات‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬سلفا‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬سرادقات‭ ‬العزاء‭ ‬لتلك‭ ‬الحشرات،‭ ‬وإصدار‭ ‬المناشدات‭ ‬لحشد‭ ‬الجهود‭ ‬لحماية‭ ‬ما‭ ‬يتبقى‭ ‬منها،‭ ‬وبصراحة‭ ‬فإنني‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬لماذا‭ ‬يحزن‭ ‬شخص‭ ‬عاقل‭ ‬على‭ ‬انقراض‭ ‬حشرة،‭ ‬مع‭ ‬أننا‭ ‬جميعا‭ ‬لا‭ ‬نتردد‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬أي‭ ‬حشرة‭ ‬تعترض‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تعترض‭ ‬طريقنا‭! ‬الغربيون‭ ‬قوم‭ ‬بارعون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ويقتلون‭ ‬الشخص‭ ‬ويمشون‭ ‬في‭ ‬جنازته،‭ ‬فقد‭ ‬ابتكروا‭ ‬القرصنة‭ ‬وتجارة‭ ‬الرقيق،‭ ‬ثم‭ ‬استعمروا‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬بحجة‭ ‬محاربة‭ ‬القرصنة‭ ‬وتجارة‭ ‬الرقيق،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬كانوا‭ ‬يستعبدون‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القارات‭ ‬لانت‭ ‬قلوبهم‭ ‬وامتلأت‭ ‬بالحنان،‭ ‬وصاروا‭ ‬دعاة‭ ‬حق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬‮«‬حرا‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يضر‭ ‬بالبيئة‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬أوروبا‭ ‬أو‭ ‬مؤخرة‭ ‬أمريكا‭: ‬الدخان‭ ‬والغبار‭ ‬والإشعاعات‭ ‬والمواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬وأفلام‭ ‬السكس‭!! ‬يبكون‭ ‬على‭ ‬الحشرات‭ ‬ويصدرون‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مبيدات‭ ‬الحشرات‭ ‬التي‭ ‬يؤدي‭ ‬استخدامها‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬البشر،‭ ‬لأنها‭ ‬تتلف‭ ‬الرئة‭ ‬وتسمم‭ ‬الدم،‭ ‬بل‭ ‬جندوا‭ ‬واحدا‭ ‬منا‭ ‬هو‭ ‬سامي‭ ‬حداد‭ (‬المذيع‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬ثم‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭) ‬ليبلغنا‭ -‬في‭ ‬إعلان‭ ‬تجاري‭- ‬أن‭ ‬سوبر‭ ‬ريد‭ ‬ذا‭ ‬القوة‭ ‬الثلاثية‭ ‬يبيد‭ ‬الحشرات‭ ‬من‭ ‬بخة‭ ‬واحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون،‭ ‬ويقال‭ ‬إن‭ ‬شعر‭ ‬سامي‭ ‬حداد‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬أبيض‭ ‬بالكامل‭ ‬بسبب‭ ‬القوة‭ ‬الثلاثية‭ ‬لسوبر‭ ‬ريد‭! ‬على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬لا‭ ‬يهمني‭ ‬شخصيا‭ ‬أن‭ ‬تختفي‭ ‬جميع‭ ‬الحشرات‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض،‭ ‬بل‭ ‬سيسعدني‭ ‬ذلك‭ ‬نكاية‭ ‬بالغربيين،‭ ‬الذين‭ ‬شكلوا‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جمعية‭ ‬لحماية‭ ‬أجناس‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الحشرات‭ ‬والطيور‭ ‬والحيوانات،‭ ‬بينما‭ ‬لديهم‭ ‬خمس‭ ‬جمعيات‭ ‬فقط‭ ‬تتحدث‭ ‬على‭ ‬استحياء‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬للفلسطينيين،‭ (‬الحماية‭ ‬وليس‭ ‬الحرية‭ ‬والمأوى‭ ‬الآمن‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬الوطن‭).‬

داهية‭ ‬تأخذ‭ ‬الحشرات‭ ‬والحشريين‭ ‬الذين‭ ‬يحشرون‭ ‬أنوفهم‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭! ‬وأهيب‭ ‬بالقراء‭ ‬أن‭ ‬يضاعفوا‭ ‬جهودهم‭ ‬لقتل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬العقارب‭ ‬والعناكب‭ ‬والصراصير‭ ‬باستخدام‭ ‬الشباشب‭ ‬والبراطيش‭ ‬والكبريت،‭ ‬وإذا‭ ‬احتج‭ ‬الغربيون‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬قتلها‭ ‬ونكرس‭ ‬الجهود‭ ‬للقبض‭ ‬عليها‭ ‬وإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬كي‭ ‬تنعم‭ ‬بالحماية‭ ‬والحرية‭ ‬هناك،‭ ‬ومن‭ ‬جانبي‭ ‬أتعهد‭ ‬بأن‭ ‬أصدر‭ ‬إلى‭ ‬بلاد‭ ‬الخواجات‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬بعوضة‭ ‬سودانية‭ ‬حسنة‭ ‬التغذية‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬نفقتي‭ ‬الخاصة،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬خدمة‭ ‬للبشرية‭ ‬لأن‭ ‬الخواجات‭ ‬لن‭ ‬ينتجوا‭ ‬عقارا‭ ‬ناجعا‭ ‬لعلاج‭ ‬الملاريا‭ ‬أو‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينشر‭ ‬البعوض‭ ‬ذلك‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬بلدانهم،‭ ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬فإن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للذباب‭ ‬وبإمكانها‭ ‬تفادي‭ ‬تهمة‭ ‬ممارسة‭ ‬الإرهاب‭ ‬البيئي‭ ‬بقتل‭ ‬الذباب‭ ‬بتصدير‭ ‬الفائض‭ ‬منه‭ -‬ويقدر‭ ‬بنحو‭ ‬مليار‭ ‬تريليون‭ ‬في‭ ‬اليوم‭- ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا،‭ ‬فمتوسط‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الذباب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬نحو‭ ‬837‭ ‬ألف‭ ‬ذبابة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬للأنانية‭ ‬والتكويش،‭ ‬ومن‭ ‬الخير‭ ‬لنا‭ ‬وللذباب‭ ‬أن‭ ‬نهديه‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأطلسية‭ ‬كي‭ ‬ينعم‭ ‬بالحماية‭ ‬هناك،‭ ‬بل‭ ‬أقترح‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬أن‭ ‬تهدي‭ ‬أوروبا‭ ‬الفائض‭ ‬من‭ ‬الكبسة‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬يوميا‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬طنا‭ ‬لتعيش‭ ‬عليها‭ ‬الحشرات‭ ‬هناك‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الإلقاء‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭! ‬وإذا‭ ‬دخلنا‭ ‬مجال‭ ‬تصدير‭ ‬الحشرات‭ ‬فإننا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سنسجل‭ ‬تفوقا‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭!‬