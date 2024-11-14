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السلطات الهندية تحظر أعمال البناء والهدم في نيودلهي للحد من تلوث الهواء

11/14/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 14 - 11 (كونا) -- فرضت السلطات الهندية اليوم الخميس قيودا على عمليات البناء والهدم في نيودلهي للحد من ثلوث الهواء في العاصمة.
وقالت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ الهندية في بيان إن لجنة إدارة جودة الهواء المركزية اجتمعت اليوم إثر تسجيل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي ارتفاعا بلغ 424 على مقياس من 500 درجة.
ووفق تصنيف الهواء في الهند فإن قراءة فوق 400 تعد معدلا خطيرا ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء لاسيما من يعانون من الأمراض.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاجتماع قرر فرض حظر على أعمال البناء والهدم غير الضرورية كما تم فرض قيود على حركة المركبات التي تعمل بالديزل اعتبارا من الثامنة من صباح الجمعة بموجب المرحلة الثالثة من خطة عمل الاستجابة المتدرجة.
كما أصدرت اللجنة أوامر بتشديد الاجراءات القائمة في إطار المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية.
وأمرت اللجنة بتكثيف عمليات كنس الطرق آليا وضمان رش المياه يوميا وضمان التخلص السليم من الغبار المتراكم في مواقع النفايات وتكثيف خدمات النقل العام.
وتعد نيودلهي من أكثر المدن تلوثا في العالم بسبب الانبعاثات الصناعية والالعاب النارية وعوادم المركبات والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة من هاريانا واوتار براديش والبنجاب. (النهاية)

ا ت ك / م م ج





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