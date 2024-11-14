منتدى الدفاع يناقش القدرات الدفاعية للأنظمة الجوية العالمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطويرها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقيم منتدى الدفاع أمس، بحضور اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي، وعدد من المسؤولين في مجال الدفاع الجوي والأمن والشركات ذات العلاقة، وذلك ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران2024 في نسخته السابعة.
وقد رحب اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة بالحضور، وأكد أن معرض البحرين الدولي للطيران 2024 جاء بعد تحضيرات مستمرة وجهود عدة جهات تعاونت لإنجاحه وإظهاره بصوره متميزة بما هو عليه اليوم.
وفي بداية المنتدى، تحدث الجنرال متقاعد جاري إل نورث نائب الرئيس لقسم العملاء بشركة لوكهيد مارتن عن مستقبل الطيران الدفاعي وأهمية التكنولوجيا المتقدمة في تطويره، وتطور قطاع الطيران في مجال الدفاع الجوي عبر عدة عقود، وكيف تم تطوير أنظمة الدفاع الجوي، والأمن السيبراني، واستخدام التكنولوجيا في أنظمة الدفاع الجوي في الحروب.
وأشار في حديثه إلى موضوع الهيمنة الجوية والدفاعية (التفوق الجوي)، حيث تمكنت مقاتلات الجيل الرابع والخامس الجوية من الحصول على الدعم من خلال التكامل والتعاون في مجال القتال والدفاع الجوي.
وخلال المنتدى، تحدث الجنرال جاري عن استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية الصغيرة التي أدت إلى تقليل التكاليف في مجال الطيران الدفاعي، وإلى المزيد من الابتكار والنمو والتطوير في التكنولوجيا المستخدمة لما لها من فائدة في تطوير الطيران الدفاعي، والقدرات العسكرية.
وفي السياق ذاته، تطرق إلى إدارة المعارك التي تتحقق من خلال المعلومات والقوة، والمراقبة المتكاملة وتحديد الهوية، والسيطرة على القوة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع الجوي.
كما تحدث مدير تطوير الأعمال الدولية في نظام الدفاع الجوي من شركة إل 3 هاريس ترافس روهيل عن هيمنة الطيف المغناطيسي في مجال الدفاع الجوي الذي يتم عن طريق الحوسبة السحابية وهندسة البيانات، والمعالجة المتقدمة للبيانات، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أنه في مجال الطيف المغناطيسي للدفاع الجوي تتاح بنية الأنظمة المفتوحة طويلة المدى وهيمنة الطيف المغناطيسي في مجال القدرات الدفاعية العالية.
وأشار ترافس روهيل إلى تطور القدرات الدفاعية لأسطول (درع الأفعى) F 16 عبر السنوات، حيث إنه تم تمويل النظام بالكامل ويعمل اليوم وفق نظام الإنتاج، واستخدام النظم الرقمية لحماية هذا الأسطول والجيل القادم منه من التهديدات الحالية والقادمة. ولدى هذا الأسطول القابلية للتطور في أجهزته الداخلية وأجهزة الكمبيوتر الجديدة والتي لها أدوار مهمة في هذا الأسطول.
وخلال المنتدى، عُقِدت جلسة نقاشية تحت عنوان (رفع مستوى الدفاع: الابتكارات في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار)، أدارها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في مؤسسة السلام الدولي والقوة والازدهار IP 3 السيد مايكل هويت، واستضافت السيد أندرياس موسترت من شركة أستريون، والمستشار الاستراتيجي في شركة رابد فلايت
السيد كارت جسنت.
وتطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى تطوير القدرات العسكرية للطائرات بدون طيار، والمقاتلات العسكرية والدفاعية، وذلك لأهميتها في مجال الحروب والدفاعات الجوية.
كما تم عرض تجربة الشركتين في مجال تصميم الطائرات بدون طيار والأمن السيبراني وتصميم الأنظمة والبيانات والبنى التحتية واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
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