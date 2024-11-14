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أكدوا أهمية المنصة الوطنية للحماية الوطنية في تعزيز السلامة العامة

11/14/2024 7:08:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فعاليات: المنصة تعزز حماية المجتمع وتطور القدرة على الاستجابة للأزمات

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬الوطنية‭ ‬تُعتبر‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والكوارث،‭ ‬وتركز‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬وموثوقة‭ ‬لتحسين‭ ‬استجابة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬خلال‭ ‬الأزمات،‭ ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬وتكاملها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬آمن‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الوعي،‭ ‬والمنصة‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامتهم‭.‬

وأكد‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخشرم‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬وتكاملها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬آمن‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الوعي،‭ ‬والمنصة‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامتهم،‭ ‬بطريقة‭ ‬حديثة‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬وتُقاس‭ ‬مكانة‭ ‬الأمم‭ ‬بتقدّمها‭ ‬العلمي‭ ‬والثقافي،‭ ‬ومظاهر‭ ‬حضارتها،‭ ‬وتستند‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أسس،‭ ‬منها‭ ‬مستوى‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬الخدمات،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي،‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬والحماية‭. ‬ففي‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬المتقدم،‭ ‬تتعدد‭ ‬المعايير‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحماية‭ ‬والسلامة،‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬الملاجئ‭ ‬المتكاملة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬الميزانيات‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬والثقافة،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والكوارث‭ ‬والحروب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التحديات‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬التقدم‭ ‬الحقيقي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالاستعداد‭ ‬المسبق‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمات،‭ ‬وقيام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بوضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬وتقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تهدد‭ ‬السكان‭ ‬وثروات‭ ‬البلاد‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬سرعة‭ ‬وفعالية‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬والتعافي‭ ‬من‭ ‬آثارها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوعها‭. ‬وان‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بالمخاطر‭ ‬والتخفيف‭ ‬منها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬استجابة‭ ‬فعالة‭ ‬أثناء‭ ‬الأزمات‭ ‬لتحقيق‭ ‬إدارة‭ ‬ناجحة‭ ‬وسريعة‭ ‬للتعافي‭ ‬من‭ ‬آثارها‭.‬


توفر‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة

وأشار‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬المران‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬الوطنية‭ ‬تُعتبر‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والكوارث،‭ ‬وتركز‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬وموثوقة‭ ‬لتحسين‭ ‬استجابة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬خلال‭ ‬الأزمات،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬شاملة‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬كما‭ ‬تسهم‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬سريعة‭ ‬وفعالة،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الأضرار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬بالمخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬وطرق‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬تعزز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬كما‭ ‬تدعم‭ ‬التخطيط‭ ‬المستقبلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وقائية‭.‬


خطوة‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬الوطنية

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬المهندسة‭ ‬نور‭ ‬المطوع‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ان‭ ‬جى‭ ‬للهندسة،‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬وملهمة‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬توعوية‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأكيداً‭ ‬للدور‭ ‬الحيوي‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ورؤية‭ ‬الوزارة‭ ‬الثاقبة‭ ‬لضرورة‭ ‬إشراك‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أمنهم‭ ‬وسلامتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬والإرشادات‭ ‬اللازمة‭ ‬بطرق‭ ‬حديثة‭ ‬وفعالة،‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬فقط‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بأداء‭ ‬واجبها‭ ‬الوطني،‭ ‬بل‭ ‬تبعث‭ ‬برسالة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬الجميع،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬يمكن‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬تفصيلية‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وتعلّم‭ ‬مهارات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬وتفادي‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة،‭ ‬وهذه‭ ‬المعرفة‭ ‬تمنح‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬الثقة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التصرف‭ ‬السليم‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬الاستجابة‭ ‬الجماعية‭ ‬ويجعل‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجاً‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬البروفيسور‭ ‬فيصل‭ ‬الملا‭ ‬المستشار‭ ‬الرياضي‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬بالمنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬دشنها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬التي‭ ‬تمضي‭ ‬بمنهجية‭ ‬مدروسة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬أسلوبا‭ ‬حديثا‭ ‬مواكبا‭ ‬للتقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬واستخدام‭ ‬أفضل‭ ‬الوسائل‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬خط‭ ‬التواصل‭ ‬قائماً‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬تمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬وطرق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬مخاطر،‭ ‬وضمان‭ ‬وعي‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالإرشادات‭ ‬والتحذيرات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬والحوادث‭ ‬الكبرى‭.‬


تعزز‭ ‬الوعي‭ ‬بالسلامة

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الباحث‭ ‬والناشط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الدكتور‭ ‬وسام‭ ‬السبع‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تستهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بالسلامة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توافر‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يسع‭ ‬المواطن‭ ‬الجهل‭ ‬بها،‭ ‬فهي‭ ‬تقدم‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬وهي‭ ‬بذلك‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬بأهمية‭ ‬التسلح‭ ‬بثقافة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬تفاعلي،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬مبادرة‭ ‬ترنو‭ ‬للمستقبل‭ ‬وتتطلع‭ ‬الى‭ ‬التطوير‭ ‬الدائم،‭ ‬وهو‭ ‬نهج‭ ‬دأبت‭ ‬عليه‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬الدؤوب‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات،‭
‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬الحكومية‭ ‬تعتبر‭ ‬رافدا‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬كبير‭ ‬ولا‭ ‬شك،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬لا‭ ‬يكتمل‭ ‬إلا‭ ‬بتضافر‭ ‬جهود‭ ‬المواطنين‭ ‬أنفسهم،‭ ‬والذين‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬مهمة‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬والافادة‭ ‬من‭ ‬خدماتها‭ ‬ورفدها‭ ‬بالمقترحات‭ ‬والتعاطي‭ ‬الايجابي‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬فراس‭ ‬محمد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬القانون‭ ‬بالجامعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬بوابة‭ ‬إلكترونية‭ ‬للسلامة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وجاءت‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرة‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬للأزمات،‭ ‬وتأتي‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬كإضافة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصائبة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬


سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني

وأكد‭ ‬سعود‭ ‬علي‭ ‬العباسي‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتوعية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭ ‬المحتملة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬لنا‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬السلامة،‭ ‬مما‭ ‬يساعدنا‭ ‬جميعًا‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتصرف‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬وأؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬تُمثل‭ ‬جسرًا‭ ‬هامًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬فهي‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬وتماسكًا،‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية،‭ ‬كما‭ ‬أدعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬والبقاء‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬الإرشادات‭ ‬المقدمة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬وسلامة‭ ‬عائلاتهم‭.‬

وأشارت‭ ‬صفية‭ ‬حمادة‭ ‬أخصائية‭ ‬تمريض‭ ‬عام‭ ‬ومدربة‭ ‬معتمدة‭ ‬للإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬تعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬اللي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬ويتعلم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الخطوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬للتصرف‭ ‬السليم‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬فيها‭ ‬سلامته‭ ‬وسلامة‭ ‬الآخرين،‭ ‬كما‭ ‬جاءت‭ ‬المنصة‭ ‬واضحة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬ولم‭ ‬تعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬التعليمات‭ ‬المكتوبة‭ ‬بل‭ ‬بوجود‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات‭ ‬التعليمية،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬سهلة‭ ‬الاستيعاب‭ ‬لجميع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أعمارهم‭ ‬ومستوياتهم‭ ‬العلمية‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬جميلة‭ ‬وموفقة‭ ‬وجهد‭ ‬يستحق‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭.‬

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