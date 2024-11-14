الفنان حمد الغانم: أغلى لوحة قمت ببيعها كانت بسعر 300 دينارالمشاركة فـي المعارض الفنية تعزز من فرص النجاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





‭ ‬عالم‭ ‬الفنون‭ ‬والرسم‭ ‬مليء‭ ‬بالألوان‭ ‬والأحاسيس،‭ ‬حيث‭ ‬يتجلى‭ ‬الإبداع‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬الذات‭ ‬في‭ ‬أشكال‭ ‬متعددة،‭ ‬يُعتبر‭ ‬الرسم‭ ‬لغة‭ ‬بصرية‭ ‬تسمح‭ ‬للفنان‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬مشاعره‭ ‬وأفكاره،‭ ‬وكل‭ ‬لوحة‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬رؤية‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬الفنان‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬التقينا‭ ‬بالفنان‭ ‬البحريني‭ ‬حمد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الغانم،‭ ‬الذي‭ ‬يعبّر‭ ‬عن‭ ‬شغفه‭ ‬الكبير‭ ‬بالفن‭ ‬والرسم‭ ‬وُلد‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬وبدأت‭ ‬رحلته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يرسم‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عمره‭.‬

يروي‭ ‬حمد‭: "‬كنت‭ ‬أرسم‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬وفي‭ ‬المدرسة‭. ‬كان‭ ‬لمعلمي‭ ‬مادة‭ ‬الرسم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتي‭."‬

بعد‭ ‬إكمال‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬قرر‭ ‬حمد‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬خطوة‭ ‬جدية‭ ‬نحو‭ ‬احتراف‭ ‬الفن،‭ ‬فانضم‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر،‭ ‬يقول‭: "‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬حياتي،‭ ‬تلقيت‭ ‬دروسًا‭ ‬من‭ ‬فنانين‭ ‬محترفين‭ ‬مثل‭ ‬راشد‭ ‬العريفي‭ ‬وحسين‭ ‬فتيل،‭ ‬وهذا‭ ‬ساعدني‭

‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬موهبتي‭."‬

عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬من‭ ‬شجعه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الرسم،‭ ‬أجاب‭ ‬حمد‭: "‬والدي‭ ‬ووالدتي‭ ‬كانا‭ ‬دائمًا‭ ‬داعمين‭ ‬لي،‭ ‬كانا‭ ‬يحرصان‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أحتاجه‭ ‬لممارسة‭ ‬الفن،‭ " ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين،‭ ‬مثل‭ ‬حسين‭ ‬فتيل‭ ‬وعبدالله‭ ‬المنامي،‭ ‬كانوا‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬له‭.‬





أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواد‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها،‭ ‬فأوضح‭ ‬حمد‭ ‬أنه‭ ‬يفضل‭ ‬الرسم‭ ‬على‭ ‬الكنفاس‭ ‬باستخدام‭ ‬الألوان‭ ‬الأكريلك‭. ‬ويقول‭: "‬أحب‭ ‬الألوان‭ ‬الأكريلك‭ ‬لأنها‭ ‬تمنحني‭ ‬حرية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬التعبير‭."‬

سألنا‭ ‬حمد‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬إلهامه،‭ ‬فقال‭ ‬حمد‭ ‬إنه‭ ‬يجد‭ ‬الإلهام‭ ‬في‭ ‬المشاعر‭ ‬الإنسانية،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬الحزن‭ ‬أو‭ ‬الفرح،‭ "‬أحيانًا‭ ‬تكون‭ ‬الموسيقى‭ ‬أو‭ ‬التجارب‭ ‬الشخصية‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬يدفعني‭ ‬للرسم‭."‬

وعن‭ ‬المشاريع‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها،‭ ‬أشار‭ ‬حمد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يهتم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالرسم‭ ‬والتلوين،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يفضل‭ ‬موضوعات‭ ‬معينة‭ ‬بل‭ ‬يسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬فن‭ ‬شامل،‭ "‬أحب‭ ‬تجربة‭ ‬أنماط‭ ‬وأساليب‭ ‬مختلفة‭."‬

وعن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬كفنان،‭ ‬قال‭: "‬الحمد‭ ‬لله،‭ ‬لا‭ ‬أواجه‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لكنني‭ ‬أؤمن‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬،‭" ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬مؤثرة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬معرض،‭ ‬حيث‭ ‬لقي‭ ‬دعمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬حفزه‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭.‬

عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬الفن‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬قال‭: "‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬للفن‭ ‬تأثيرًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬على‭ ‬الناس،‭ ‬يمكن‭ ‬للفن‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬المشاعر‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭."‬

تحدث‭ ‬حمد‭ ‬عن‭ ‬أغلى‭ ‬لوحة‭ ‬قام‭ ‬ببيعها،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بسعر‭ ‬300‭ ‬دينار‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬لوحة‭ ‬خاصة‭ ‬لديه‭ ‬وهي‭ "‬الغروب‭"‬،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: "‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬تعكس‭ ‬مشاعر‭ ‬عميقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭."‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه،‭ ‬قدم‭ ‬حمد‭ ‬نصيحة‭ ‬للفنانين‭ ‬الشباب،‭ ‬قائلاً‭: "‬أنصحهم‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬الفن‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬والتزام‭."‬

اختتم‭ ‬حمد‭ ‬حديثه‭ ‬بشكر‭ ‬الجمهور،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: "‬أشكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مسيرتي‭ ‬الفنية،‭ ‬وأتطلع‭ ‬لرؤيتهم‭ ‬في‭ ‬معارضي‭ ‬القادمة‭."‬