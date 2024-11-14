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العلوان يروي ((قصة نجاح)) في رياضة التايكوندومستقبل اللعبة مشرق بالمواهب البحرينية الصاعدة

11/14/2024 7:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناصر‭ ‬العلوان،‭ ‬أحد‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة‭ ‬والمميزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التدريب‭ ‬لرياضة‭ ‬التايكوندو،‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬القتالية‭ ‬بفضل‭ ‬مهاراته‭ ‬الفائقة‭ ‬ورؤيته‭ ‬الفنية‭ ‬المتطورة‭.‬

العلوان‭ ‬هو‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للتايكوندو‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب،‭ ‬ومدرب‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكوندو،‭ ‬مدرب‭ ‬ملهم‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يرتقي‭ ‬بمستويات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات،‭ ‬محققًا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المحلية،‭ ‬والخليجية،‭ ‬والعربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬والمستوى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬وحاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدبلوم‭ ‬في‭ ‬التغذية،‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الـ54‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭. ‬

وأجرى‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هذا‭ ‬الحوار،‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬رحلته،‭ ‬وعن‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الموهوبين‭ ‬نحو‭ ‬التألق،‭ ‬بتحقيقهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬ليضعنا‭ ‬وأياكم‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬الشيقة‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬القادمة‭:‬


1-‭ ‬متى‭ ‬بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬التايكوندو؟‭ ‬وأين؟

بدأت‭ ‬ممارسة‭ ‬التايكوندو‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬بدأت‭ ‬انطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬التي‭ ‬تطورت‭ ‬مهاراتي‭ ‬واهتمامي‭ ‬باللعبة‭ ‬فيها‭.‬

2-‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬شعبية‭ ‬التايكوندو‭ ‬والإقبال‭ ‬عليها؟

شعبية‭ ‬التايكوندو‭ ‬تزداد‭ ‬باستمرار،‭ ‬فالشباب‭ ‬ينجذب‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬بدنية‭ ‬ونفسية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعزز‭ ‬الثقة‭ ‬والانضباط‭.‬

3-‭ ‬ما‭ ‬تقييمك‭ ‬العام‭ ‬لرياضة‭ ‬التايكوندو‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬مستقبل‭ ‬اللعبة؟

أعتقد‭ ‬أن‭ ‬التايكوندو‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تطورت‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬والدعم‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭. ‬وأرى‭ ‬مستقبلاً‭ ‬مشرقاً‭ ‬للعبة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة‭.‬

4-‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمنافسات؟

نعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬تقنيات‭ ‬القتال،‭ ‬وتطوير‭ ‬التكتيكات،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬الخارجية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬العقلي‭ ‬لتحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الأمثل‭.‬

5-‭ ‬كيف‭ ‬تؤهل‭ ‬اللاعبين‭ ‬نفسياً‭ ‬قبل‭ ‬المواجهات‭ ‬الصعبة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يتحكم‭ ‬الخوف‭ ‬والتوتر‭ ‬بهم؟

نعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ونستخدم‭ ‬تمارين‭ ‬نفسية‭ ‬مثل‭ ‬تقنيات‭ ‬الاسترخاء‭ ‬والتنفس‭ ‬العميق،‭ ‬ونحرص‭ ‬على‭ ‬توجيههم‭ ‬للتحكم‭ ‬بمشاعرهم‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الأداء‭. ‬

6-‭ ‬ما‭ ‬أهم‭ ‬الصعاب‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬مدربي‭ ‬التايكوندو‭ ‬لتوفير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتدريب‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى؟

من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬والدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬التدريبية‭ ‬وتوفير‭ ‬المعدات‭ ‬المتخصصة‭.‬

7-‭ ‬لماذا‭ ‬اتجهت‭ ‬للتدريب‭ ‬وما‭ ‬أهم‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬تعلمتها‭ ‬منها؟

اخترت‭ ‬تدريب‭ ‬التايكوندو‭ ‬لأنني‭ ‬أؤمن‭ ‬بأنها‭ ‬رياضة‭ ‬تُعلم‭ ‬الانضباط‭ ‬والصبر‭ ‬والثقة‭ ‬بالنفس،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬تعلمت‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرارية،‭ ‬والتحدي،‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬النجاح‭.‬

8-‭ ‬ما‭ ‬أهم‭ ‬مشاركاتك‭ ‬القادمة؟

أعد‭ ‬حالياً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية،‭ ‬وبطولة‭ ‬الفجيرة،‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬لهذه‭ ‬المنافسات‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭.‬

9-‭ ‬ما‭ ‬طموحاتك‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬التايكوندو؟

طموحاتي‭ ‬هي‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬أساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬للمنتخب‭.‬

10-‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬حالفك‭ ‬ورافقتك‭ ‬التتويجات‭ ‬طيلة‭ ‬مسيرتك‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬كلاعب‭ ‬ثم‭ ‬كمدرب؟

الحمد‭ ‬لله،‭ ‬كانت‭ ‬مسيرتي‭ ‬مكللة‭ ‬بالنجاحات،‭ ‬وأشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬سواء‭ ‬كنت‭ ‬لاعباً،‭ ‬أو‭ ‬مدرباً،‭ ‬حيث‭ ‬النجاح‭ ‬يأتي‭ ‬بالتفاني‭ ‬والصبر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬أتلقاها‭ ‬من‭ ‬الجميع‭.‬

11-‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬بالمنتخب‭ ‬إلى‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭.. ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬وإيجابية‭ ‬لمسيرتك‭ ‬الرياضية؟

نعم،‭ ‬كان‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬إلى‭ ‬مدرب‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬ومميزة،‭ ‬وقد‭ ‬أضافت‭ ‬الكثير‭ ‬لتجربتي‭ ‬وجعلتني‭ ‬أرى‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬أوسع‭.‬

12-‭ ‬ما‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرتبة‭ ‬المشرفة؟

التحديات‭ ‬تضمنت‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬التدريب‭ ‬والمنافسة،‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر،‭ ‬حيث‭ ‬التحديات‭ ‬المالية‭ ‬كانت‭ ‬أيضاً‭ ‬تحدياً‭ ‬مستمراً‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬للاعبين‭.‬

13-‭ ‬كيف‭ ‬رأيت‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البحرين؟

مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬كان‭ ‬مشرفاً‭ ‬جداً،‭ ‬وقدموا‭ ‬أداءً‭ ‬قوياً‭ ‬يعكس‭ ‬التزامهم‭ ‬وتدريبهم‭ ‬المتواصل‭. ‬لقد‭ ‬رأيت‭ ‬طموحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬وإرادة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭.‬

14-‭ ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك؟‭ ‬

استعطت‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب،‭ ‬وكانت‭ ‬أبرزها‭: ‬

‭-‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭: ‬

‭-‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬بحريني‭ ‬محترف‭ ‬خارجياً‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬برقان‭ ‬الكويتي‭ ‬كمدرب‭ ‬أول‭ ‬لفئه‭ ‬البراعم‭ ‬والناشئين‭.‬

‭-‬حصولي‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬بطوله‭ ‬التحدي‭ ‬الدولية‭ ‬المفتوحة‭ (‬عمان‭). ‬

‭-‬تحقيق‭ ‬17‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬لاعباً‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬

‭- ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التدريب‭: ‬

حققت‭ ‬مع‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكوندو‭ ‬42‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة،‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخب‭ ‬12‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات،‭ ‬وبطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬الخليجية‭. ‬

وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬أشرفت‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬وأبرزهم‭: ‬اللاعب‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ السيد‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬فضية‭ ‬بطولة‭ ‬الفجيرة‭ ‬الدولية‭ ‬2020،‭ ‬برونزية‭ ‬العرب‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬برونزية‭ ‬بطولة‭ ‬قطر‭ ‬المفتوحة‭ ‬2023،‭ ‬فضية‭ ‬العرب‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬برونزية‭ ‬الفجيرة‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ذهبية‭ ‬بطولة‭ ‬سيلا‭ ‬2024‭. ‬

فيما‭ ‬حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬ عبدالله‭ ‬الحدي،‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬سيلا،‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج،‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أبناء‭ ‬الأردن،‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬التحدي‭ ‬عمان،‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬قطر‭ ‬المفتوحة،‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬جمال،‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السفير‭ ‬الكوري،‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬للألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الداخلية

بينما‭ ‬حققت‭ ‬مع‭ ‬اللاعبة‭ ‬فاطمة‭ ‬الحداد،‭ ‬ذهبية‭ ‬بطولة‭ ‬سيلا،‭ ‬برونزية‭ ‬بطولة‭ ‬ألعاب‭ ‬الخليج،‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أبناء‭ ‬الأردن،‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬التحدي،‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬قطر‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بن‭ ‬جمال،‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬فضية‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭. ‬

15-‭ ‬كلمة‭ ‬أخيرة؟

أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬دعموني‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الأب‭ ‬الروحي‭ ‬لرياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬ومن‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬للعبة‭ ‬التايكواندو‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرحوم‭ ‬الأستاذ‭ ‬المدرب‭ ‬الكبير‭ ‬سعيد‭ ‬جاسم‭ ‬علي‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو‭.‬

وأشجع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬للتايكوندو،‭ ‬فهي‭ ‬رياضة‭ ‬لها‭ ‬فوائد‭ ‬عديدة‭ ‬تتجاوز‭ ‬البدنية‭ ‬إلى‭ ‬تعلم‭ ‬الصبر‭ ‬والانضباط‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الشخصية‭.‬

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