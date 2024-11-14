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دراسة: أكثر من 800 مليون مـريض سـكـري بـيـن الـبـالغين حـول العالم

11/14/2024 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬بالغ‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬مصابون‭ ‬بمرض‭ ‬السكري،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬ضعف‭ ‬ما‭ ‬توقعته‭ ‬تقييمات‭ ‬سابقة‭. ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المصابين‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬لا‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭. ‬وأضافت‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬لانسيت‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬828‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬فأكثر‭ ‬مصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوعين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬فأكثر‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬445‭ ‬مليون‭ ‬مريض‭ ‬لا‭ ‬يتلقون‭ ‬العلاج‭.‬

وأشارت‭ ‬تقديرات‭ ‬سابقة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬422‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬مصابون‭ ‬بالسكري،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‭ ‬أيضي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬وقد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والأعصاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يُعالج‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬عالميا‭ ‬قد‭ ‬تضاعف‭ ‬منذ‭ ‬1990‭ ‬إذ‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬الحالات‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬منخفضة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الدخل‭. ‬وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬فإن‭ ‬معدلات‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬يذكر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحسنت‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المرتفع‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬فجوة‭ ‬العلاج‭.‬

وفي‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬سوى‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ممن‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬مصابون‭ ‬بالسكري‭.‬

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