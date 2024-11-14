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تقرير: الهجرة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسجل أعلى مستوياتها في 2023

11/14/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 11 (كونا) -- أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس أن الهجرة إلى دول المنظمة سجلت "رقما قياسيا جديدا" في عام 2023 حيث وصل عدد المهاجرين الدائمين إلى 5ر6 مليون مهاجر وشهدت أعداد المهاجرين المؤقتين وطالبي اللجوء ارتفاعا حادا.
وأوضح تقرير (توقعات الهجرة الدولية 2024) الصادر عن المنظمة ومقرها باريس أن معظم الزيادة في الهجرة الدائمة في عام 2023 كانت مدفوعة بالهجرة العائلية بنسبة ارتفاع 18 في المئة والهجرة الإنسانية 20 في المئة.
وأضاف التقرير أن هجرة العمالة الدائمة إلى دول المنظمة استقرت عند مستوى مرتفع في عام 2023 بواقع 2ر1 مليون عامل وهو نفس المستوى المسجل في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن نحو ثلث دول المنظمة بما في ذلك كندا وفرنسا واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة شهدت مستويات هجرة "قياسية" خلال عام 2023 في حين سجلت دول اخرى مثل الدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا ونيوزيلندا انخفاضا في تدفقات المهاجرين.
ومن جهته قال الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان إن "الطلب المتزايد على العمالة كان دافعا رئيسيا للهجرة في العامين الماضيين حيث تعاني العديد من دول المنظمة من نقص كبير في العمالة".
وأكد أن التغيرات الديموغرافية وأعداد العمالة المهاجرة المتزايدة أسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة المؤقتة للعمالة إلى دول المنظمة تواصل الارتفاع حيث تم منح أكثر من 4ر2 مليون تصريح عمل في دول المنظمة (باستثناء بولندا) مسجلا زيادة سنوية بنسبة 16 في المئة وهي أعلى بنسبة 28 في المئة من مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كما لفت التقرير إلى أن طلبات اللجوء الجديدة في دول المنظمة سجلت رقما قياسيا جديدا بواقع 7ر2 مليون طلب جديد خلال عام 2023 مبينا أنه لأول مرة تجاوز عدد طلبات اللجوء في دول المنظمة ما تم تسجيله في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة (أكثر من مليون طلب).
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع أكثر من 100 دولة وتشكل منتدى عالميا للسياسات يهدف إلى تعزيز الحرية الفردية وتحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد حول العالم. (النهاية)

م ع / ح م ف





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