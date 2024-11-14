الفنان حمد الغانم: أغلى لوحة قمت ببيعها كانت بسعر 300 دينارالمشاركة فـي المعارض الفنية تعزز من فرص النجاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: فاطمة اليوسف
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
عالم الفنون والرسم مليء بالألوان والأحاسيس، حيث يتجلى الإبداع والتعبير عن الذات في أشكال متعددة، يُعتبر الرسم لغة بصرية تسمح للفنان بالتعبير عن مشاعره وأفكاره، وكل لوحة تحمل في طياتها رؤية من رؤى الفنان.
في هذا السياق، التقينا بالفنان البحريني حمد عبد الكريم الغانم، الذي يعبّر عن شغفه الكبير بالفن والرسم وُلد حمد في عام 1980، وبدأت رحلته الفنية في سن مبكرة، حيث كان يرسم منذ أن كان في الخامسة من عمره.
يروي حمد: "كنت أرسم في المنزل وفي المدرسة. كان لمعلمي مادة الرسم دور كبير في تطوير مهاراتي."
بعد إكمال المرحلة الثانوية، قرر حمد أن يأخذ خطوة جدية نحو احتراف الفن، فانضم إلى جمعية البحرين للفن المعاصر، يقول: "كان ذلك نقطة تحول في حياتي، تلقيت دروسًا من فنانين محترفين مثل راشد العريفي وحسين فتيل، وهذا ساعدني
كثيرًا في تطوير موهبتي."
عندما سُئل عن من شجعه على مواصلة الرسم، أجاب حمد: "والدي ووالدتي كانا دائمًا داعمين لي، كانا يحرصان على توفير كل ما أحتاجه لممارسة الفن، " كما أشار إلى أن بعض الفنانين، مثل حسين فتيل وعبدالله المنامي، كانوا مصدر إلهام له.
أما بالنسبة للمواد التي يستخدمها، فأوضح حمد أنه يفضل الرسم على الكنفاس باستخدام الألوان الأكريلك. ويقول: "أحب الألوان الأكريلك لأنها تمنحني حرية أكبر في التعبير."
سألنا حمد عن مصدر إلهامه، فقال حمد إنه يجد الإلهام في المشاعر الإنسانية، سواء كانت الحزن أو الفرح، "أحيانًا تكون الموسيقى أو التجارب الشخصية هي ما يدفعني للرسم."
وعن المشاريع الفنية التي يعمل عليها، أشار حمد إلى أنه يهتم بشكل خاص بالرسم والتلوين، وأنه لا يفضل موضوعات معينة بل يسعى لتقديم فن شامل، "أحب تجربة أنماط وأساليب مختلفة."
وعن التحديات التي يواجهها كفنان، قال: "الحمد لله، لا أواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي، لكنني أؤمن أن المشاركة في المعارض تعزز من فرص النجاح ،" وتحدث عن تجربة مؤثرة خلال مشاركته في معرض، حيث لقي دعمًا كبيرًا من الجمهور الذي حفزه على الاستمرار.
عندما سُئل عن تأثير الفن على المجتمع، قال: "أعتقد أن للفن تأثيرًا إيجابيًا على الناس، يمكن للفن أن يعكس المشاعر ويسلط الضوء على القضايا المهمة."
تحدث حمد عن أغلى لوحة قام ببيعها، والتي كانت بسعر 300 دينار. كما أشار إلى لوحة خاصة لديه وهي "الغروب"، حيث قال: "هذه اللوحة تعكس مشاعر عميقة بالنسبة لي."
وفي ختام حديثه، قدم حمد نصيحة للفنانين الشباب، قائلاً: "أنصحهم بالاستمرار في تطوير مهاراتهم من خلال الدورات وورش العمل، الفن يحتاج إلى جهد والتزام."
اختتم حمد حديثه بشكر الجمهور، حيث قال: "أشكر كل من دعم مسيرتي الفنية، وأتطلع لرؤيتهم في معارضي القادمة."
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