مـبـادرة Radio Bahrain Business Club تعـود في نسختها الثانية مع أعضاء جدد وخدمات حصرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعد نجاح النسخة الأولى، أطلقت شركة راديو البحرين (96.5) النسخة الثانية من مبادرة radio
Bahrain
Business
Club في فعالية حققت نجاحاً كبيراً واستقطبت أكثر من 400 شركة من جميع القطاعات بهدف تنمية أعمالها. وجرت الفعالية التي استمرت أربعة أيام من 3-6 نوفمبر 2024، في فندق انتركونتنانتال البحرين، ووفرت فرصة رائعة للشركات في البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية للحصول على استراتيجيات تسويق أساسية ومبتكرة لعام 2025 حول كيفية التفاعل والتواصل مع المزيد من العملاء وتعزيز نموها من خلال التأثير القوي للإذاعة والوسائط والوسائل المتعددة الأخرى.
وشارك في النسخة الثانية من مبادرة Radio Bahrain Business Club عدد كبير من الشركات التي جددت اشتراكها إضافةً إلى شركات جديدة انضمت إليها. وبعد تطوير خدماتها، أصبحت المبادرة تقدم للشركات تواصلاً أفضل عبر الإذاعة ودعماً أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بشكل يوفر للأعضاء الحاليين والجدد حلولا وقنوات أقوى للوصول إلى جمهورهم المستهدف من خلال العروض الواسعة التي يقدمها راديو البحرين.
وبهذه المناسبة، صرح عمر خليفة شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة راديو البحرين: إن النجاح الباهر الذي حققناه في الفعالية الثانية لتنمية الأعمال، والحماس المستمر لمجتمع الأعمال، يؤكدان أهمية مبادرة Radio Bahrain Business Club في دعم الحملات التسويقية الناجحة عبر مختلف القطاعات. ونحن سعداء للغاية لتجديد العديد من الشركات عضويتها وانضمام شركات جديدة لعام 2025، لأن ذلك يؤكد مزايا وتأثير راديو البحرين على المدى الطويل. وسنواصل تطورنا لتلبية احتياجات أعضائنا ومساعدتهم على خوض غمار هذا السوق دائم التغير.
وأكد عدد من الأعضاء الذين جددوا عضويتهم أهمية المبادرة، حيث قالت لورا موراي، مديرة مدرسة Quest : «منذ انضمامنا إلى المبادرة العام الماضي شهدنا بأنفسنا تأثير Radio Bahrain Business Club . وقد رافقَنا راديو البحرين في كل خطوة أثناء رحلتنا لنشر اسم المدرسة في البحرين وتعرف مختلف المجتمعات عليها».
بدورها، قالت ناديا زوتشيلي، مالكة متجر Let Them Eat Cake : «لقد كان قرارنا بتجديد عضويتنا سهلاً للغاية، لأن علاقتنا مع شركة راديو البحرين رائعة. فبفضل تأثير حملاتها الاعلانية، ازدادت مبيعاتنا، ما يؤكد النجاح الكبير لشراكتنا».
وتم خلال النسخة الثانية من مبادرة Radio Bahrain Business Club عقد سلسلة من ورش العمل التي ركزت على استراتيجيات التسويق الرقمي المبتكرة، والتأثير الكبير لراديو البحرين مع التأكيد على مكانتها الفريدة ومزجها ما بين الوسائط التقليدية والرقمية. وركزت الفعالية على المزايا ونقاط القوة التي يمتلكها راديو البحرين (96.5) عبر الأثير وايضا عبر شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بالإضافة الى الفعاليات والتسويق التقليدي. وخلال الفعالية، اكتسب الحضور رؤى حول الاستفادة من منصات راديو البحرين المتقدمة للبقاء في صدارة المنافسة، وضمان المشاركة الفعالة مع جمهورهم المستهدف.
وتقدم شركة راديو البحرين ثلاثة أنواع من العضوية السنوية (الفضية والذهبية والبلاتينية) بمزايا مخصصة تناسب جميع الأعضاء وتضمن عائداً كبيراً على الاستثمار طوال مدة اتفاقية العضوية البالغة 12 شهراً وتبدأ في يناير 2025. كما يحصل الأعضاء على خصومات تصل إلى 80 % على حملاتها خلال عام 2025، ما يوفر الاستثمار المادي لدى الشركات من جميع القطاعات.
وبفضل عضوياتها المتزايدة ومجموعة خدماتها المحسنة، أصبح مبادرة Radio Bahrain Business Club
أداة لا غنى عنها وداعماً رئيسياً للشركات في جميع أنحاء المملكة، والطريق الأقوى إلى السوق لأنها تجمع ما بين البث المباشر عبر الأثير والخدمات الرقمية. وتؤكد النسخة الثانية من المبادرة التزام راديو البحرين بالمساهمة في تنمية مجتمع أعمال مزدهر، وإرساء معايير جديدة للدعم الإعلامي والرقمي للشركات على اختلاف احجامها.
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