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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

11/14/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2427.


وبلغت قيمة التداولات حوالي 7 ملايين دينار، من خلال تداول 7.3 مليون سهم، موزعة على 2143 عقداً.


ولدى مقارنة أسعار أسهم الشركات تبين ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسهم 32 شركة واستقرار أسهم 29 شركة.

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