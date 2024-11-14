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نافذة فنية

11/14/2024 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) محمد‭ ‬عبده‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬الغناء‭: ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قريبا‭ ‬طرح‭ ‬ألبوم‭ ‬جديد‭ ‬للفنان‭ ‬الكبير،‭ ‬والذي‭ ‬سيتضمن‭ ‬7‭ ‬أغنيات‭ ‬جميعها‭ ‬من‭ ‬الحان‭ ‬الموسيقار‭ ‬طلال‭. ‬ويحتوي‭ ‬الالبوم‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أغنيات‭ ‬للمرحوم‭ ‬الشاعر‭ ‬الكبير‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬المحسن‭. ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الالبوم‭ ‬الأول‭ ‬لمحمد‭ ‬عبده‭ ‬بعد‭ ‬شفائه‭ ‬من‭ ‬وعكته‭ ‬الصحية‭... ‬خبر‭ ‬مفرح‭ ‬لمحبي‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭. ‬مع‭ ‬تمنياتي‭ ‬الخالصة‭ ‬لك‭ ‬بالصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وطول‭ ‬العمر‭.‬

لا‭ ‬أنغام‭ ‬ولا‭ ‬آمال‭ ‬ماهر‭: ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬غريب‭ ‬وبعيد‭ ‬عن‭ ‬اختصاصها‭ ‬قالت‭ ‬الممثلة‭ ‬اللبنانية‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬بمصر‭ ‬مادلين‭ ‬طبر‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اجرته‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬عراقية‭ ‬بأن‭ ‬مطربة‭ ‬مصر‭ ‬هي‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬لا‭ ‬أنغام‭ ‬ولا‭ ‬آمال‭ ‬ماهر‭. ‬وأضافت‭ ‬ان‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬وتامر‭ ‬حسني‭ ‬ومحمد‭ ‬حماقي‭ ‬مغنين‭ ‬وليسوا‭ ‬مطربين‭. ‬وبذلك‭ ‬‮«‬حددت‮»‬‭ ‬مستوى‭ ‬هؤلاء‭ ‬وكأنها‭ ‬ضليعة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الموسيقى‭... ‬ورغم‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬الخايب‭ ‬الذي‭ ‬خصته‭ ‬القناة‭ ‬العراقية‭ ‬فانها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬الا‭ ‬على‭ ‬اجر‭ ‬متواضع‭ ‬قدره‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ (‬600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭). ‬

أصبح‭ ‬شكله‭ ‬غريبا‭: ‬ظهر‭ ‬المطرب‭ ‬احمد‭ ‬سعد‭ ‬بشعر‭ ‬اصفر‭ ‬وجينز‭ ‬ممزق‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬حفل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الإسكندرية‭... ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬اللوك‭ ‬الغريب‭ ‬أبهر‭ ‬الحضور‭ ‬الذين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬أغانيه‭. ‬

كاتبة‭ ‬تتهم‭ ‬أخرى‭ ‬بسرقه‭ ‬قصة‭ ‬فيلم‭ ‬حقق‭ ‬نجاحا‭: ‬تقدمت‭ ‬المؤلفة‭ ‬رشا‭ ‬النجار‭ ‬بشكوى‭ ‬إلى‭ ‬نقابة‭ ‬السينمائيين‭ ‬ضد‭ ‬المؤلفة‭ ‬والمخرجة‭ ‬هبه‭ ‬يسري‭ ‬بأن‭ ‬قصة‭ ‬فيلم‭ (‬الهوى‭ ‬سلطان‭) ‬مسروقة‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬لها،‭ ‬وإن‭ ‬لديها‭ ‬جميع‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك‭. ‬وتصدر‭ ‬الفيلم‭ ‬المعروض‭ ‬حاليا‭ ‬سباق‭ ‬الإيرادات‭... ‬تراودني‭ ‬الشكوك‭ ‬بإمكانية‭ ‬حصول‭ ‬المؤلفة‭ ‬رشا‭ ‬على‭ ‬حقوقها،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬شكواها‭ ‬صحيحة،‭ ‬بسبب‭ ‬اننا‭ ‬نفتقر‭ ‬الى‭ ‬سلوك‭ ‬إعادة‭ ‬الحقوق‭ ‬إلى‭ ‬أصحابها،‭ ‬وعليه‭ ‬فالشكوى‭ ‬لله‭.‬

تصريح‭ ‬متأخر‭ ‬جدا‭: ‬قالت‭ ‬فاتن‭ ‬موسى‭ ‬طليقة‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬إنه‭ ‬توفى‭ ‬بعمر‭ ‬77‭ ‬سنة‭ ‬وليس‭ ‬82‭ ‬سنة‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬نشره،‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أرجو‭ ‬التعميم‮»‬‭... ‬يا‭ ‬ليت‭ ‬تترحم‭ ‬عليه‭ ‬وتعتذر‭ ‬عما‭ ‬سببته‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬فضائح‭ ‬في‭ ‬المحاكم،‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬أفضل‭.. ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الفنان‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭.‬

مطالبة‭ ‬مطرب‭ ‬مهرجانات‭ ‬بدفع‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭: ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬حكما‭ ‬يلزم‭ ‬مطرب‭ ‬المهرجانات‭ ‬حسن‭ ‬شاكوش‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬950‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬لطليقته‭ ‬ريم‭ ‬طارق‭ ‬كنفقة‭ ‬متعة‭ ‬وعدة،‭ ‬لكنها‭ ‬اعترضت‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬وطالبت‭ ‬بمبلغ‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬شاكوش‭ ‬يحقق‭ ‬ارباحا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬وأجره‭ ‬70‭ ‬الف‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬يتقاضى‭ ‬اجرا‭ ‬قدره‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الغناء‭ ‬في‭ ‬الملاهي‭ ‬الليلية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬حياته‭ ‬المادية‭ ‬المريحة‭... ‬آخر‭ ‬تصريح‭ ‬لشاكوش‭ ‬انه‭ ‬نادم‭ ‬على‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬ريم‭ ‬طارق‭ ‬وعلق‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬انا‭ ‬انظلمت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الزواج‮»‬‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬نعم‭ ‬يا‭ ‬حبيبي‭ ‬نعم‭) ‬تأليف‭ ‬مرسي‭ ‬جميل‭ ‬عزيز‭ ‬ألحان‭ ‬كمال‭ ‬الطويل‭ ‬غناء‭ ‬عبدالحليم‭ ‬حافظ‭-‬

نعم‭ ‬يا‭ ‬حبيبي‭ ‬نعم‭ ‬أنا‭ ‬بين‭ ‬شفايفك‭ ‬نغم

وأيامي‭ ‬قبلك‭ ‬ندم‭ ‬وأيامي‭ ‬بعدك‭ ‬عدم

ولو‭ ‬مرة‭ ‬نادني‭ ‬قلبك‭ ‬سنين‭ ‬عمري‭ ‬تبقى‭ ‬عبيدك

دا‭ ‬انا‭ ‬ياما‭ ‬ببكي‭ ‬لك‭ ‬وفاكرني‭ ‬بغني‭ ‬لك‭.‬

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