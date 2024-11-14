مـبـادرة Radio Bahrain Business Club تعـود في نسختها الثانية مع أعضاء جدد وخدمات حصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BahrainBusinessClub

وشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬ Radio ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Business ‭ ‬ Club ‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬جددت‭ ‬اشتراكها‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬جديدة‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭. ‬وبعد‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتها،‭ ‬أصبحت‭ ‬المبادرة‭ ‬تقدم‭ ‬للشركات‭ ‬تواصلاً‭ ‬أفضل‭ ‬عبر‭ ‬الإذاعة‭ ‬ودعماً‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬بشكل‭ ‬يوفر‭ ‬للأعضاء‭ ‬الحاليين‭ ‬والجدد‭ ‬حلولا‭ ‬وقنوات‭ ‬أقوى‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬جمهورهم‭ ‬المستهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬عمر‭ ‬خليفة‭ ‬شاهين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭: ‬إن‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققناه‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬الثانية‭ ‬لتنمية‭ ‬الأعمال،‭ ‬والحماس‭ ‬المستمر‭ ‬لمجتمع‭ ‬الأعمال،‭ ‬يؤكدان‭ ‬أهمية‭ ‬مبادرة‭ ‬ Radio ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Business ‭ ‬ Club ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحملات‭ ‬التسويقية‭ ‬الناجحة‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬لتجديد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬عضويتها‭ ‬وانضمام‭ ‬شركات‭ ‬جديدة‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يؤكد‭ ‬مزايا‭ ‬وتأثير‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬وسنواصل‭ ‬تطورنا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬أعضائنا‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬دائم‭ ‬التغير‭. ‬

وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬جددوا‭ ‬عضويتهم‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرة،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬لورا‭ ‬موراي،‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة‭ ‬ Quest ‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬انضمامنا‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬شهدنا‭ ‬بأنفسنا‭ ‬تأثير‭ ‬ Radio ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Business ‭ ‬ Club ‭. ‬وقد‭ ‬رافقَنا‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوة‭ ‬أثناء‭ ‬رحلتنا‭ ‬لنشر‭ ‬اسم‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعرف‭ ‬مختلف‭ ‬المجتمعات‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬ناديا‭ ‬زوتشيلي،‭ ‬مالكة‭ ‬متجر‭ ‬ Let ‭ ‬ Them ‭ ‬ Eat ‭ ‬ Cake ‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬قرارنا‭ ‬بتجديد‭ ‬عضويتنا‭ ‬سهلاً‭ ‬للغاية،‭ ‬لأن‭ ‬علاقتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ ‬رائعة‭. ‬فبفضل‭ ‬تأثير‭ ‬حملاتها‭ ‬الاعلانية،‭ ‬ازدادت‭ ‬مبيعاتنا،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬لشراكتنا‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬ Radio ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Business ‭ ‬ Club ‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬المبتكرة،‭ ‬والتأثير‭ ‬الكبير‭ ‬لراديو‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬الفريدة‭ ‬ومزجها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الوسائط‭ ‬التقليدية‭ ‬والرقمية‭. ‬وركزت‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬ونقاط‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ (‬96.5‭) ‬عبر‭ ‬الأثير‭ ‬وايضا‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الفعاليات‭ ‬والتسويق‭ ‬التقليدي‭. ‬وخلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬اكتسب‭ ‬الحضور‭ ‬رؤى‭ ‬حول‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬منصات‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ ‬المتقدمة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنافسة،‭ ‬وضمان‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬مع‭ ‬جمهورهم‭ ‬المستهدف‭. ‬

وتقدم‭ ‬شركة‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬العضوية‭ ‬السنوية‭ (‬الفضية‭ ‬والذهبية‭ ‬والبلاتينية‭) ‬بمزايا‭ ‬مخصصة‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتضمن‭ ‬عائداً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬اتفاقية‭ ‬العضوية‭ ‬البالغة‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬وتبدأ‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬يحصل‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬خصومات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80 % ‭ ‬على‭ ‬حملاتها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬الاستثمار‭ ‬المادي‭ ‬لدى‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭. ‬

وبفضل‭ ‬عضوياتها‭ ‬المتزايدة‭ ‬ومجموعة‭ ‬خدماتها‭ ‬المحسنة،‭ ‬أصبح‭ ‬مبادرة Radio ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Business ‭ ‬ Club ‭

‬أداة‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭ ‬وداعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬والطريق‭ ‬الأقوى‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬لأنها‭ ‬تجمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬عبر‭ ‬الأثير‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية‭. ‬وتؤكد‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬راديو‭ ‬البحرين‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مجتمع‭ ‬أعمال‭ ‬مزدهر،‭ ‬وإرساء‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬للدعم‭ ‬الإعلامي‭ ‬والرقمي‭ ‬للشركات‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬احجامها‭. ‬