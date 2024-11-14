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رئيس التحرير يستقبل السفير الكويتي لدى المملكة..الشيخ ثامر جابر الصباح: البحرين والكويت جسدان بقلب واحد

11/14/2024 7:08:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكويت تستعد لاستضافة القمة الخليجية

البحرين بيئة آمنة للاستثمارات الكويتية

الصحافة الوطنية أحد مقومات بناء الدول.. والكويت تدعم صحفها لتواصل رسالتها

أنور عبدالرحمن: نعتز بالمواقف الكويتية تجاه البحرين.. وموقفها الثابت من القضية الفلسطينية

الصحف هي خط الدفاع الأول عن مصالح الدولة وليس «البلوجرز»

استقبل‭ ‬الأستاذ‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬بالسفير‭ ‬الكويتي،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بأواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

رافق‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬بشار‭ ‬المسلم‭ ‬الملحق‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬ويوسف‭ ‬النجار‭ ‬الملحق‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬زهره‭ ‬مدير‭ ‬التحرير،‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬حاجي‭ ‬المدير‭ ‬العام،‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬بالصحيفة‭.‬




اللقاء‭ ‬عكس‭ ‬أواصر‭ ‬الروابط‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وكذلك‭ ‬القيم‭ ‬الخليجية‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬واستعرض‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬اللقاء‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭ ‬بين‭ ‬سفارة‭ ‬الكويت‭ ‬وجريدة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الصحيفة‭ ‬اليومية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬الأستاذ‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬اعتزازه‭ ‬بزيارة‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمقر‭ ‬الجريدة،‭ ‬منوها‭ ‬بحرصه‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مستذكرا‭ ‬النهضة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحفية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الدولة‭ ‬الشقيقة‭.‬



كما‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬عن‭ ‬اعجابه‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬ورؤية‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬المواقف‭ ‬الكويتية‭ ‬تجاه‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭.‬

بدوه،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لدور‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية،‭ ‬وكذلك‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الصحف‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬تستلزم‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحف‭ ‬أن‭ ‬تواكب‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تعتمد‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬الحديثة‭.‬

وشدد‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬إحدى‭ ‬مقومات‭ ‬بناء‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إرساء‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬نبض‭ ‬الشارع‭ ‬إلى‭ ‬صانع‭ ‬القرار‭.‬



بدوره‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الصحافة‭ ‬الورقية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي،‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬تتقبل‭ ‬الانتقاد‭ ‬ممن‭ ‬يسمون‭ ‬‮«‬ Bloggers ‭ ‬ ‭ ‬البلوجرز‮»‬‭ ‬وحسابات‭ ‬الاخبار‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بل‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يثار‭ ‬فيها،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬حتى‭ ‬مجرد‭ ‬الملاحظات‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬الرصينة‭ ‬الملتزمة‭ ‬بقواعد‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬النقد‭.‬

وشدد‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تعي‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬صحافة‭ ‬وطنية‭ ‬قوية‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬‮«‬البلوجرز‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬لأن‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة‭ ‬هي‭ ‬الصحف‭ ‬وليس‭ ‬‮«‬البلوجرز‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬السيد‭ ‬زهره‭ ‬مدير‭ ‬التحرير‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الصحافة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تتمتع‭ ‬بمكانتها‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬الصحافة‭ ‬الورقية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬قومي‮»‬،‭ ‬وتقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهذه‭ ‬الصحف‭ ‬حتى‭ ‬تواصل‭ ‬مهمتها،‭ ‬وإن‭ ‬تباينت‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭.‬

وكشف‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للصحف‭ ‬الكويتية‭ ‬إلى‭ ‬اليوم،‭ ‬وذلك‭ ‬إيمانا‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بأن‭ ‬الصحافة‭ ‬تمثل‭ ‬السلطة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمعنى‭ ‬والمفهوم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬تتفاوت‭ ‬بين‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والدعم‭ ‬العيني،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إدراكنا‭ ‬بأن‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬جيل‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ولكننا‭ ‬مدركون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أهمية‭ ‬مساندة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬كي‭ ‬تواصل‭ ‬رسالتها،‭ ‬لحماية‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬يستهدف‭ ‬عاداتنا‭ ‬وتقاليدنا‭ ‬العريقة‭.‬

واتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬الهوية‭ ‬الخليجية‭ ‬العربية،‭ ‬ومنها‭ ‬الاعتزاز‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حضارة‭ ‬هذه‭ ‬الأمة‭ ‬وهويتها،‭ ‬حيث‭ ‬لفت‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بصدد‭ ‬تخصيص‭ ‬يوم‭ ‬للاحتفاء‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬تنشئة‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬المعتدة‭ ‬بقيمها‭ ‬وعاداتها‭ ‬الأصيلة،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬معالجة‭ ‬الآفات‭ ‬الدخيلة‭ ‬على‭ ‬مجتمعاتنا‭. ‬

قوة‭ ‬دول‭ ‬الخليج

وانتقلت‭ ‬دفة‭ ‬الحوار‭ ‬إلى‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬اقتصادية‭ ‬هائلة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬حجمها‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬4‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬قفز‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للدول‭ ‬الست‭ ‬إلى‭ ‬2.2‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬مجتمعة‭ ‬تتصدر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والمتجددة،‭ ‬وهذه‭ ‬كلها‭ ‬عناصر‭ ‬قوة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬



وقال‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭: ‬إن‭ ‬المتغيرات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬متسارعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬علينا‭ ‬مراعاة‭ ‬هذه‭ ‬المتغيرات‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬العقل‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬العاطفة‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬قراراتنا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمسين‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬بناء‭ ‬علاقاتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نظلم‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

واستذكر‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الدول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19،‭ ‬منوها‭ ‬بجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬أثناء‭ ‬الجائحة‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬لمواجهتها،‭ ‬مقارنة‭ ‬ببعض‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭.‬

وعلق‭ ‬السيد‭ ‬زهره‭ ‬مدير‭ ‬التحرير‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬وقدرات‭ ‬تؤهلها‭ ‬لتبوء‭ ‬مكانة‭ ‬الصدارة‭ ‬عالميا،‭ ‬وذلك‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الحقيقي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬المخططات‭ ‬الغربية‭ ‬تستهدف‭ ‬تعطيل‭ ‬التكامل‭ ‬والوحدة‭.‬

وشدد‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬تمسك‭ ‬بلاده‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والتصدي‭ ‬للمشروعات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬الموقف‭ ‬الكويتي‭.‬

ونوه‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬بموقف‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬قضية‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تطورات‭ ‬جيوسياسية‭ ‬متسارعة‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تواصل‭ ‬الاستعداد‭ ‬للقمة‭ ‬الخليجية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬لأن‭ ‬تجمعنا‭ ‬هو‭ ‬قوتنا‭.‬

وقال‭: ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬هي‭ ‬عرس‭ ‬خليجي،‭ ‬لأنّ‭ ‬تجمع‭ ‬قادتنا‭ ‬هو‭ ‬مكنون‭ ‬جوهر‭ ‬قوتنا،‭ ‬والعالم‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬باهتمام‭ ‬متزايد،‭ ‬باعتباره‭ ‬نقطة‭ ‬الاتزان‭ ‬والوسيط‭ ‬النزيه،‭ ‬ومحل‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والثقل‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬النهج‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬قاطرة‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الحوارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬كبرى‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والصين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصالح‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬لأننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬نهضة‭ ‬بلداننا‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬نجاحات‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬الموحد‭ ‬واتفاقية‭ ‬الدفاع‭ ‬المشترك‭ ‬ومساواة‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وامتلاك‭ ‬العقارات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الطموحات‭ ‬أكبر‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مقوماتنا‭ ‬الأضخم‭.‬

ولفت‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬سوف‭ ‬تستضيف‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬جسدان‭ ‬بقلب‭ ‬واحد

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬ومتأنة‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬واصفا‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬بأنها‭ ‬جسدان‭ ‬بقلب‭ ‬واحد،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتواجد‭ ‬بين‭ ‬أهل‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تآلف،‭ ‬وما‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬هو‭ ‬شراكة‭ ‬تنموية‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاريع‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وكذلك‭ ‬استثمارات‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ومشاريع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وحجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬يتجاوز‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬استثماريا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬الكويت‭ ‬للتنمية‭ ‬له‭ ‬مكتب‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ولديه‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬كويتيين‭ ‬يدرسون‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب‭ ‬والدراسات‭ ‬العليا‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬جدد‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬ترحيبه‭ ‬بزيارة‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬للجريدة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬اعتزازه‭ ‬بها،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬نشاط‭ ‬السفارة‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وترحيبه‭ ‬بالتعاون‭ ‬الإعلامي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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