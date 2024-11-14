تقرير: الهجرة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسجل أعلى مستوياتها في 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 14 - 11 (كونا) -- أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس أن الهجرة إلى دول المنظمة سجلت "رقما قياسيا جديدا" في عام 2023 حيث وصل عدد المهاجرين الدائمين إلى 5ر6 مليون مهاجر وشهدت أعداد المهاجرين المؤقتين وطالبي اللجوء ارتفاعا حادا.
وأوضح تقرير (توقعات الهجرة الدولية 2024) الصادر عن المنظمة ومقرها باريس أن معظم الزيادة في الهجرة الدائمة في عام 2023 كانت مدفوعة بالهجرة العائلية بنسبة ارتفاع 18 في المئة والهجرة الإنسانية 20 في المئة.
وأضاف التقرير أن هجرة العمالة الدائمة إلى دول المنظمة استقرت عند مستوى مرتفع في عام 2023 بواقع 2ر1 مليون عامل وهو نفس المستوى المسجل في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن نحو ثلث دول المنظمة بما في ذلك كندا وفرنسا واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة شهدت مستويات هجرة "قياسية" خلال عام 2023 في حين سجلت دول اخرى مثل الدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا ونيوزيلندا انخفاضا في تدفقات المهاجرين.
ومن جهته قال الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان إن "الطلب المتزايد على العمالة كان دافعا رئيسيا للهجرة في العامين الماضيين حيث تعاني العديد من دول المنظمة من نقص كبير في العمالة".
وأكد أن التغيرات الديموغرافية وأعداد العمالة المهاجرة المتزايدة أسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة المؤقتة للعمالة إلى دول المنظمة تواصل الارتفاع حيث تم منح أكثر من 4ر2 مليون تصريح عمل في دول المنظمة (باستثناء بولندا) مسجلا زيادة سنوية بنسبة 16 في المئة وهي أعلى بنسبة 28 في المئة من مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كما لفت التقرير إلى أن طلبات اللجوء الجديدة في دول المنظمة سجلت رقما قياسيا جديدا بواقع 7ر2 مليون طلب جديد خلال عام 2023 مبينا أنه لأول مرة تجاوز عدد طلبات اللجوء في دول المنظمة ما تم تسجيله في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة (أكثر من مليون طلب).
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع أكثر من 100 دولة وتشكل منتدى عالميا للسياسات يهدف إلى تعزيز الحرية الفردية وتحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد حول العالم. (النهاية)
م ع / ح م ف
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