شؤون الطيران المدني تجتاز عملية التدقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)FAAICAO

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تتيح‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬والناقلات‭ ‬الوطنية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تشغيل‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الرمز‭ ‬المشترك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران‭. ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬حرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬وضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬المستمر‭ ‬للمتطلبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬وفقاً‭ ‬للأنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ربط‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬بالأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويدعم‭ ‬خطط‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭ ‬والمسافرين‭ ‬بمستوى‭ ‬السلامة‭ ‬والكفاءة‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يجسد‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬متقدم‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وموثوقة‭ ‬للركاب‭ ‬والشركاء‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭. ‬مؤكداً‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستواصل‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الدوليين،‭ ‬وبالأخص‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬لدعم‭ ‬توجهات‭ ‬البحرين‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬هنأ‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي،‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬مؤخرًا‭. ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬الذي‭ ‬يعترف‭ ‬بمعايير‭ ‬وبروتوكولات‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬استئناف‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لزيادة‭ ‬تدفق‭ ‬الأشخاص‭ ‬والبضائع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وتوسيع‭ ‬فرص‭ ‬السياحة‭ ‬والأعمال،‭ ‬والتجارة‭ ‬وبرامج‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية‭.‬