نـسـاء مـريـم.. غـارقـات في الحب واللاحدودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخة‭ ‬مروة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية،‭ ‬افتتح‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬حياة‮»‬‭ ‬للفنانة‭ ‬التشكيلية،‭ ‬مريم‭ ‬موسى‭ ‬خاني،‭ ‬بمركز‭ ‬صفية‭ ‬علي‭ ‬كانو،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ (‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭) ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬التشكيليين‭. ‬يستمر‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ (‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭).‬

عبر‭ ‬82‭ ‬لوحة‭ ‬فنية،‭ ‬تبث‭ ‬مريم‭ ‬إحساس‭ ‬الحب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأمكنة‭. ‬تستغرق‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المشاعر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعشق‭ ‬بصفته‭ ‬مصدرا‭ ‬لسعادة‭ ‬الحياة‭ ‬والفرد‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭. ‬وتقول‭ ‬مريم‭: ‬‮«‬اشتغلت‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬طوال‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬وخلال‭ ‬وقت‭ ‬الجائحة‭. ‬تم‭ ‬انتقاء‭ ‬مجموعات‭ ‬محددة‭ ‬منها‭ ‬لعرضها‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬حياة‮»‬‭.‬

الحب‭ ‬لدى‭ ‬نساء‭ ‬مريم‭ ‬هو‭ ‬أصل‭ ‬القوة،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬العاطفة‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬تمنح‭ ‬المرأة‭ ‬القوة‭ ‬وتذهب‭ ‬بها‭ ‬بعيدا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الذات،‭ ‬الحلم،‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغايات‭. ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬أصل‭ ‬المرأة‭ ‬الأنثوية‭ ‬المليئة‭ ‬بالطاقات‭ ‬الإيجابية،‭ ‬المندفعة‭ ‬كفراشة‭ ‬ثائرة‭ ‬مثل‭ ‬طير‭ ‬منطلق‭ ‬نحو‭ ‬السماء‭. ‬

الحب‭ ‬لدى‭ ‬مريم‭ ‬يرتبط‭ ‬أيضا‭ ‬برمزية‭ ‬الرمان‭ ‬بلونه‭ ‬الأحمر،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أصل‭ ‬الحياة‭ ‬والسعادة‭. ‬ينتشر‭ ‬الرمان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأمكنة‭ ‬ليبحث‭ ‬عن‭ ‬سر‭ ‬العلاقات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والزواجية‭ ‬الصافية‭. ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬بصورته‭ ‬الواقعية‭ ‬أو‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬فستان‭ ‬أو‭ ‬زهرة‭ ‬أو‭ ‬قلب‭. ‬ينتقل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬اللوحات‭ ‬بذات‭ ‬لون‭ ‬القلب‭ ‬الصافي‭ ‬البراق‭.‬

الرمان‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬السعادة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مريم،‭ ‬فرمزية‭ ‬الطير‭ ‬لابد‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬والانتشار‭ ‬أيضا‭. ‬تستغرق‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬متكاملة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬عبر‭ ‬الطير،‭ ‬فأحيانا‭ ‬يظهر‭ ‬بجسده‭ ‬الواقعي‭ ‬الكامل‭ ‬وأحيانا‭ ‬يكتفي‭ ‬بجناحيه‭ ‬فقط‭. ‬الطير‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬رمز‭ ‬للاحدودية‭: ‬الحياة‭ ‬البعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭. ‬الحياة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مريم‭ ‬أفق‭ ‬سماوي‭ ‬لا‭ ‬حد‭ ‬له‭. ‬واللا‭ ‬أفق‭ ‬مصدر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغايات‭. ‬

تستغرق‭ ‬مريم‭ ‬في‭ ‬تفصيل‭ ‬نسائها،‭ ‬يظهرن‭ ‬بملامح‭ ‬وجوههن‭ ‬أحيانا‭ ‬وتخفيها‭ ‬أحيانا‭ ‬أخرى‭. ‬وتكتفي‭ ‬عبر‭ ‬لوحة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬بإظهار‭ ‬الرجل‭. ‬الرجل‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬الوعد‭ ‬المحقق‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬المنزل‭. ‬تعده‭ ‬نصفه‭ ‬الثاني‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬مثالية‭ ‬وإشراقا،‭ ‬ولا‭ ‬يغيب‭ ‬فيما‭ ‬بينهما‭ - ‬طبعا‭ - ‬الرمان‭.‬