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العراق والأردن يتعادلان سلبيا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026

11/14/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 14 - 11 (كونا) -- تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره الأردني بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026.
ولم تنجح محاولات الفريقين في الظفر بالنقاط الثلاث أو حتى هز الشباك طوال 90 دقيقة في المباراة التي أقيمت على معلب (جذع النخلة) في محافظة البصرة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
ويحتفظ المنتخب الأردني بذلك بترتيبه ثانيا في المجموعة بثماني نقاط بعد المتصدر كوريا الجنوبية كما يحافظ العراق على المرتبة الثالثة بعدد النقاط نفسه ولكن بفارق الأهداف عن الأردن. (النهاية)

ع ح ه / م م ج



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