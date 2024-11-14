العراق والأردن يتعادلان سلبيا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 14 - 11 (كونا) -- تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم
مع نظيره الأردني بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026.
ولم تنجح محاولات الفريقين في الظفر بالنقاط الثلاث أو حتى هز الشباك طوال 90 دقيقة في المباراة التي أقيمت على معلب (جذع النخلة) في محافظة البصرة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
ويحتفظ المنتخب الأردني بذلك بترتيبه ثانيا في المجموعة بثماني نقاط بعد المتصدر كوريا الجنوبية كما يحافظ العراق على المرتبة الثالثة بعدد النقاط نفسه ولكن بفارق الأهداف عن الأردن. (النهاية)
ع ح ه / م م ج
MENAFN14112024000071011013ID1108887830
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.