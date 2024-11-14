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انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

11/14/2024 2:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية في التسعيرة الثانية ليوم الخميس، 30 قرشا مقارنة مع التسعيرة الأولى.


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 51.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 49.7 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.8 دينارا و45.7 دينارا على التوالي.

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