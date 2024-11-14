انطلاق بطولة الاتحاد لفئة العمومي للكرة الطائرة موسم (2024 - 2025)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة الاتحاد لفئة العمومي للكرة الطائرة موسم (2024 - 2025) بإقامة مواجهتين.
وشهدت المباراة الافتتاحية فوز فريق نادي الكويت على نظيره النصر (3 - 0) حيث فرض سيطرته على أشواطها التي جاءت نتيجتها بواقع (25-10) و(25-9) و(25-11).
وفي المباراة الثانية تغلب فريق نادي برقان على نظيره الصليبيخات (3-1) إذ جاءت نتيجة أشواطها بواقع (26-24) و(25-19) و(28-30) و(25-20) .
وتستمر البطولة حتى 19 ديسمبر المقبل على صالة الاتحاد المحلي للكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة وتقام بنظام الدوري
من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي ثم يصعد الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية.
وتشارك في البطولة تسعة أندية هي الكويت والقادسية وكاظمة والعربي وبرقان والشباب والصليبيخات والنصر واليرموك. (النهاية)
م ي م / م ص ع
MENAFN14112024000071011013ID1108887825
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