عيـسـى بن عـلـي يتفــقد مـوقــع بطــولـة العــالــم لـرفــع الأثــقـال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بزيارة موقع بطولة العالم لرفع الأثقال والتي ستحتضنها مملكة البحرين من 4 حتى 15 ديسمبر 2024 برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي ورئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال إسحاق إبراهيم إسحاق.
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول أهم مراحل الإنجاز التي تم الوصول إليها في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني وقام بجولة في كل المرافق وتعرف على أهم الخدمات وتصميم الموقع بصورة عامة مؤكدا سموه أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز الموقع ليكون مؤهلا لاستضافة الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على أرض المملكة متمنيا لجميع القائمين على البناء التوفيق والنجاح.
وتبلغ المساحة الاجمالية للموقع 24.700 متر مربع وهو يعد من أكبر المساحات التي تقام عليها بطولات العالم لرفع الأثقال مما يؤكد أن مملكة البحرين دائما ما تسعى إلى التميز في احتضان البطولات الكبرى. واعتمدت اللجنة قاعة التدريب بعرض 50 مترا مربعا وطوله 36 مترا والارتفاع 15.8 مترا، وساحة المنافسة بعرض 50 مترا وطول 76 مترا وعلى ارتفاع 15.8 مترا.
وسيكون الجمهور أمام فرصة كبيرة للاستمتاع بمنافسات البطولة، بوجود العديد من المرافق للرياضيين على مساحة 400 متر مربع، علاوة على أن مواقف السيارات تتسع لـ 200 سيارة، وستفتح اللجنة المنظمة أبوابها لتدريبات اللاعبين المشاركين في القاعة المخصصة للتدريبات.
ووضعت اللجنة منصة خاصة للجماهير من أجل الاستمتاع بالألعاب التفاعلية النشطة في ال FUNZONE علاوة على أن اللجنة سوف تعلن عن فتح مواقع مخصصة للطعام في المنطقة التراثية والعديد من الخدمات الأخرى لجذب الجماهير.
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