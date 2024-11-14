شؤون الطيران المدني تجتاز عملية التدقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتازت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات عملية تدقيق شاملة أجرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (
FAA ) لتنال شهادة الفئة (1). حيث شمل التدقيق مراجعة دقيقة للأنظمة واللوائح المتعلقة بعمليات الطائرات، والتراخيص، وصلاحية الطيران، بالإضافة إلى التأكد من التزام شؤون الطيران المدني بمعايير السلامة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (
ICAO ) .
ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة تتيح لشركة طيران الخليج والناقلات الوطنية ما بين البلدين تشغيل رحلات مباشرة والدخول في ترتيب الرمز المشترك ما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن حصول مملكة البحرين على شهادة الفئة الأولى لهو دليل على التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير السلامة وأمن الطيران. كما يعكس هذا الإنجاز حرص البحرين على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان الامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية وفقاً للأنظمة العالمية للطيران المدني.
وأعرب الوزير عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يمثل خطوة أساسية في تطوير قطاع الطيران المدني في البحرين، حيث يسهم بشكل مباشر في تعزيز ربط مطار البحرين الدولي بالأسواق العالمية والاستراتيجية مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنويع الاقتصادي، كما يزيد من ثقة شركات الطيران العالمية والمسافرين بمستوى السلامة والكفاءة.
وأشار وزير المواصلات والاتصالات، إلى أن هذا الإنجاز يجسد رؤية المملكة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي متقدم للنقل الجوي، حيث تسعى مملكة البحرين دائمًا إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة للركاب والشركاء من شركات الطيران. مؤكداً معاليه أن الوزارة ستواصل جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم توجهات البحرين الطموحة في تحقيق مستويات متقدمة من الابتكار في قطاع الطيران، وضمان استمرارية التميز في خدمات النقل الجوي. من جانبه هنأ سعادة السيد ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين شؤون الطيران المدني على هذا الإنجاز الرائع الذي حققته في الحصول على تصنيف الفئة الأولى في تقييم سلامة الطيران الدولي الذي أجرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية مؤخرًا. مؤكداً أن هذا الإنجاز، الذي يعترف بمعايير وبروتوكولات سلامة الطيران ذات المستوى العالمي في البحرين، يعد خطوة مهمة نحو استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين والولايات المتحدة، وأعرب عن تطلعه لزيادة تدفق الأشخاص والبضائع بين البلدين الصديقين، وتوسيع فرص السياحة والأعمال، والتجارة وبرامج التبادل الثقافية والتعليمية.
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