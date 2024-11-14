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البزايعة يحاضر في جامعة البترا عن خطاب المحبة في السيرة النبوية.

11/14/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ألقى المفكر الإسلامي الدكتور خالد رمزي البزايعة محاضرة في جامعة البترا بعنوان: "خطاب المحبة في السيرة النبوية"، ركّز فيها على أهمية نبذ العنف والتعصب، وتكريس قيم التسامح والسلام والعمل بإخلاص. حضر المحاضرة عدد كبير من الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وحثّ البزايعة الحضور على التمسك بالأخلاق الحميدة ونبذ المفاهيم التي قد تثير الفتنة وتؤثر سلبًا على القيم والأخلاق المجتمعية.
استعرض البزايعة خلال المحاضرة عددًا من القصص الواقعية التي تعكس تأثير الأسلوب اللين في التعامل مع الناس، مُبرزًا كيف يمكن لقيم الإسلام السمحة أن تترك أثرًا إيجابيًا في النفوس. واختتم حديثه بنصيحة للشباب بأن يلتزموا بتعاليم دينهم، وأن يكونوا قدوة في طيب الأخلاق وتقديم المعروف، مؤكدًا أن ذلك هو أساس الرسالة الإسلامية.

ووجه البزايعة نصيحته للطلبة في ختام المحاضرة قائلاً: "كن مسلماً طيباً راقياً، وتأكد أن تقديم المعروف لا يُنسى"، وفي ختام المحاضرة قدم عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح درع الجامعة التكريمي للدكتور البزايعة، شاكراً إياه باسم أسرة الجامعة على المحاضرة القيمة، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز خطاب المحبة بين طلبتها وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر ونبذ الحقد والكراهية.

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