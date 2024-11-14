مصر.. الكشف عن 14 مليون حساب وهمي على ((فيسبوك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طالبت النائبة المصرية سميرة الجزار الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على الحسابات الوهمية على «فيسبوك»، التي وصلت إلى 14 مليون حساب، كما أعلن متخصصون في هذا المجال.
وتساءلت الجزار في طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلة: «كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمي عبر الفيسبوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟».
كما تساءلت عن «إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية؟»، مطالبة بتشديد العقوبات في قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية. وذكرت أنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بذل المزيد من الجهود للقضاء بصفة نهائية على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على «فيسبوك»، التي وصلت إلى أكثر من 14 مليون حساب وهمي.
MENAFN14112024000055011008ID1108888392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.