عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نقل‭ ‬10‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وحوالي‭ ‬30‭ ‬مصابا،‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬عدة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬نفذها‭ ‬الاحتلال‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المفقودين‭ ‬بعضهم‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المنازل‭ ‬المستهدفة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬بصل‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬4‭ ‬مواطنين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬حالات‭ ‬خطرة‭ ‬أو‭ ‬حرجة،‭ ‬ونقلوا‭ ‬جميعا‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭) ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬طائرة‭ ‬هجومية‭ ‬مسيرة‭ ‬للاحتلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ (‬حمامة‭) ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تم‭ ‬انتشال‭ ‬4‭ ‬شهداء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬واستهداف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬رفح‮»‬‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مسعفين‭ ‬‮«‬نقلوا‭ ‬شهيدين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬من‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جباليا‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬تأكد‭ ‬استشهادهم‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬43736‭ ‬شخصا‭.‬

وبحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬قام‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬بنسف‭ ‬بواسطة‭ ‬المتفجرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬منزلا‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬وفجر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬رائد،‭ ‬وهو‭ ‬مقاول‭ ‬مبان‭ ‬سابق‭ ‬نزح‭ ‬من‭ ‬جباليا،‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تفجر‭ ‬المباني‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬بعدما‭ ‬يتم‭ ‬تفخيخها‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬روبوتات‭ ‬إليها‭. ‬

وأضاف‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للمراسلة‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬صحيح‭ ‬إنه‭ ‬الدمار‭ ‬كان‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬بس‭ ‬اللي‭ ‬صار‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬صعب‭ ‬ينوصف،‭ ‬معظم‭ ‬المخيم‭ ‬تم‭ ‬تدميره‮»‬‭. ‬

وأردف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لي‭ ‬صحاب‭ ‬وقرايب‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬والكل‭ ‬بيقول‭ ‬بالكاد‭ ‬فيه‭ ‬بناية‭ ‬واقفة‭ ‬ومش‭ ‬مدمرة‭ ‬هناك‭... ‬يعني‭ ‬بتقدر‭ ‬تقول‭ ‬يمكن‭ ‬النص‭ ‬أو‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬والطرق‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬دمرها‭ ‬الاحتلال،‭ ‬صارت‭ ‬ركام‮»‬‭. ‬

وتظهر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬للسكان‭ ‬خلال‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬المدمرة،‭ ‬لكن‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الصحفيين‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الكامل‭ ‬للأضرار‭. ‬

وقال‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سكان‭ ‬شمالي‭ ‬القطاع‭ ‬يتعرضون‭ ‬لمذابح‭ ‬ومجازر‭ ‬إبادة،‭ ‬وللتجويع‭ ‬والتعطيش،‭ ‬أمام‭ ‬مرأى‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬قرب‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬صفية،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬بقلب‭ ‬منفطر‭ ‬نداءات‭ ‬استغاثة‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬محاصرين‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬منازلهم‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬لهم‭ ‬شيئا‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬تختفي‭ ‬الأصوات‭ ‬وتحولت‭ ‬المنازل‭ ‬إلى‭ ‬قبور‭ ‬لأصحابها‭. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشهد‭ ‬يتكرر‭ ‬يوميا‭. ‬

وينفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬عدوانا‭ ‬جويا‭ ‬وبريا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون،‭ ‬زاعما‭ ‬إن‭ ‬الغرض‭ ‬منه‭ ‬منع‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬صفوفهم‭.‬