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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 مسلحين واثنين من جنوده باشتباكات في بلوشستان

11/14/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد 14 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل واثنين من أفراده خلال عملية أمنية شنها الجيش على معاقل مسلحين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.
وذكر بيان أصدره الجيش الباكستاني أنه "بناء على ورود تقارير عن إرهابيين يخططون لاستهداف المدنيين في منطقة هرناي ببلوشستان تحركت القوات على الفور لتطهير المنطقة".
وأضاف أن "القوات اشتبكت بفعالية مع هؤلاء المسلحين مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم".
وتابع "لكن خلال العملية انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في المركبة الأمامية للقوات مما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الجيش أحدهما ضابط".
وأكد البيان عزم الجيش الباكستاني على "مواصلة إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان".
تأتي هذه العملية بعد يوم من مقتل 12 مسلحا على الأقل في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا بنيران الجيش الباكستاني بعد زيادة في الهجمات المسلحة في جميع أنحاء باكستان خاصة في هذين الاقليمين المتاخمين لافغانستان.
وتوعد الجيش الباكستاني بمواصلة عملياته للقضاء على الإرهاب عقب التفجير الدامي الذي ارتكبه انفصاليون بلوش السبت الماضي في محطة القطارات الرئيسية في كويتا عاصمة بلوشستان وهو الهجوم الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح وتسبب في دمار هائل بالمحطة.
وغداة هذا الهجوم قتل الجيش الباكستاني 10 مسلحين في عمليتين منفصلتين في منطقة شمال وزيرستان القبلية في خيبر في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في وتيرة الهجمات المسلحة. (النهاية)

س ب ك / ه س ص




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