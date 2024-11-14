وزير الخارجية ونظيره العماني يفتتحان معرض الصور التاريخية بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقام‭ ‬الوزيران‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المعرض‭ ‬اطلعا‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬يضمها‭ ‬والتي‭ ‬تبرز‭ ‬مسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والاجتماعات‭ ‬واللقاءات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬البلدين‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الثنائي‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قمم‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صور‭ ‬تاريخية‭ ‬تعكس‭ ‬الترابط‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتراث‭ ‬المشترك‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬توثيقي‭ ‬لمسيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬المستندة‭ ‬على‭ ‬أواصر‭ ‬القربى‭ ‬والتاريخ‭ ‬المشترك‭ ‬والمصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الوزيران‭ ‬عن‭ ‬شكرهما‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الخاص‭ ‬بمناسبة‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬جسدها‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصور‭ ‬التاريخية‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬احتوى‭ ‬عليها‭.‬