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الشيخ محمد بن سلمان بن حمد: البحرين وجهة رائدة لاستقطاب كبرى العلامات التجارية

11/14/2024 7:08:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬محفزة‭ ‬وداعمة‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية‭ ‬وكبرى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬القاعدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬افتتاح‭ ‬سموه،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬لمتجر‭ ‬رولكس‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬متاجر‭ ‬رولكس‭ ‬للساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬‮
‬لشركة‭ ‬‮«‬مودرن‭ ‬آرت‭ ‬استوديو‮»‬‭ ‬بمجمع‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الافتتاح‭ ‬يعكس‭ ‬الجاذبية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬ويشكل‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬للسوق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬المحركات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وإيماناً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مساعي‭ ‬المملكة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬القاعدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬ورفده‭ ‬بكافة‭ ‬المقومات‭ ‬الكفيلة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النماء‭ ‬المنشود،‭ ‬معرباً‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬لمتجر‭ ‬رولكس،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬مواصلة‭ ‬التوفيق
والنجاح‭.‬

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