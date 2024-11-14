إيمان الحسيني تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خطفت الفنانة البحرينية إيمان الحسيني الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2024، حيث تألّقت بإطلالة رائعة تجمع بين الأناقة والجرأة.
ارتدت إيمان فستانًا مميزًا من تصميم مصمم الأزياء الشهير إيلي أبو مراد، الذي تميّز بقصته الجذابة وتفاصيله الدقيقة، مما أبرز جمالها وثقتها. اختارت إيمان ألوانًا تتناسب مع أجواء المهرجان، مما أضفى لمسة من الحيوية على حضورها اللافت.
شاركت إيمان صورًا من إطلالتها على حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث تفاعل جمهورها بشكل كبير مع إطلالتها، معبرين عن إعجابهم وتقديرهم لذوقها الرفيع. تجدر الإشارة إلى أن الحسيني حظيت بتعليقات مليئة بالثناء والدعم من جمهورها، مما يدل على قوة العلاقة التي تجمعها بهم.
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