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مصر.. الكشف عن 14 مليون حساب وهمي على ((فيسبوك))

11/14/2024 7:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طالبت‭ ‬النائبة‭ ‬المصرية‭ ‬سميرة‭ ‬الجزار‭ ‬الحكومة‭ ‬باتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬حساب،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬متخصصون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتساءلت‭ ‬الجزار‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إحاطة‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬للمستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬حنفي‭ ‬جبالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لتوجيهه‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والدكتور‭ ‬عمرو‭ ‬طلعت‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬تحذر‭ ‬الحكومة‭ ‬بصفة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬انتشار‭ ‬بث‭ ‬الشائعات‭ ‬والأكاذيب‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ولدينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬حساب‭ ‬وهمي‭ ‬عبر‭ ‬الفيسبوك؟‭ ‬وكيف‭ ‬وصلت‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬المفزع؟‭ ‬وهل‭ ‬تمتلك‭ ‬الحكومة‭ ‬الآليات‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الخطيرة؟‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تساءلت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬الحكومة‭ ‬لمواجهة‭ ‬بث‭ ‬الشائعات‭ ‬والابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والسب‭ ‬والقذف‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية؟‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬بتشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والأسرة‭ ‬المصرية‭. ‬وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬ووزارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والجهاز‭ ‬القومي‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬للقضاء‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬مجهولة‭ ‬الهوية،‭ ‬وإغلاق‭ ‬الصفحات‭ ‬غير‭ ‬الحقيقية‭ ‬على‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬حساب‭ ‬وهمي‭.‬

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