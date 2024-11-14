الشيخ محمد بن سلمان بن حمد: البحرين وجهة رائدة لاستقطاب كبرى العلامات التجارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة محفزة وداعمة لقطاع الأعمال عززت من مكانتها كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وكبرى العلامات التجارية، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى افتتاح سموه، بحضور عدد من كبار المسؤولين، الفرع الجديد لمتجر رولكس من سلسلة متاجر رولكس للساعات الفاخرة
لشركة «مودرن آرت استوديو» بمجمع مراسي جاليريا، حيث أشار سموه إلى أن هذا الافتتاح يعكس الجاذبية التي يتمتع بها السوق البحريني ويشكل قيمة إضافية للسوق، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية لعجلة التنمية الاقتصادية، وإيماناً بالدور الذي يضطلع به القطاع في استقطاب العلامات التجارية العالمية من مختلف أنحاء العالم بما يدعم مساعي المملكة الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع التجاري ورفده بكافة المقومات الكفيلة التي من شأنها تعزيز تقدمه عبر تبني وتنفيذ العديد من البرامج والخطط بما يسهم في تحقيق النماء المنشود، معرباً سموه عن شكره وتقديره لكافة القائمين على افتتاح الفرع الجديد لمتجر رولكس، ومتمنياً للجميع مواصلة التوفيق
والنجاح.
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