بورصة عمان تغلق على ارتفاع
التاريخ
11/14/2024 2:40:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2427.
وبلغت قيمة التداولات حوالي 7 ملايين دينار، من خلال تداول 7.3 مليون سهم، موزعة على 2143 عقداً.
ولدى مقارنة أسعار أسهم الشركات تبين ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسهم 32 شركة واستقرار أسهم 29 شركة.
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