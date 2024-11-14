وزير الخارجية ونظيره العماني يفتتحان معرض الصور التاريخية بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، بافتتاح معرض الصور التاريخية لقادة سلطنة عمان ومملكة البحرين الذي نظمته وزارة الخارجية في سلطنة عمان بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين في مسقط، في المتحف الوطني، بمناسبة عقد اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة.
وقام الوزيران بجولة في أرجاء المعرض اطلعا خلالها على الصور التاريخية التي يضمها والتي تبرز مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين الشقيقين، والاجتماعات واللقاءات التي عقدت بين قادة البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى صور تاريخية تعكس الترابط المجتمعي والتراث المشترك.
كما تم عرض فيلم توثيقي لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، المستندة على أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة.
وقد أعرب الوزيران عن شكرهما لتنظيم هذا المعرض الخاص بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، مؤكدين متانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي جسدها هذا المعرض المتميز من خلال الصور التاريخية الفريدة التي احتوى عليها.
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