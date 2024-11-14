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بحث قضايا تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

11/14/2024 2:40:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، عددا من القضايا التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسهيل أعمال الشركات.
وشدد اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، على ضرورة توفير بيئة ضريبية داعمة للنمو والتخفيف من الأعباء على الشركات المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وحسب بيان للغرفة، أمس، تم خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة لدعم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، للدور الكبير الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد الوطني، وتيسير أعمال قطاعات التجارة والخدمات، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد الحاج توفيق أن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني المستمر للقطاع يُعد عاملاً رئيسياً في جعل الأردن مركزاً إقليمياً للشركات العالمية في هذا المجال، مبينا أن تجارة عمان حريصة على توفير كل الرعاية للقطاعات التجارية والخدمية وبما يدعم أعمالها.
بدوره، أشار رئيس هيئة المديرين لجمعية "إنتاج"، عيد أمجد الصويص، للإمكانات الكبيرة للنمو والتوسع التي يمتلكها القطاع، مشدداً على ضرورة تبني الابتكارات التكنولوجية لتعزيز قدرات الشركات المحلية.
وأوضح الصويص أن الاهتمام الملكي بمجال التكنولوجيا جعل الأردن بوابة تكنولوجية إقليمية، مع تأكيده على أهمية التعليم التكنولوجي والتدريب المهني.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور استعداد تجارة عمان للتعاون لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي عبر أكاديمية التدريب التابعة لها.
وحضر اللقاء، نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأعضاء مجلس الإدارة خطاب البنا ومحمد طهبوب وعلاء الدين ديرانية وفلاح الصغير، إلى جانب أعضاء من مجلس إدارة "إنتاج"، والرئيس التنفيذي للجمعية نضال البيطار.- (بترا)

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