ستارت أب بحرين تختتم سلسلة ((جولات ستارت أب بحرين)) لهذا العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
– نظمت ستارت أب بحرين، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، بدعم من صندوق العمل (تمكين)، مؤخرًا فعاليتها المرتقبة ضمن سلسلة «جولات ستارت أب بحرين»، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية.
وتضمنت الفعالية كلمة افتتاحية حول ريادة الأعمال ألقاها عضو لجنة التحكيم وليام ستادلين، رئيس الاستثمار في Mayfair technology Partners . كما ضمت لجنة التحكيم نخبة من الحُكّام الإقليميين والمحليين وهم: السيد جو كوبريانوس، رئيس الشؤون الإستراتيجية في AstroLabs ؛ والسيد رومان أسونساو، شريك في Antler ؛ والسيد خالد السفلان، الشريك الإداري في
Sawadi Ventures .
وشارك في الفعالية خمسة مشاريع بحرينية ناشئة، وهي: MedBuddy التي تقدم منصة شاملة لإدارة خدمات الرعاية الصحية تعمل على ربط المرضى بمقدمي خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و Academity وهي عبارة عن منصة مبتكرة تسهل إدارة الأكاديميات الرياضية من خلال عمليات مبسطة ومنظمة ترتكز على التكنولوجيا وتسهم في تعزيز التواصل والكفاءة في البحرين وخارجها؛ و Photon وهي شركة بحرينية تعمل على تطوير أنظمة وحلول مستدامة واقتصادية للحماية من تآكل المعادن والصدأ وتتطلع لتقديم هذه الحلول للأسواق العالمية؛ و TellSaleem وهي منصة بحرينية رائدة في مجال الطب عن بُعد، وتهدف إلى تسهيل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة مما يتيح للمرضى في المنطقة الحصول على رعاية صحية عالية الجودة من أي مكان في العالم، و Sleet Media ، وهي شركة متخصصة في الإعلانات الرقمية توفر حلولا اقتصادية تتسم بسرعة التنفيذ وتعتمد نهجا قائما على البيانات.
وبعد جلسة تقييم دقيقة لجميع الشركات، أعلنت اللجنة فوز شركة TellSaleem ومؤسسها خالد ساتر بالمركز الأول، وشركة Academity ومؤسسها يارا علي بالمركز الثاني. وبهذه المناسبة، أعرب خالد ساتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في TellSaleem ، عن امتنانه لهذه الفرصة والدعم المتواصل الذي يحظى به مجتمع ريادة الأعمال في البحرين، قائلا: «المعسكر التدريبي للبرنامج ساهم في تعزيز مهاراتنا ومدنا بالمعرفة اللازمة لعرض المشاريع وتحقيق النجاح في هذه الفعالية. لقد منحنا هذا الفوز الدفعة التي نحتاجها للارتقاء بشركتنا وإشعال شغفنا أكثر لمواصلة الابتكار والنمو»
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة استضافت 15 فعالية منذ انطلاقها بهدف تقديم فرص مميزة لرواد الأعمال في البحرين. كما تم تدريب 92 رائد عمل من خلال البرنامج التدريبي التابع لهذه المبادرة والذي يركز على المهارات اللازمة لعرض المشاريع أمام المستثمرين بهدف جمع الاستثمارات التي من شأنها تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة، ونتج عن ذلك مشاركة 77 رائد عمل في تقديم العروض ضمن فعاليات جولات ستارت أب بحرين حيث قدموا أفكارا ريادية مبتكرة من مختلف القطاعات الاقتصادية. ولاقت هذه السلسلة نجاحاً كبيراً حيث توجت 21 فائزا تم اختيارهم من قبل لجان تحكيم تضم خبراء ومختصين محليين وإقليميين.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام تمكين بدعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال المبادرات وبرامج الدعم المتخصصة التي من شأنها مساعدة رواد الأعمال في تطوير مشاريعهم وتوسعتها، واكتساب المعرفة والمهارات الريادية، وجمع التمويل اللازم لتحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال.
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