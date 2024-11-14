الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 مسلحين واثنين من جنوده باشتباكات في بلوشستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد 14 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل واثنين من أفراده خلال عملية أمنية شنها الجيش على معاقل مسلحين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.
وذكر بيان أصدره الجيش الباكستاني أنه "بناء على ورود تقارير عن إرهابيين يخططون لاستهداف المدنيين في منطقة هرناي ببلوشستان تحركت القوات على الفور لتطهير المنطقة".
وأضاف أن "القوات اشتبكت بفعالية مع هؤلاء المسلحين مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم".
وتابع "لكن خلال العملية انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في المركبة الأمامية للقوات مما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الجيش أحدهما ضابط".
وأكد البيان عزم الجيش الباكستاني على "مواصلة إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان".
تأتي هذه العملية بعد يوم من مقتل 12 مسلحا على الأقل في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا بنيران الجيش الباكستاني بعد زيادة في الهجمات المسلحة في جميع أنحاء باكستان خاصة في هذين الاقليمين المتاخمين لافغانستان.
وتوعد الجيش الباكستاني بمواصلة عملياته للقضاء على الإرهاب عقب التفجير الدامي الذي ارتكبه انفصاليون بلوش السبت الماضي في محطة القطارات الرئيسية في كويتا عاصمة بلوشستان وهو الهجوم الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح وتسبب في دمار هائل بالمحطة.
وغداة هذا الهجوم قتل الجيش الباكستاني 10 مسلحين في عمليتين منفصلتين في منطقة شمال وزيرستان القبلية في خيبر في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في وتيرة الهجمات المسلحة. (النهاية)
س ب ك / ه س ص
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