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صراع أبطال الجياد والفرسان العالميين على كأس البحرين

11/14/2024 7:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتوجه‭ ‬أنظار‭ ‬عشاق‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمتابعة‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل،‭ ‬المقام‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬والمدربين‭ ‬والفرسان‭ ‬وجياد‭ ‬من‭ ‬الإسطبلات‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل‭ ‬للعام‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليصبح‭ ‬حدثًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬بارزًا،‭ ‬معززًا‭ ‬للنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬مما‭ ‬أكسب‭ ‬السباق‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭. ‬ويتماشى‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وأهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬دولية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬متميزة‭ ‬للفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وتحظى‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بأهمية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭ ‬نظرًا‭ ‬لمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالية‭ ‬والإنجازات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تواجد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬والفرسان‭ ‬المرموقين،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭. ‬ويعزز‭ ‬ذلك‭ ‬ترقية‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ ‬الدولية‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬ Group ‭ ‬2‮»‬‭ ‬وزيادة‭ ‬الجائزة‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬والإسطبلات‭ ‬الدولية‭.‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تنظيمًا‭ ‬مميزًا‭ ‬كونه‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تحت‭ ‬أضواء‭ ‬الإنارة‭ ‬الليلية،‭ ‬مما‭ ‬سيضفي‭ ‬أجواء‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السباق‭.‬

يتضمن‭ ‬السباق‭ ‬8‭ ‬أشواط،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬الرئيسي‭ ‬المخصص‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬المستوردة‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬والذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬جياد‭ ‬عالمية‭ ‬معروفة‭ ‬يقودها‭ ‬فرسان‭ ‬عالميون‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬للفوز،‭ ‬الحصان‭ ‬البريطاني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬‮«‬سبريت‭ ‬دانسر‮»‬،‭ ‬المعروف‭ ‬بانتصاراته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬منها‭ ‬فوزه‭ ‬بكأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وكأس‭ ‬‮«‬نيوم‮»‬‭ ‬السعودي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬ألف‭ ‬ليلة‮»‬‭ ‬المملوك‭ ‬لشركة‭ ‬شيدويل‭ ‬الإماراتية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬والجواد‭ ‬‮«‬نيشن‭ ‬برايد‮»‬‭ ‬من‭ ‬إسطبلات‭ ‬غودلفين‭ ‬الإماراتية،‭ ‬والذي‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬إنجاز‭ ‬زميله‭ ‬‮«‬دبي‭ ‬فيوتشر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالكأس‭ ‬في‭ ‬2022‭. ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬المشاركين‭ ‬أيضًا،‭ ‬الجواد‭ ‬الإيرلندي‭ ‬‮«‬بوينت‭ ‬لونسديل‮»‬‭ ‬والجوادين‭ ‬اليابانيين‭ ‬‮«‬كيلر‭ ‬أبيليتي‮»‬‭ ‬و‮«‬يامانين‭ ‬سيمبا‮»‬‭ ‬اللذان‭ ‬يضيفان‭ ‬بعدًا‭ ‬تنافسيًا‭ ‬قويًا‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬أيضًا‭ ‬4‭ ‬جياد‭ ‬من‭ ‬الإسطبلات‭ ‬البحرينية،‭ ‬منها‭ ‬‮«‬كاليف‮»‬‭ ‬من‭ ‬إسطبل‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬بجانب‭ ‬الجوادين‭ ‬‮«‬سوفريت‭ ‬سبيريت‮»‬‭ ‬و‮«‬يونغ‭ ‬أيرلند‮»‬‭ ‬من‭ ‬إسطبل‭ ‬العفو،‭ ‬والجواد‭ ‬‮«‬غومن‮»‬‭ ‬من‭ ‬إسطبل‭ ‬إم‭ ‬كي‭ ‬إي‭ ‬أر‭ ‬ريسنغ‭.‬

منافسات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬السباق

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشوط‭ ‬الدولي،‭ ‬يتضمن‭ ‬السباق‭ ‬7‭ ‬أشواط‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬الرعاة‭ ‬الداعمين،‭ ‬وهم‭: ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭-‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬جراند‭ ‬سيكو‭ ‬ ‭ ‬مرك‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬شركة‭ ‬ابراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬ ‭ ‬لكزس،‭ ‬وطيران‭ ‬الخليج‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسات‭ ‬قوية،‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬78‭ ‬جوادًا‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬والمستوردة‭ ‬والخيل‭ ‬العربية‭.‬

وسيكون‭ ‬جدول‭ ‬الأشواط‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للخيل‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ - ‬1200‭ ‬متر‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬لكزس‭ ‬لجياد‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ - ‬1600‭ ‬متر‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ - ‬1600‭ ‬متر‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬جراند‭ ‬سيكو‭ ‬ ‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬ ‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ - ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ .‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ - ‬1200‭ ‬متر‭. ‬مستقيم‭ .‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لجياد‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ - ‬2400‭ ‬متر‭.‬

جياد‭ ‬4‭ ‬دول‭ ‬حققت‭ ‬الكأس‮...‬‭ ‬

فمن‭ ‬يكسب‭ ‬اللقب‭ ‬السادس؟

في‭ ‬سجل‭ ‬الفائزين‭ ‬السابقين‭ ‬بكأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬جاءت‭ ‬الجياد‭ ‬الفائزة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬البحرين،‭ ‬فرنسا،‭ ‬الإمارات،‭ ‬وبريطانيا‭. ‬وكانت‭ ‬البداية‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬رويال‭ ‬جوليوس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬وتلاه‭ ‬الجواد‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬سمسير‮»‬‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬وحاز‭ ‬الجواد‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬لورد‭ ‬غليترز‮»‬‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬2021،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬الجواد‭ ‬الإماراتي‭ ‬‮«‬دبي‭ ‬فيوتشر‮»‬‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬2022،‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬الفوز‭ ‬البريطاني‭ ‬مجددًا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬2023‭ ‬عبر‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬سبريت‭ ‬دانسر‮»‬

فعاليات‭ ‬ترفيهية‭ ‬للجماهير

سيتضمن‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬فعاليات‭ ‬ترفيهية‭ ‬للجماهير‭ ‬بقرية‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬للجماهير‭ ‬تجربة‭ ‬ممتعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متابعة‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬والتمتع‭ ‬بالأجواء‭ ‬المسائية‭ ‬الفريدة،‭ ‬تتوفر‭ ‬تذاكر‭ ‬الدخول‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ bahrainturfclub ‭.‬ com ‭.‬

السير‭ ‬فيرغسون‭ ‬وطموح‭ ‬تكرار‭ ‬الانتصار

يشارك‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغسون‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بصفته‭ ‬أحد‭ ‬ملاك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬سبريت‭ ‬دانسر‮»‬‭. ‬ويحظى‭ ‬فيرغسون‭ ‬بترحيب‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬فوزه‭ ‬بالكأس‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الجواد‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

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