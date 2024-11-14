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عيـسـى بن عـلـي يتفــقد مـوقــع بطــولـة العــالــم لـرفــع الأثــقـال

11/14/2024 7:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بزيارة‭ ‬موقع‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭.‬

واستمع‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬مراحل‭ ‬الإنجاز‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وقام‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المرافق‭ ‬وتعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الخدمات‭ ‬وتصميم‭ ‬الموقع‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاز‭ ‬الموقع‭ ‬ليكون‭ ‬مؤهلا‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وتبلغ‭ ‬المساحة‭ ‬الاجمالية‭ ‬للموقع‭ ‬24‭.‬700‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وهو‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المساحات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬عليها‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭. ‬واعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬قاعة‭ ‬التدريب‭ ‬بعرض‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬وطوله‭ ‬36‭ ‬مترا‭ ‬والارتفاع‭ ‬15‭.‬8‭ ‬مترا،‭ ‬وساحة‭ ‬المنافسة‭ ‬بعرض‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬وطول‭ ‬76‭ ‬مترا‭ ‬وعلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬15‭.‬8‭ ‬مترا‭.‬

وسيكون‭ ‬الجمهور‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بمنافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬بوجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬للرياضيين‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬تتسع‭ ‬لـ‭ ‬200‭ ‬سيارة،‭ ‬وستفتح‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أبوابها‭ ‬لتدريبات‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬المخصصة‭ ‬للتدريبات‭.‬

ووضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬منصة‭ ‬خاصة‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالألعاب‭ ‬التفاعلية‭ ‬النشطة‭ ‬في‭ ‬ال‭ ‬ FUNZONE ‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬سوف‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬مواقع‭ ‬مخصصة‭ ‬للطعام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التراثية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬لجذب‭ ‬الجماهير‭.‬

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