الصين تـنــتج 10 مـلايـين سيارة كهربائية خلال 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت جمعية مصنعي السيارات الصينية أن إنتاج البلاد من السيارات الكهربائية تجاوز 10 ملايين وحدة خلال العام الجاري، لتصبح الصين بذلك أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز في قطاع السيارات الكهربائية.
وأفادت قناة الصين المركزية، نقلاً عن الجمعية، بأن إنتاج المركبات الكهربائية ارتفع بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ فيه الإنتاج 9.587 ملايين وحدة، وذلك قبل نحو 1.5 شهر من نهاية عام 2024. وأظهرت إحصاءات الجمعية نمو صناعة المركبات الكهربائية بشكل متسارع منذ بدء احتسابها في النظام الإحصائي عام 2013، حيث بدأ الإنتاج بـ18 ألف مركبة، وارتفع إلى مليون مركبة في عام 2018، ثم تجاوز الـ5 ملايين مركبة في عام 2022. ويتوقع خبراء القطاع أن يصل الإنتاج السنوي للمركبات الكهربائية في الصين إلى 12 مليون مركبة بحلول نهاية العام الحالي.
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