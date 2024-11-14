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إيمان الحسيني تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

11/14/2024 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خطفت‭ ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬إيمان‭ ‬الحسيني‭ ‬الأنظار‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تألّقت‭ ‬بإطلالة‭ ‬رائعة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأناقة‭ ‬والجرأة‭.‬

ارتدت‭ ‬إيمان‭ ‬فستانًا‭ ‬مميزًا‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬مصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬الشهير‭ ‬إيلي‭ ‬أبو‭ ‬مراد،‭ ‬الذي‭ ‬تميّز‭ ‬بقصته‭ ‬الجذابة‭ ‬وتفاصيله‭ ‬الدقيقة،‭ ‬مما‭ ‬أبرز‭ ‬جمالها‭ ‬وثقتها‭. ‬اختارت‭ ‬إيمان‭ ‬ألوانًا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬أجواء‭ ‬المهرجان،‭ ‬مما‭ ‬أضفى‭ ‬لمسة‭ ‬من‭ ‬الحيوية‭ ‬على‭ ‬حضورها‭ ‬اللافت‭.‬

شاركت‭ ‬إيمان‭ ‬صورًا‭ ‬من‭ ‬إطلالتها‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬إنستغرام،‭ ‬حيث‭ ‬تفاعل‭ ‬جمهورها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬إطلالتها،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬إعجابهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لذوقها‭ ‬الرفيع‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحسيني‭ ‬حظيت‭ ‬بتعليقات‭ ‬مليئة‭ ‬بالثناء‭ ‬والدعم‭ ‬من‭ ‬جمهورها،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬بهم‭.‬

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