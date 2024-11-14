البزايعة يحاضر في جامعة البترا عن خطاب المحبة في السيرة النبوية.

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألقى المفكر الإسلامي الدكتور خالد رمزي البزايعة محاضرة في جامعة البترا بعنوان: "خطاب المحبة في السيرة النبوية"، ركّز فيها على أهمية نبذ العنف والتعصب، وتكريس قيم التسامح والسلام والعمل بإخلاص. حضر المحاضرة عدد كبير من الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.
وحثّ البزايعة الحضور على التمسك بالأخلاق الحميدة ونبذ المفاهيم التي قد تثير الفتنة وتؤثر سلبًا على القيم والأخلاق المجتمعية.
استعرض البزايعة خلال المحاضرة عددًا من القصص الواقعية التي تعكس تأثير الأسلوب اللين في التعامل مع الناس، مُبرزًا كيف يمكن لقيم الإسلام السمحة أن تترك أثرًا إيجابيًا في النفوس. واختتم حديثه بنصيحة للشباب بأن يلتزموا بتعاليم دينهم، وأن يكونوا قدوة في طيب الأخلاق وتقديم المعروف، مؤكدًا أن ذلك هو أساس الرسالة الإسلامية.
ووجه البزايعة نصيحته للطلبة في ختام المحاضرة قائلاً: "كن مسلماً طيباً راقياً، وتأكد أن تقديم المعروف لا يُنسى"، وفي ختام المحاضرة قدم عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح درع الجامعة التكريمي للدكتور البزايعة، شاكراً إياه باسم أسرة الجامعة على المحاضرة القيمة، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز خطاب المحبة بين طلبتها وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر ونبذ الحقد والكراهية.
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