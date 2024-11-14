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المنتخب العماني يفوز على نظيره الفلسطيني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

11/14/2024 2:43:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 14 - 11 (كونا) -- فاز المنتخب العماني لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره الفلسطيني بهدف نظيف ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط بين المنتخبين بالتعادل السلبي وفقدت المباراة في شوطها الأول المستوى الفني المطلوب اذ اتسمت بالتمريرات الضائعة وغياب الفرص الهجومية الخطرة لكلا الفريقين.
وفي الشوط الثاني حاول الفريقان الضغط والمحاولة للوصول إلى شباك مرمى الآخر لاقتناص النقاط الثلاث في هذه المباراة حتى تمكن المنتخب العماني من تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه محسن الغساني في الدقيقة 83 من زمن المباراة.
وبعد الجولة الخامسة يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 13 نقطة ثم الأردن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن العراق الذي حل ثالثا فيما جاء بالمركز الرابع منتخب عمان برصيد ست نقاط والكويت بثلاث نقاط وفلسطين بنقطتين.
ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الكويتي نظيره الأردني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة فيما يواجه منتخب فلسطين نظيره الكوري الجنوبي ويلعب منتخب عمان ضد العراق. (النهاية)

ن ف ع / ر س



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