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ستارت أب بحرين تختتم سلسلة ((جولات ستارت أب بحرين)) لهذا العام

11/14/2024 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) – ‭ ‬نظمت‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬فعاليتها‭ ‬المرتقبة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭. ‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬حول‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ألقاها‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬وليام‭ ‬ستادلين،‭ ‬رئيس‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬ Mayfair ‭ ‬ technology ‭ ‬ Partners ‭. ‬كما‭ ‬ضمت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الحُكّام‭ ‬الإقليميين‭ ‬والمحليين‭ ‬وهم‭: ‬السيد‭ ‬جو‭ ‬كوبريانوس،‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬ AstroLabs ؛‭ ‬والسيد‭ ‬رومان‭ ‬أسونساو،‭ ‬شريك‭ ‬في Antler ؛‭ ‬والسيد‭ ‬خالد‭ ‬السفلان،‭ ‬الشريك‭ ‬الإداري‭ ‬في‮
 Sawadi ‭ ‬ Ventures ‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬خمسة‭ ‬مشاريع‭ ‬بحرينية‭ ‬ناشئة،‭ ‬وهي‭: ‬ MedBuddy ‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬منصة‭ ‬شاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬المرضى‭ ‬بمقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬و Academity ‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منصة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسهل‭ ‬إدارة‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬مبسطة‭ ‬ومنظمة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها؛‭ ‬و Photon ‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬وحلول‭ ‬مستدامة‭ ‬واقتصادية‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬تآكل‭ ‬المعادن‭ ‬والصدأ‭ ‬وتتطلع‭ ‬لتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬للأسواق‭ ‬العالمية؛‭ ‬و TellSaleem ‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬بحرينية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتخصصة‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمرضى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬و Sleet ‭ ‬ Media ،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الإعلانات‭ ‬الرقمية‭ ‬توفر‭ ‬حلولا‭ ‬اقتصادية‭ ‬تتسم‭ ‬بسرعة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وتعتمد‭ ‬نهجا‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬البيانات‭.‬

وبعد‭ ‬جلسة‭ ‬تقييم‭ ‬دقيقة‭ ‬لجميع‭ ‬الشركات،‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬فوز‭ ‬شركة‭ ‬ TellSaleem ‭ ‬ومؤسسها‭ ‬خالد‭ ‬ساتر‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬وشركة‭ ‬ Academity ‭ ‬ومؤسسها‭ ‬يارا‭ ‬علي‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬خالد‭ ‬ساتر،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬ TellSaleem ،‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬والدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬مجتمع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬للبرنامج‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتنا‭ ‬ومدنا‭ ‬بالمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭. ‬لقد‭ ‬منحنا‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الدفعة‭ ‬التي‭ ‬نحتاجها‭ ‬للارتقاء‭ ‬بشركتنا‭ ‬وإشعال‭ ‬شغفنا‭ ‬أكثر‭ ‬لمواصلة‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‮»‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬استضافت‭ ‬15‭ ‬فعالية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬مميزة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬92‭ ‬رائد‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬التابع‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬والذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسريع‭ ‬نمو‭ ‬وتوسع‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬مشاركة‭ ‬77‭ ‬رائد‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬حيث‭ ‬قدموا‭ ‬أفكارا‭ ‬ريادية‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬ولاقت‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬حيث‭ ‬توجت‭ ‬21‭ ‬فائزا‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬تضم‭ ‬خبراء‭ ‬ومختصين‭ ‬محليين‭ ‬وإقليميين‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬الدعم‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مساعدة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وتوسعتها،‭ ‬واكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬الريادية،‭ ‬وجمع‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭. ‬

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