صراع أبطال الجياد والفرسان العالميين على كأس البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تتوجه أنظار عشاق سباقات الخيل حول العالم اليوم الجمعة إلى مملكة البحرين لمتابعة النسخة السادسة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل، المقام على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، بمشاركة نخبة من الملاك والمدربين والفرسان وجياد من الإسطبلات العالمية والمحلية.
ويأتي تنظيم كأس البحرين الدولي للخيل للعام السادس على التوالي ليصبح حدثًا رياضيًا بارزًا، معززًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، مما أكسب السباق مكانة مرموقة في عالم سباقات الخيل. ويتماشى ذلك مع رؤية وأهداف الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، في تنظيم بطولات دولية تسهم في ترسيخ مكانة البحرين كوجهة متميزة للفعاليات الرياضية العالمية.
وتحظى النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي بأهمية خاصة في أوساط سباقات الخيل العالمية نظرًا لمشاركة مجموعة من الجياد العالمية ذات التصنيفات العالية والإنجازات الكبيرة، إضافة إلى تواجد عدد من المدربين والفرسان المرموقين، مما يعكس الثقة العالمية في سباق البحرين. ويعزز ذلك ترقية السباق إلى الفئة الدولية الثانية « Group 2» وزيادة الجائزة المالية إلى مليون دولار، مما ساهم في جذب المزيد من الملاك والإسطبلات الدولية.
وسيشهد السباق هذا العام تنظيمًا مميزًا كونه يقام لأول مرة تحت أضواء الإنارة الليلية، مما سيضفي أجواء استثنائية على مضمار السباق.
يتضمن السباق 8 أشواط، حيث يتطلع الجميع إلى الشوط الثامن الرئيسي المخصص للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «المستوردة» لمسافة 2000 متر، والذي يجمع بين جياد عالمية معروفة يقودها فرسان عالميون.
ومن أبرز الجياد المرشحة للفوز، الحصان البريطاني حامل اللقب «سبريت دانسر»، المعروف بانتصاراته القوية في الموسم الماضي، منها فوزه بكأس البحرين الدولي وكأس «نيوم» السعودي، بالإضافة الى الجواد «ألف ليلة» المملوك لشركة شيدويل الإماراتية للمرة الثانية، والجواد «نيشن برايد» من إسطبلات غودلفين الإماراتية، والذي يطمح إلى تكرار إنجاز زميله «دبي فيوتشر» الذي فاز بالكأس في 2022. ومن ضمن المشاركين أيضًا، الجواد الإيرلندي «بوينت لونسديل» والجوادين اليابانيين «كيلر أبيليتي» و«يامانين سيمبا» اللذان يضيفان بعدًا تنافسيًا قويًا.
وتشارك في السباق أيضًا 4 جياد من الإسطبلات البحرينية، منها «كاليف» من إسطبل فيكتوريوس، بجانب الجوادين «سوفريت سبيريت» و«يونغ أيرلند» من إسطبل العفو، والجواد «غومن» من إسطبل إم كي إي أر ريسنغ.
منافسات قوية على كؤوس السباق
بالإضافة إلى الشوط الدولي، يتضمن السباق 7 أشواط أخرى على كؤوس الرعاة الداعمين، وهم: شركة بابكو إنرجيز، شركة بيون، مجلس التنمية الاقتصادية-البحرين، شركة جراند سيكو – مرك البحرين للمجوهرات، شركة ابراهيم خليل كانو – لكزس، وطيران الخليج. ويتوقع أن تكون المنافسات قوية، مع مشاركة 78 جوادًا من جياد الإنتاج المحلي والمستوردة والخيل العربية.
وسيكون جدول الأشواط على النحو الآتي:
الشوط الأول: كأس المنظمة العالمية للخيل العربية «الواهو» - 1200 متر.
الشوط الثاني: كأس لكزس لجياد الإنتاج المحلي - 1600 متر.
الشوط الثالث: كأس مجلس التنمية الاقتصادية لجياد التوازن «مستورد» - 1600 متر.
الشوط الرابع: كأس شركة جراند سيكو – مركز البحرين للمجوهرات – لجياد التوازن «مستورد» مسافة 1000 متر.
الشوط الخامس: كأس طيران الخليج للجياد المبتدئات «إنتاج محلي» - 1200 متر مستقيم .
الشوط السادس: كأس شركة بيون لجياد التوازن «مستورد» - 1200 متر. مستقيم .
الشوط السابع: كأس شركة بابكو إنرجيز لجياد التوازن «مستورد» - 2400 متر.
جياد 4 دول حققت الكأس...
فمن يكسب اللقب السادس؟
في سجل الفائزين السابقين بكأس البحرين الدولي، جاءت الجياد الفائزة من 4 دول هي البحرين، فرنسا، الإمارات، وبريطانيا. وكانت البداية مع الجواد الفرنسي «رويال جوليوس» الذي فاز في 2019، وتلاه الجواد البحريني «سمسير» في 2020، وحاز الجواد البريطاني «لورد غليترز» اللقب في النسخة الثالثة 2021، بينما فاز الجواد الإماراتي «دبي فيوتشر» في النسخة الرابعة 2022، ثم جاء الفوز البريطاني مجددًا في النسخة الخامسة 2023 عبر الجواد «سبريت دانسر»
فعاليات ترفيهية للجماهير
سيتضمن الحدث الدولي فعاليات ترفيهية للجماهير بقرية الفعاليات في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، مما يوفر للجماهير تجربة ممتعة، إلى جانب متابعة السباق الدولي والتمتع بالأجواء المسائية الفريدة، تتوفر تذاكر الدخول عبر الموقع الإلكتروني bahrainturfclub . com .
السير فيرغسون وطموح تكرار الانتصار
يشارك السير أليكس فيرغسون للمرة الثانية في سباق كأس البحرين الدولي بصفته أحد ملاك الحصان «سبريت دانسر». ويحظى فيرغسون بترحيب كبير في البحرين، حيث يأمل في تكرار فوزه بالكأس مع نفس الجواد للمرة الثانية على التوالي.
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