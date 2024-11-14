مناقصة للتأمين الصحي الشامل بـ1.5 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت نوال عباس:
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 6 مناقصات مطروحات من جهات متصرفة.
وتنافست 6 شركات على مناقصة طرحها تمكين للتأمين الصحي الشامل، وتقدمت شركة البحرينية الكويتية للتأمين بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 5 آلاف و231 دينارا، كما تقدمت بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و499 ألف دينار، و183 دينارا.
يعتزم صندوق العمل تمكين طرح مناقصة عامة لتقديم العطاءات من قبل مقدمي الخدمة المؤهلين وذلك لتوفير التأمين الصحي كما جاء في الفوائد الصحية والتفاصيل المقدمة في وثائق المناقصة المرفقة في هذه المناقصة.
وتنافست 4 شركات على مناقصة طرحها مركز البحرين العالمي للمعارض للتأمين الصحي للموظفين، وتقدمت شركة البحرين الوطنية للـتأمين على الحياة بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 102 ألف و883 دينارا، بينما تقدمت شركة مارش (البحرين) بأقل العطاءات
بقيمة تبلغ 65 ألفا و307 دنانير.
يسعى مركز البحرين العالمي للمعارض إلى الحصول على مقترحات من
مزودي التأمين المؤهلين لتقديم تغطية تأمينية طبية شاملة لموظفيها.
الغرض من طلب تقديم العروض هذا هو التماس عروض تنافسية لتوفير التأمين الطبي الذي يضمن رعاية صحية عالية الجودة لموظفينا، بما في ذلك الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي.
كما تنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكريرلتوريد نظام التحكم لمحطات الهواء، وتقدمت شركة TECHNICAL PROTECTION ENGINEERING
بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 70 ألفا و971 دينارا، بينم تقدمت شركة Syscon Trading & Mechanical Services بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 224 ألفا و978 دينارا.
تتطلع شركة نفط البحرين الوطنية تكرير بابكو إلى طرح مناقصة لتوريد نظام التحكم لمحطات الهواء الجاف Sahara والتي تؤدي وظائف حيوية لمتطلبات العمليات المستمرة وذلك وفقًا للتفاصيل الفنية المذكورة في وثائق المناقصة. كما تنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها الهيئة العامة للرياضة لاستئجار صهاريج المياه لمنشآت الهيئة العامة للرياضة.
تتطلع الهيئة العامة للرياضة إلى تطوير المرافق الرياضية لمواقع مختلفة من خلال استئجار صهاريج المياه لملاعب كرة القدم بشكل رئيسي الموجودة في مواقع مختلفة في مملكة البحرين بشرط أن ينفذ المقاول ويراعي التزاماته بموجب العقد ويخضع لشروط العقد. يجب على المقاول توفير صهاريج المياه الكبيرة والصغيرة مدة 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك السائق، ويجب عليه توفير صهاريج المياه بناءً على طلب وموافقة الهيئة العامة للرياضة.
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