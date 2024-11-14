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القضاة: تقوية القطاع الخاص الضامن لمستقبل الاقتصاد الوطني

11/14/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن القطاع التجاري والخدمي من أساسيات الاقتصاد الوطني، ونؤمن أن تقوية القطاع الخاص هو الضامن لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وأضاف القضاة خلال لقاء أمس مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ورؤساء النقابات والجمعيات وممثلي القطاعات التجارية بالغرفة، أن الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص ومأسستها، بما يسهم في تذليل العقبات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأكد القضاة أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها والعمل على حلها.
وبين أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وهو ما أكده رئيس الوزراء، ومأسستها، ولا سيما مع الوزارة وغرفة تجارة الأردن لمتابعة القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي أولاً بأول.
وقال القضاة إن لدى الوزارة هدفاً رئيسياً بالدفاع عن القطاع الخاص وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه، معربا عن أمله في تذليل القضايا الإجرائية أولاً بأول. وأوضح القضاة أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى إعادة نظر في بعض جوانبه بما يعجل من عمليات تسريع الإنجاز، وهو أحد الأهداف الأساسية للحكومة الحالية وتنفيذ برنامجها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص المتعلقة فيه.
ونوه إلى وجود رؤية واضحة بخصوص الطرود البريدية، وتتوافق مع مطالب القطاع التجاري بخصوص تحقيق العدالة والإنصاف بين طرفي المعاملة.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق مع القطاع العام بخصوص القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، مشيداً بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بتحفيز الاقتصاد الوطني. وأضاف الحاج توفيق أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع التجاري هو حالة الركود في النشاط التجاري التي تعمقت كثيراً بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتاً إلى أبرز التحديات التي تواجهه، منها ما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين، والرسوم على سيارات الكهرباء، وتعليمات تقديم الأراجيل، والطرود البريدية، وتعليمات التي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي عابرة للحكومات وتشكل خريطة طريق للأردن في السنوات المقبلة، مبيناً وجود بعض الملاحظات على محور التجارة التي تضمنته.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة ديمومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بالقضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا أهمية أن تستمع الجهات الحكومية لمطالب القطاع قبل اتخاذ قرارات تتعلق بأعماله.
وطرح رؤساء نقابات وجمعيات وأصحاب العمل وممثلو القطاعات التجارية والخدمية في غرفة تجارة الأردن، التي تركزت على ضرورة إنجاز معاملات التجار بالسرعة الممكنة وفق رؤية واضحة وعدم تأخيرها تجنباً لزيادة الكلف، ومعالجة القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ومتطلبات الفحوصات ورسومها العالية.
وأشاروا إلى قضايا تتعلق بتشديد الرقابة على البيع الإلكتروني على المواقع، والموافقة بخصوص السلامة الصحية، مؤكدين أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص قطاع السكان خطوة في الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى تسهيلات من البنوك بخصوص قروض المواطنين لغايات شراء العقار.
ولفتوا إلى ضرورة دفع المستحقات المالية العائدة للمقاولين جراء مشروعات وعطاءات تم تنفيذها، وإعادة النظر بقرار استيراد الأجهزة الموفرة للطاقة، استقطاب الاستثمارات، وتوحيد الإعفاءات الممنوحة لقطاع الأثاث بخصوص مدخلات الإنتاج سواء لغايات التصنيع أو التجارة.
وشددوا على ضرورة تسهيل الحصول على رخص استيراد إكسسوارات الألمنيوم إلى جانب تسهيل الحصول على تصاريح عمل للعمالة الوافدة، مشيرين إلى وجود ارتفاعات تتعلق بالتخمين الجمركي، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وتأطير العلاقة بين التاجر والوزارات الأخرى، وضرورة تنظيم القطاع الزراعي، وارتفاع تكاليف تصدير المنتجات الزراعية، وتخفيض ضريبة المبيعات على مادة الحديد إلى 8 %، وعقد لقاءات مستمرة مع القطاعات الاقتصادية والخدمية تعزيزا للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى ضرورة فتح أسواق للأيدي العاملة في الخارج بما يسهم في زيادة الحوالات القادمة للمملكة، وإعادة النظر في قانون المحامين، وتحصيل الذمم المالية العائدة لقطاع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.

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