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لجنة أممية: ممارسات إسرائيل في غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية

11/14/2024 7:08:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «هيومن رايتس ووتش»: التهجير القسري لسكان القطاع «جريمة حرب»

الامم‭ ‬المتحدة‭ - (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبرت‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬ممارسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬عدوان‭ ‬غزة‭ ‬تتسق‭ ‬مع‭ ‬خصائص‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬متهمة‭ ‬اسرائيل‭ ‬بـاستخدام‭ ‬التجويع‭ ‬كأسلوب‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ ‬الحرب‭. ‬

وصدر‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬الخاصة‭ ‬المعنية‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬يوليو،‭ ‬أشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬وظروف‭ ‬تهدد‭ ‬حياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فرضت‭ ‬عمدا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصارها‭ ‬لغزة،‭ ‬وعرقلة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الهجمات‭ ‬المستهدفة‭ ‬وقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬وعمال‭ ‬الإغاثة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬النداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والأوامر‭ ‬الملزمة‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬وقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬تتسبب‭ ‬إسرائيل‭ ‬عمدا‭ ‬في‭ ‬الموت‭ ‬والتجويع‭ ‬والإصابات‭ ‬الخطيرة‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬سياسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وممارساتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المشمولة‭ ‬بالتقرير‭ ‬تتسق‭ ‬مع‭ ‬خصائص‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬استخدمت‭ ‬التجويع‭ ‬كأسلوب‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ ‬الحرب‭ ‬وفرض‭ ‬عقاب‭ ‬جماعي‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

وحذّر‭ ‬تقييم‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المجاعة‭ ‬باتت‭ ‬وشيكة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬

ووثق‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬كيف‭ ‬أدت‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المكثفة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬كارثة‭ ‬بيئية‭ ‬ذات‭ ‬آثار‭ ‬صحية‭ ‬دائمة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استخدمت‭ ‬بحلول‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬‮«‬يعادل‭ ‬قنبلتين‭ ‬نوويتين‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭: ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدمير‭ ‬أنظمة‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والغذاء‭ ‬الحيوية‭ ‬وتلويث‭ ‬البيئة،‭ ‬خلقت‭ ‬مزيجا‭ ‬قاتلا‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬ستلحق‭ ‬ضررا‭ ‬شديدا‭ ‬بالأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬

وأعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬عميق‭ ‬إزاء‭ ‬الدمار‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬وارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43700‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬إن‭ ‬العدد‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬جدية‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬إسرائيل‭ ‬لأنظمة‭ ‬الاستهداف‭ ‬المعززة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭. ‬

وأوردت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استخدام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للاستهداف‭ ‬بمساعدة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الإشراف‭ ‬البشري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القنابل‭ ‬الثقيلة،‭ ‬يؤكد‭ ‬تجاهل‭ ‬إسرائيل‭ ‬لالتزامها‭ ‬بالتمييز‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬واتخاذ‭ ‬الضمانات‭ ‬الكافية‭ ‬لمنع‭ ‬مقتل‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

وحذّرت‭ ‬من‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬عن‭ ‬توجيهات‭ ‬جديدة‭ ‬تخفض‭ ‬معايير‭ ‬اختيار‭ ‬الأهداف‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬النسبة‭ ‬المقبولة‭ ‬سابقا‭ ‬للإصابات‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬سمحت‭ ‬للجيش‭ ‬باستخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬لتوليد‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬بسرعة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تعقب‭ ‬الأهداف‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬عندما‭ ‬تتجمع‭ ‬العائلات‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬التزامات‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬بالتحرك‭ ‬العاجل‭ ‬لوقف‭ ‬إراقة‭ ‬الدماء،‭ ‬قائلة‭: ‬إن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬مستعدة‭ ‬لمحاسبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتستمر‭ ‬في‭ ‬تزويدها‭ ‬بالدعم‭ ‬العسكري‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‮»‬‭. ‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬تهجير‭ ‬قسري‮»‬‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تطهير‭ ‬عرقي‮»‬‭.

وقال‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬جمعت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬يرتكبون‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬تبدو‭ ‬تصرفات‭ ‬إسرائيل‭ ‬وكأنها‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬تعريف‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إليها‭.

وبحسب‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬نادية‭ ‬هاردمان،‭ ‬فإن‭ ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬نازحين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬وصور‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬والتقارير‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭.‬

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