منتدى الدفاع يناقش القدرات الدفاعية للأنظمة الجوية العالمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطويرها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالحضور،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬تحضيرات‭ ‬مستمرة‭ ‬وجهود‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬تعاونت‭ ‬لإنجاحه‭ ‬وإظهاره‭ ‬بصوره‭ ‬متميزة‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬المنتدى،‭ ‬تحدث‭ ‬الجنرال‭ ‬متقاعد‭ ‬جاري‭ ‬إل‭ ‬نورث‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لقسم‭ ‬العملاء‭ ‬بشركة‭ ‬لوكهيد‭ ‬مارتن‭ ‬عن‭ ‬مستقبل‭ ‬الطيران‭ ‬الدفاعي‭ ‬وأهمية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬تطويره،‭ ‬وتطور‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬عقود،‭ ‬وكيف‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬الحروب‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬الهيمنة‭ ‬الجوية‭ ‬والدفاعية‭ (‬التفوق‭ ‬الجوي‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬مقاتلات‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القتال‭ ‬والدفاع‭ ‬الجوي‭.‬

وخلال‭ ‬المنتدى،‭ ‬تحدث‭ ‬الجنرال‭ ‬جاري‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬الدفاعي،‭ ‬وإلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المستخدمة‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الطيران‭ ‬الدفاعي،‭ ‬والقدرات‭ ‬العسكرية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعلومات‭ ‬والقوة،‭ ‬والمراقبة‭ ‬المتكاملة‭ ‬وتحديد‭ ‬الهوية،‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬إل‭ ‬3‭ ‬هاريس‭ ‬ترافس‭ ‬روهيل‭ ‬عن‭ ‬هيمنة‭ ‬الطيف‭ ‬المغناطيسي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬وهندسة‭ ‬البيانات،‭ ‬والمعالجة‭ ‬المتقدمة‭ ‬للبيانات،‭ ‬واستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيف‭ ‬المغناطيسي‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬تتاح‭ ‬بنية‭ ‬الأنظمة‭ ‬المفتوحة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬وهيمنة‭ ‬الطيف‭ ‬المغناطيسي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬العالية‭.‬

وأشار‭ ‬ترافس‭ ‬روهيل‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬لأسطول‭ (‬درع‭ ‬الأفعى‭) ‬ F 16‭ ‬عبر‭ ‬السنوات،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تمويل‭ ‬النظام‭ ‬بالكامل‭ ‬ويعمل‭ ‬اليوم‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬الإنتاج،‭ ‬واستخدام‭ ‬النظم‭ ‬الرقمية‭ ‬لحماية‭ ‬هذا‭ ‬الأسطول‭ ‬والجيل‭ ‬القادم‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة‭. ‬ولدى‭ ‬هذا‭ ‬الأسطول‭ ‬القابلية‭ ‬للتطور‭ ‬في‭ ‬أجهزته‭ ‬الداخلية‭ ‬وأجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬أدوار‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأسطول‭.‬

وخلال‭ ‬المنتدى،‭ ‬عُقِدت‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الدفاع‭: ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭)‬،‭ ‬أدارها‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬السلام‭ ‬الدولي‭ ‬والقوة‭ ‬والازدهار‭ ‬ IP 3‭ ‬السيد‭ ‬مايكل‭ ‬هويت،‭ ‬واستضافت‭ ‬السيد‭ ‬أندرياس‭ ‬موسترت‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أستريون،‭ ‬والمستشار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬رابد‭ ‬فلايت

السيد‭ ‬كارت‭ ‬جسنت‭.‬

وتطرق‭ ‬المتحدثون‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬للطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار،‭ ‬والمقاتلات‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأهميتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحروب‭ ‬والدفاعات‭ ‬الجوية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬تجربة‭ ‬الشركتين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وتصميم‭ ‬الأنظمة‭ ‬والبيانات‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬