الصين تـنــتج 10 مـلايـين سيارة كهربائية خلال 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفادت‭ ‬قناة‭ ‬الصين‭ ‬المركزية،‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬الجمعية،‭ ‬بأن‭ ‬إنتاج‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬3‭% ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬فيه‭ ‬الإنتاج‭ ‬9‭.‬587‭ ‬ملايين‭ ‬وحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬5‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وأظهرت‭ ‬إحصاءات‭ ‬الجمعية‭ ‬نمو‭ ‬صناعة‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬بشكل‭ ‬متسارع‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬احتسابها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإحصائي‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬الإنتاج‭ ‬بـ18‭ ‬ألف‭ ‬مركبة،‭ ‬وارتفع‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬ثم‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ5‭ ‬ملايين‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬ويتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬القطاع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الإنتاج‭ ‬السنوي‭ ‬للمركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬