ملاك الدوسري بقمة منافسات الأوبتميست.. وصدارة إماراتية تونسية لمسابقتي ألكا 4 وألكا 6

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية رئيس الاتحاد العربي للشراع اليوم الأول لمنافسات البطولة العربية الأولى للبنات للشراع التي ينظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية حتى 16 الشهر الجاري على ساحل بلاج الجزائر
برعاية الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي.
كما حضر المنافسات التي أقيمت أمس الخمس 14 نوفمبر 2024 كل من
سعيد زاده الأمين العام للاتحاد العربي للشراع ونعمان الحسن نائب رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية والأمين العام المساعد للاتحاد العربي ود. سارة حسن نائب رئيس الاتحاد العربي وعدد من ممثلي الاتحادات العربية المشاركة.
وتابع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة والحضور منافسات الأوبتميست وألكا 4 وألكا 6، حيث أسفرت نتائج اليوم الأول لمسابقة الأوبتميست عن فوز لاعبة منتخبنا ملاك الدوسري بالمركز الأول واللاعبة الجزائرية نادية أمريج بالمركز الثاني ومواطنتها لينا قبلي بالمركز الثالث، وضمن منافسات ألكا 4 فازت الإماراتية مروة الحامدي بالمركز الأول وجاءت مواطنتها الجازية الحامدي بالمركز الثاني ولاعبة منتخبنا أبرار العلي بالمركز الثالث، وأخيرا ضمن منافسات مسابقة ألكا 6 فازت التونسية لنس قماطي بالمركز الأول وجاءت الجزائرية سنا لاجيب بالمركز الثاني والكويتية أمينة شاه بالمركز الثالث.
وشهدت منافسات اليوم الأول في الفئات الثلاث منافسة قوية بين المتسابقات اللواتي أظهرن مستويات لافتة في أول بطولة عربية تقام على مستوى الفتيات وهو ما يؤهلهن للمنافسة بقوة على البطولات القارية والدولية في مختلف المشاركات الخارجية القادمة، وقد أدار المنافسات حكمتان من روسيا.
وتستمر منافسات البطولة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 بإقامة مسابقات (الأوبتمست – إلكا4 – إلكا 6) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا على أن يتم الترتيب لجولة في معرض البحرين الدولي للطيران لرؤساء الوفود والإداريين.
وتشهد البطولة مشاركة 8 دول، وهي البحرين - الإمارات - الكويت -سلطنة عمان - الجزائر - تونس - العراق – مصر، يتنافسون في ثلاث فئات وهي أوبتمست، إلكا4، إلكا6.
MENAFN14112024000055011008ID1108888388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.