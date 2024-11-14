مناقصة للتأمين الصحي الشامل بـ1.5 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬6‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحات‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحها‭ ‬تمكين‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الشامل،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬و231‭ ‬دينارا،‭ ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و499‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬و183‭ ‬دينارا‭.‬

يعتزم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لتقديم‭ ‬العطاءات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمة‭ ‬المؤهلين‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬والتفاصيل‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬المرفقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭.‬

وتنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحها‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬للموظفين،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للـتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬102‭ ‬ألف‭ ‬و883‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مارش‭ (‬البحرين‭) ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭

‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬65‭ ‬ألفا‭ ‬و307‭ ‬دنانير‭.‬

يسعى‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬من‭ ‬

مزودي‭ ‬التأمين‭ ‬المؤهلين‭ ‬لتقديم‭ ‬تغطية‭ ‬تأمينية‭ ‬طبية‭ ‬شاملة‭ ‬لموظفيها‭. ‬

الغرض‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التماس‭ ‬عروض‭ ‬تنافسية‭ ‬لتوفير‭ ‬التأمين‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬لموظفينا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموظفين‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭ ‬وبدوام‭ ‬جزئي‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكريرلتوريد‭ ‬نظام‭ ‬التحكم‭ ‬لمحطات‭ ‬الهواء،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ TECHNICAL ‭ ‬ PROTECTION ‭ ‬ ENGINEERING ‭

‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬70‭ ‬ألفا‭ ‬و971‭ ‬دينارا،‭ ‬بينم‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Syscon ‭ ‬ Trading ‭ & ‬ Mechanical ‭ ‬ Services ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬224‭ ‬ألفا‭ ‬و978‭ ‬دينارا‭.‬

تتطلع‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬تكرير‭ ‬بابكو‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوريد‭ ‬نظام‭ ‬التحكم‭ ‬لمحطات‭ ‬الهواء‭ ‬الجاف‭ ‬ Sahara ‭ ‬والتي‭ ‬تؤدي‭ ‬وظائف‭ ‬حيوية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬العمليات‭ ‬المستمرة‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للتفاصيل‭ ‬الفنية‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لاستئجار‭ ‬صهاريج‭ ‬المياه‭ ‬لمنشآت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭. ‬

تتطلع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬لمواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استئجار‭ ‬صهاريج‭ ‬المياه‭ ‬لملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬المقاول‭ ‬ويراعي‭ ‬التزاماته‭ ‬بموجب‭ ‬العقد‭ ‬ويخضع‭ ‬لشروط‭ ‬العقد‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المقاول‭ ‬توفير‭ ‬صهاريج‭ ‬المياه‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السائق،‭ ‬ويجب‭ ‬عليه‭ ‬توفير‭ ‬صهاريج‭ ‬المياه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وموافقة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬