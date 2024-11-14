ملاك الدوسري بقمة منافسات الأوبتميست.. وصدارة إماراتية تونسية لمسابقتي ألكا 4 وألكا 6

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬حضر‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الخمس‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬كل‭ ‬من

سعيد‭ ‬زاده‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬ونعمان‭ ‬الحسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬ود‭. ‬سارة‭ ‬حسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭.‬

وتابع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والحضور‭ ‬منافسات‭ ‬الأوبتميست‭ ‬وألكا‭ ‬4‭ ‬وألكا‭ ‬6،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لمسابقة‭ ‬الأوبتميست‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬ملاك‭ ‬الدوسري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬واللاعبة‭ ‬الجزائرية‭ ‬نادية‭ ‬أمريج‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ومواطنتها‭ ‬لينا‭ ‬قبلي‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬ألكا‭ ‬4‭ ‬فازت‭ ‬الإماراتية‭ ‬مروة‭ ‬الحامدي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وجاءت‭ ‬مواطنتها‭ ‬الجازية‭ ‬الحامدي‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬ولاعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬أبرار‭ ‬العلي‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وأخيرا‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬ألكا‭ ‬6‭ ‬فازت‭ ‬التونسية‭ ‬لنس‭ ‬قماطي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وجاءت‭ ‬الجزائرية‭ ‬سنا‭ ‬لاجيب‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬والكويتية‭ ‬أمينة‭ ‬شاه‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭.‬

وشهدت‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬الثلاث‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المتسابقات‭ ‬اللواتي‭ ‬أظهرن‭ ‬مستويات‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬عربية‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفتيات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤهلهن‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬القادمة،‭ ‬وقد‭ ‬أدار‭ ‬المنافسات‭ ‬حكمتان‭ ‬من‭ ‬روسيا‭.‬

وتستمر‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بإقامة‭ ‬مسابقات‭ (‬الأوبتمست‭ ‬ – ‭ ‬إلكا4‭ ‬ – ‭ ‬إلكا‭ ‬6‭) ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الترتيب‭ ‬لجولة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬لرؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬والإداريين‭.‬

وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬8‭ ‬دول،‭ ‬وهي‭ ‬البحرين‭ - ‬الإمارات‭ - ‬الكويت‭ -‬سلطنة‭ ‬عمان‭ - ‬الجزائر‭ - ‬تونس‭ - ‬العراق‭ ‬ – ‭ ‬مصر،‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬وهي‭ ‬أوبتمست،‭ ‬إلكا4،‭ ‬إلكا6‭.‬