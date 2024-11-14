نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
محمد عبده يعود إلى ساحة الغناء: من المقرر قريبا طرح ألبوم جديد للفنان الكبير، والذي سيتضمن 7 أغنيات جميعها من الحان الموسيقار طلال. ويحتوي الالبوم على 3 أغنيات للمرحوم الشاعر الكبير بدر بن عبد المحسن. ويعتبر هذا الالبوم الأول لمحمد عبده بعد شفائه من وعكته الصحية... خبر مفرح لمحبي محمد عبده. مع تمنياتي الخالصة لك بالصحة والعافية وطول العمر.
لا أنغام ولا آمال ماهر: في تصريح غريب وبعيد عن اختصاصها قالت الممثلة اللبنانية التي تقيم بمصر مادلين طبر في لقاء اجرته مؤخرا مع قناة عراقية بأن مطربة مصر هي شيرين عبدالوهاب، لا أنغام ولا آمال ماهر. وأضافت ان عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي مغنين وليسوا مطربين. وبذلك «حددت» مستوى هؤلاء وكأنها ضليعة في عالم الموسيقى... ورغم هذا التصريح الخايب الذي خصته القناة العراقية فانها لم تحصل الا على اجر متواضع قدره 80 ألف جنيه مصري (600 دينار بحريني).
أصبح شكله غريبا: ظهر المطرب احمد سعد بشعر اصفر وجينز ممزق في آخر حفل له في مدينة الإسكندرية... المهم ان هذا اللوك الغريب أبهر الحضور الذين تفاعلوا مع أغانيه.
كاتبة تتهم أخرى بسرقه قصة فيلم حقق نجاحا: تقدمت المؤلفة رشا النجار بشكوى إلى نقابة السينمائيين ضد المؤلفة والمخرجة هبه يسري بأن قصة فيلم (الهوى سلطان) مسروقة من قصة لها، وإن لديها جميع المستندات التي تثبت ذلك. وتصدر الفيلم المعروض حاليا سباق الإيرادات... تراودني الشكوك بإمكانية حصول المؤلفة رشا على حقوقها، إذا ما كانت شكواها صحيحة، بسبب اننا نفتقر الى سلوك إعادة الحقوق إلى أصحابها، وعليه فالشكوى لله.
تصريح متأخر جدا: قالت فاتن موسى طليقة الفنان الراحل مصطفى فهمي إنه توفى بعمر 77 سنة وليس 82 سنة كما يتم نشره، وأضافت «أرجو التعميم»... يا ليت تترحم عليه وتعتذر عما سببته له من فضائح في المحاكم، وسيكون هذا أفضل.. رحم الله الفنان مصطفى فهمي.
مطالبة مطرب مهرجانات بدفع نحو مليون جنيه: أصدرت محكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر حكما يلزم مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع مبلغ قدره 950 الف جنيه لطليقته ريم طارق كنفقة متعة وعدة، لكنها اعترضت على الحكم وطالبت بمبلغ أكبر على أساس أن شاكوش يحقق ارباحا كبيرة من عمله خارج البلاد، وأجره 70 الف دولار، كما يتقاضى اجرا قدره 40 الف جنيه عن كل نصف ساعة من الغناء في الملاهي الليلية، مما يعكس مستوى حياته المادية المريحة... آخر تصريح لشاكوش انه نادم على زواجه من ريم طارق وعلق بقوله «انا انظلمت من هذا الزواج».
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (نعم يا حبيبي نعم) تأليف مرسي جميل عزيز ألحان كمال الطويل غناء عبدالحليم حافظ-
نعم يا حبيبي نعم أنا بين شفايفك نغم
وأيامي قبلك ندم وأيامي بعدك عدم
ولو مرة نادني قلبك سنين عمري تبقى عبيدك
دا انا ياما ببكي لك وفاكرني بغني لك.
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