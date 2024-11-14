دراسة: أكثر من 800 مليون مـريض سـكـري بـيـن الـبـالغين حـول العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬تقديرات‭ ‬سابقة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬422‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬مصابون‭ ‬بالسكري،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‭ ‬أيضي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬وقد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والأعصاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يُعالج‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬عالميا‭ ‬قد‭ ‬تضاعف‭ ‬منذ‭ ‬1990‭ ‬إذ‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬الحالات‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬منخفضة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الدخل‭. ‬وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬فإن‭ ‬معدلات‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬يذكر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحسنت‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المرتفع‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬فجوة‭ ‬العلاج‭.‬

وفي‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬سوى‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ممن‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬مصابون‭ ‬بالسكري‭.‬