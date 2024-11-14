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انطلاق بطولة الاتحاد لفئة العمومي للكرة الطائرة موسم (2024 - 2025)

11/14/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة الاتحاد لفئة العمومي للكرة الطائرة موسم (2024 - 2025) بإقامة مواجهتين.
وشهدت المباراة الافتتاحية فوز فريق نادي الكويت على نظيره النصر (3 - 0) حيث فرض سيطرته على أشواطها التي جاءت نتيجتها بواقع (25-10) و(25-9) و(25-11).
وفي المباراة الثانية تغلب فريق نادي برقان على نظيره الصليبيخات (3-1) إذ جاءت نتيجة أشواطها بواقع (26-24) و(25-19) و(28-30) و(25-20) .
وتستمر البطولة حتى 19 ديسمبر المقبل على صالة الاتحاد المحلي للكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة وتقام بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي ثم يصعد الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية.
وتشارك في البطولة تسعة أندية هي الكويت والقادسية وكاظمة والعربي وبرقان والشباب والصليبيخات والنصر واليرموك. (النهاية)

م ي م / م ص ع


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