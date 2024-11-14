السلطات الهندية تحظر أعمال البناء والهدم في نيودلهي للحد من تلوث الهواء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 14 - 11 (كونا) -- فرضت السلطات الهندية اليوم الخميس قيودا على عمليات البناء والهدم في نيودلهي للحد من ثلوث الهواء في العاصمة.
وقالت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ الهندية في بيان إن لجنة إدارة جودة الهواء المركزية اجتمعت اليوم إثر تسجيل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي ارتفاعا بلغ 424 على مقياس من 500 درجة.
ووفق تصنيف الهواء في الهند فإن قراءة فوق 400 تعد معدلا خطيرا ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء لاسيما من يعانون من الأمراض.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاجتماع قرر فرض حظر على أعمال البناء والهدم غير الضرورية كما تم فرض قيود على حركة المركبات التي تعمل بالديزل اعتبارا من الثامنة من صباح الجمعة بموجب المرحلة الثالثة من خطة عمل الاستجابة المتدرجة.
كما أصدرت اللجنة أوامر بتشديد الاجراءات القائمة في إطار المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية.
وأمرت اللجنة بتكثيف عمليات كنس الطرق آليا وضمان رش المياه يوميا وضمان التخلص السليم من الغبار المتراكم في مواقع النفايات وتكثيف خدمات النقل العام.
وتعد نيودلهي من أكثر المدن تلوثا في العالم بسبب الانبعاثات الصناعية والالعاب النارية وعوادم المركبات والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة من هاريانا واوتار براديش والبنجاب. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
MENAFN14112024000071011013ID1108887826
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.