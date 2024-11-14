أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 3071 طنا، منها 2113 طن خضار، و742طن فواكه، و216 طن ورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، البطاطا 40 - 70، البندورة 15- 35، الجزر 25 - 40، الخيار 15- 35، الزهرة 15- 30، الليمون 25 - 50، والموز البلدي بين 40 - 65 قرشا.