أكدوا أهمية المنصة الوطنية للحماية الوطنية في تعزيز السلامة العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فعاليات: المنصة تعزز حماية المجتمع وتطور القدرة على الاستجابة للأزمات
أكد عدد من الفعاليات الوطنية ان المنصة الوطنية للحماية الوطنية تُعتبر من المبادرات الحيوية التي أطلقتها وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في إدارة المخاطر والكوارث، وتركز المنصة على توفير معلومات دقيقة وموثوقة لتحسين استجابة الجهات المعنية خلال الأزمات، وأشاروا إلى أن المنصة تسهم في ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية، وذلك في إطار تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي، والمنصة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم.
وأكد المحامي عبدالرحمن الخشرم ان المنصة الوطنية للحماية المدنية تسهم في ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية، وذلك في إطار تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي، والمنصة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم، بطريقة حديثة وتعمل على تعزيز الثقافة الأمنية في المجتمع من خلال توظيف استخدام التقنيات الحديثة في هذا الشأن. وتُقاس مكانة الأمم بتقدّمها العلمي والثقافي، ومظاهر حضارتها، وتستند هذه المعايير على عدة أسس، منها مستوى التطور في الخدمات، ونشر الوعي، وطرق الوقاية والحماية. ففي دول العالم المتقدم، تتعدد المعايير المرتبطة بالحماية والسلامة، من تجهيز الملاجئ المتكاملة إلى تخصيص الميزانيات لنشر الوعي والثقافة، خاصة فيما يتعلق بطرق الوقاية من الأمراض والكوارث والحروب وغيرها من التحديات.
وأضاف إن التقدم الحقيقي يتمثل في الاهتمام بالاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات، وقيام وزارة الداخلية في البحرين بوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية مملكة البحرين عبر تعزيز ثقافة السلامة وتقليل المخاطر التي قد تهدد السكان وثروات البلاد. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان سرعة وفعالية إدارة الأزمات والتعافي من آثارها في حال وقوعها. وان في الإشراف المباشر من وزير الداخلية على السياسات الوطنية التي تدعم نشر الوعي بالمخاطر والتخفيف منها، إضافة إلى ضمان استجابة فعالة أثناء الأزمات لتحقيق إدارة ناجحة وسريعة للتعافي من آثارها.
توفر معلومات دقيقة
وأشار محمد سعد المران الى ان المنصة الوطنية للحماية الوطنية تُعتبر من المبادرات الحيوية التي أطلقتها وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في إدارة المخاطر والكوارث، وتركز المنصة على توفير معلومات دقيقة وموثوقة لتحسين استجابة الجهات المعنية خلال الأزمات، مما يسهم في تقديم صورة شاملة عن حالات الطوارئ، كما تسهم المعلومات المتاحة في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، مما يقلل من الأضرار، بالإضافة الى رفع مستوى وعي المجتمع بالمخاطر المحتملة وطرق التعامل معها، وأضاف ان المنصة تعزز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، مما يزيد من فعالية الخطط والاستراتيجيات، كما تدعم التخطيط المستقبلي من خلال تحليل المخاطر وتطوير استراتيجيات وقائية.
خطوة ملهمة في تعزيز السلامة الوطنية
ومن جانبها، أوضحت المهندسة نور المطوع المدير التنفيذي لشركة ان جى للهندسة، ان مملكة البحرين تشهد خطوة مهمة وملهمة تعكس مدى حرص وزارة الداخلية على تعزيز السلامة الوطنية من خلال إطلاق منصة إلكترونية توعوية لنشر ثقافة السلامة العامة، وتأتي هذه المبادرة تأكيداً للدور الحيوي لوزارة الداخلية في حفظ الأمن وتعزيز السلامة المجتمعية، ورؤية الوزارة الثاقبة لضرورة إشراك كافة أفراد المجتمع في حماية أمنهم وسلامتهم من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة بطرق حديثة وفعالة، هذه الخطوة لا تعكس فقط التزام الوزارة بأداء واجبها الوطني، بل تبعث برسالة قوية على أن الأمن والسلامة مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تعاون الجميع، وأضافت أنه عبر هذه المنصة يمكن للمجتمع البحريني الوصول إلى معلومات تفصيلية حول أفضل الممارسات في حالات الطوارئ، وتعلّم مهارات الإسعافات الأولية، وتفادي المخاطر المحتملة، وهذه المعرفة تمنح كل فرد الثقة والقدرة على التصرف السليم في أوقات الأزمات، مما يعزز من فاعلية الاستجابة الجماعية ويجعل البحرين نموذجاً يُحتذى به في نشر ثقافة السلامة.
كما أشاد البروفيسور فيصل الملا المستشار الرياضي لبرنامج المدن الصحية بالمحافظة الشمالية، بالمنصة الوطنية للحماية المدنية التي دشنها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، والتي تمثل نقلة نوعية في منظومة التوعية في حالات الطوارئ التي تمضي بمنهجية مدروسة، وتعتبر أسلوبا حديثا مواكبا للتقنية الحديثة واستخدام أفضل الوسائل المتوافرة في إبقاء خط التواصل قائماً بين المواطنين والجهات المعنية.
وأضاف ان المنصة الوطنية للحماية المدنية تمثل نقلة نوعية في رفع الوعي المجتمعي في إجراءات السلامة العامة وطرق التعامل مع لمواجهة أي مخاطر، وضمان وعي المواطنين والمقيمين بالإرشادات والتحذيرات التي تتعلق بالكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى.
تعزز الوعي بالسلامة
من جهته، أكد الباحث والناشط الاجتماعي الدكتور وسام السبع ان المنصة الوطنية للحماية المدنية واحدة من سلسلة مبادرات نوعية لوزارة الداخلية تستهدف من خلالها تعزيز الوعي بالسلامة العامة من خلال توافر المعلومات التي لا يسع المواطن الجهل بها، فهي تقدم معلومات شاملة لكل ما يهم المواطنين من خدمات وهي بذلك تسهم في رفع الوعي الوطني بأهمية التسلح بثقافة الأمن والسلامة العامة، كما أن المنصة ذات طابع تفاعلي، ما يعني أنها مبادرة ترنو للمستقبل وتتطلع الى التطوير الدائم، وهو نهج دأبت عليه حكومة مملكة البحرين في سعيها الدؤوب نحو تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات،
مضيفا ان المنصة الحكومية تعتبر رافدا من روافد المحافظة على السلامة العامة، وهو هدف كبير ولا شك، بيد أن تحقق هذا الهدف لا يكتمل إلا بتضافر جهود المواطنين أنفسهم، والذين يقع على عاتقهم مهمة إنجاح هذه المنصة والافادة من خدماتها ورفدها بالمقترحات والتعاطي الايجابي.
وأشار الدكتور فراس محمد عميد كلية القانون بالجامعة الخليجية، الى ان المنصة الوطنية للحماية المدنية في البحرين هي بوابة إلكترونية للسلامة المجتمعية، وجاءت تماشياً مع سعي مملكة البحرين المستمر لتعزيز حماية المجتمع وتطوير قدرة الأفراد على الاستجابة للأزمات، وتأتي المنصة الوطنية للحماية المدنية كإضافة مبتكرة تهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من اتخاذ القرارات الصائبة في حالات الطوارئ، ونشر ثقافة الوعي والسلامة في المجتمع.
سلامة المجتمع البحريني
وأكد سعود علي العباسي أن المنصة الوطنية للحماية المدنية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز سلامة المجتمع البحريني وتوعية المواطنين والمقيمين بكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث المحتملة، حيث تقدم لنا معلومات شاملة حول الإجراءات الوقائية وتوجيهات السلامة، مما يساعدنا جميعًا على الاستعداد والتصرف بفعالية في الحالات الطارئة، وأؤمن بأن هذه المنصة تُمثل جسرًا هامًا لتعزيز الشراكة المجتمعية فهي تتيح لنا الفرصة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر أمانًا وتماسكًا، وتؤكد التزام المملكة بمواكبة التطورات التقنية في مجال الحماية المدنية، كما أدعو الجميع إلى الاستفادة من هذه المنصة والبقاء على اطلاع دائم على الإرشادات المقدمة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
وأشارت صفية حمادة أخصائية تمريض عام ومدربة معتمدة للإسعافات الأولية، الى ان المنصة الوطنية للحماية المدنية تعتبر خطوة مهمة جدا لاحتوائها على كافة المعلومات اللي يحتاج إليها المواطن في مختلف الحالات الطارئة ويتعلم من خلالها الخطوات الصحيحة للتصرف السليم الذي يضمن فيها سلامته وسلامة الآخرين، كما جاءت المنصة واضحة وسهلة الاستخدام ولم تعتمد فقط على التعليمات المكتوبة بل بوجود الصور والفيديوهات التعليمية، ما جعلها سهلة الاستيعاب لجميع الأفراد على مختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية وهي خطوة جميلة وموفقة وجهد يستحق الشكر والامتنان.
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