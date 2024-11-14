Friday, 15 November 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفنان حمد الغانم: أغلى لوحة قمت ببيعها كانت بسعر 300 دينارالمشاركة فـي المعارض الفنية تعزز من فرص النجاح

11/14/2024 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬فاطمة‭ ‬اليوسف

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


‭ ‬عالم‭ ‬الفنون‭ ‬والرسم‭ ‬مليء‭ ‬بالألوان‭ ‬والأحاسيس،‭ ‬حيث‭ ‬يتجلى‭ ‬الإبداع‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬الذات‭ ‬في‭ ‬أشكال‭ ‬متعددة،‭ ‬يُعتبر‭ ‬الرسم‭ ‬لغة‭ ‬بصرية‭ ‬تسمح‭ ‬للفنان‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬مشاعره‭ ‬وأفكاره،‭ ‬وكل‭ ‬لوحة‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬رؤية‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬الفنان‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬التقينا‭ ‬بالفنان‭ ‬البحريني‭ ‬حمد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الغانم،‭ ‬الذي‭ ‬يعبّر‭ ‬عن‭ ‬شغفه‭ ‬الكبير‭ ‬بالفن‭ ‬والرسم‭ ‬وُلد‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬وبدأت‭ ‬رحلته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يرسم‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عمره‭.‬

يروي‭ ‬حمد‭: "‬كنت‭ ‬أرسم‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬وفي‭ ‬المدرسة‭. ‬كان‭ ‬لمعلمي‭ ‬مادة‭ ‬الرسم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتي‭."‬

بعد‭ ‬إكمال‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬قرر‭ ‬حمد‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬خطوة‭ ‬جدية‭ ‬نحو‭ ‬احتراف‭ ‬الفن،‭ ‬فانضم‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر،‭ ‬يقول‭: "‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬حياتي،‭ ‬تلقيت‭ ‬دروسًا‭ ‬من‭ ‬فنانين‭ ‬محترفين‭ ‬مثل‭ ‬راشد‭ ‬العريفي‭ ‬وحسين‭ ‬فتيل،‭ ‬وهذا‭ ‬ساعدني‭
‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬موهبتي‭."‬

عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬من‭ ‬شجعه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الرسم،‭ ‬أجاب‭ ‬حمد‭: "‬والدي‭ ‬ووالدتي‭ ‬كانا‭ ‬دائمًا‭ ‬داعمين‭ ‬لي،‭ ‬كانا‭ ‬يحرصان‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أحتاجه‭ ‬لممارسة‭ ‬الفن،‭ " ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين،‭ ‬مثل‭ ‬حسين‭ ‬فتيل‭ ‬وعبدالله‭ ‬المنامي،‭ ‬كانوا‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬له‭.‬


أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواد‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها،‭ ‬فأوضح‭ ‬حمد‭ ‬أنه‭ ‬يفضل‭ ‬الرسم‭ ‬على‭ ‬الكنفاس‭ ‬باستخدام‭ ‬الألوان‭ ‬الأكريلك‭. ‬ويقول‭: "‬أحب‭ ‬الألوان‭ ‬الأكريلك‭ ‬لأنها‭ ‬تمنحني‭ ‬حرية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬التعبير‭."‬

سألنا‭ ‬حمد‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬إلهامه،‭ ‬فقال‭ ‬حمد‭ ‬إنه‭ ‬يجد‭ ‬الإلهام‭ ‬في‭ ‬المشاعر‭ ‬الإنسانية،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬الحزن‭ ‬أو‭ ‬الفرح،‭ "‬أحيانًا‭ ‬تكون‭ ‬الموسيقى‭ ‬أو‭ ‬التجارب‭ ‬الشخصية‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬يدفعني‭ ‬للرسم‭."‬

وعن‭ ‬المشاريع‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها،‭ ‬أشار‭ ‬حمد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يهتم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالرسم‭ ‬والتلوين،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يفضل‭ ‬موضوعات‭ ‬معينة‭ ‬بل‭ ‬يسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬فن‭ ‬شامل،‭ "‬أحب‭ ‬تجربة‭ ‬أنماط‭ ‬وأساليب‭ ‬مختلفة‭."‬

وعن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬كفنان،‭ ‬قال‭: "‬الحمد‭ ‬لله،‭ ‬لا‭ ‬أواجه‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لكنني‭ ‬أؤمن‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬،‭" ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬مؤثرة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬معرض،‭ ‬حيث‭ ‬لقي‭ ‬دعمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬حفزه‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭.‬

عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬الفن‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬قال‭: "‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬للفن‭ ‬تأثيرًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬على‭ ‬الناس،‭ ‬يمكن‭ ‬للفن‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬المشاعر‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭."‬

تحدث‭ ‬حمد‭ ‬عن‭ ‬أغلى‭ ‬لوحة‭ ‬قام‭ ‬ببيعها،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بسعر‭ ‬300‭ ‬دينار‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬لوحة‭ ‬خاصة‭ ‬لديه‭ ‬وهي‭ "‬الغروب‭"‬،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: "‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬تعكس‭ ‬مشاعر‭ ‬عميقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭."‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه،‭ ‬قدم‭ ‬حمد‭ ‬نصيحة‭ ‬للفنانين‭ ‬الشباب،‭ ‬قائلاً‭: "‬أنصحهم‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬الفن‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬والتزام‭."‬

اختتم‭ ‬حمد‭ ‬حديثه‭ ‬بشكر‭ ‬الجمهور،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: "‬أشكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مسيرتي‭ ‬الفنية،‭ ‬وأتطلع‭ ‬لرؤيتهم‭ ‬في‭ ‬معارضي‭ ‬القادمة‭."‬

MENAFN14112024000055011008ID1108888389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث