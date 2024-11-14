Friday, 15 November 2024 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية يعقد اجتماعه السنوي بعمان

11/14/2024 2:40:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية، تمثل شكلا من أشكال التشاركية والديموقراطية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
وأشار شحادة إلى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل في منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق وبناء تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي المنشودين في بلداننا وقادرة على تحقيق الرفاه والحاكمية المنشودة في قراراتنا.
وقال خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء أمس، أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي تستضيفه عمان لأول مرة إن الحكومات الأردنية المتعاقبة تتعامل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمختبر دقيق لقياس أثر القرارات والتشريعات على المواطن الأردني وأصحاب العلاقة من المؤسسات والأفراد. وأضاف، إن المجلس يحظى بهذه المكانة في عقل الحكومة، ليس بوصفه ذراعا استشاريا، ولكنه عين ناقدة تنظر من خلالها الحكومة إلى أثر قراراتها على المجتمع، هادينا في ذلك ومرجعيتنا رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قاد إصلاحا شاملا لمفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير منظومة القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع، صدرت الإرادة الملكية السامية على نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العالم 2007، كهيئة استشارية تقدم للحكومة والشركاء الاجتماعيين والأطراف ذات العلاقة الاستشارات حول جميع القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأردن يسير قدما نحو تحول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومنها إجراء انتخابات برلمانية نزيهة أشاد بها العالم كله، وحظيت بثقة الأردنيين جميعا وباختلاف أطيافهم السياسية.
وأكد شحادة أهمية تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي، وفقا للمبادئ والمعايير العربية غير المنفصلة عن القضاء الإنساني العالمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات العالمية.
من جهتها، أكدت رئيسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ربيعة خرفي، أن الاتحاد يشكل دليلا على التزام الأعضاء بقيم الوحدة والتلاحم والتعاون بين أبناء الوطن العربي، مشيرة إلى أهمية الدور الاستشاري لهذه المجالس في تقديم المقترحات والمساهمة في صياغة استراتيجيات تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
وقالت خرفي إن الاتحاد يهدف إلى توحيد الرؤى والتصورات، ودعم الجهد والعمل العربي لتوسيع وإعلاء ثقافة الحوار والتشاور بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، حول قضايا أساسية تهم العالم العربي في مختلف المجالات سيما منها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لتجسيد العمل العربي المشترك من خلال تبادل التجارب الناجحة وتعزيز ثقافة الحوار على مختلف المستويات، وهو ما يعكس التزام الجميع بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الاتحاد.
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، إن انعقاد الاجتماع في الأردن يؤكد اهتمام القيادة السياسية الأردنية بمخرجاته، مشيدا بالتقدم التنموي والحضاري الذي شهدته المملكة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف، إن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية يحمل منذ نشأته رسالة مهمة لتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم السلم الأهلي، وحماية حقوق الإنسان العربي، داعيا إلى توسيع نطاق المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية لجعلها رافدا أساسيا للتنمية ودعامة لمواجهة التحديات.
وأكد أن منظمة العمل العربية تؤمن بأن العمل الجماعي والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام العادل لشعوبنا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد منبرا أساسيا لإرساء قواعد وآليات الحوار الاجتماعي والاقتصادي بين المجالس العربية لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤية منظمة العمل العربية القائمة على الحوار الفاعل والبناء بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال في الدول العربية.
وشدد المطيري على أن الأحداث المؤسفة في المنطقة تؤثر على النسيج الاجتماعي والنمو الاقتصادي العربي، ما يستدعي تعزيز التضامن العربي وتوحيد الرؤى لمواجهة هذه التحديات، مبينا دور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم سياسات تضمن الاستدامة البيئية وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ونائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة، الدكتور موسى شتيوي، إن المجالس الاقتصادية والاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في البناء الوطني، إذ تكمن مهمتها في حماية المصالح الوطنية الشعبية، وضمان توافق القرارات الاقتصادية والاجتماعية مع مصلحة المواطنين، ومراقبة مساهمة هذه القرارات والتشريعات في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز السلم المجتمعي والأمن الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. واضاف، إن الواقع العربي الصعب والمعقد، يضاعف من المسؤولية الواقعة على عاتق مجالسنا وهيئاتنا، ودورها في أن تكون عين الأمل وعقل الفكر والوعي، من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين، لبناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل للمواطن الرفاه وتحقيق الأماني في عيش كريم، منارته تحقيق الديمقراطية والمساواة والمواطنة الناجزة.
واكد شتيوي ان المجلس أن الاقتصادي والاجتماعي الاردني ومنذ تأسيسه تصدى لمهمات وطنية كبرى، وأدار حوارات مجتمعية على المستوى الوطني، ومستعد لةضع كل إمكاناته في خدمة الأشقاء جميعا، والمساهمة في كل عمل من شأنه رفعة البلاد، ومصلحة العباد، هادينا في ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يجول العالم نصرة لقضايا الأمة، ولرفعة شأنها.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وقراءة محضر الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 تموز 2022، ودراسة موضوع إعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة ومناقشة خطة عمل الاتحاد لسنة 2025، وقراءة التوصيات، ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع.-(بترا-مشهور الشخانبة)

MENAFN14112024000072011014ID1108887772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث