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شكاوى من إغلاق مطاعم ومقاه تقدم الأرجيلة والأمانة تؤكد مخالفتها للقانون

11/14/2024 2:40:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان - بينما اشتكى أصحاب مطاعم ومقاه من حملة الإغلاقات التي تنفذها أمانة عمان الكبرى في العاصمة أكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة أن هذا الإجراء يأتي في إطار قانوني ضمن حملة للتفتيش على المنشآت التي تقديم "الأرجيلة" دون ترخيص.
وأكد أصحاب مطاعم ومقاه أن إجراءات الإغلاق كانت مفاجأة بالنسبة لهم فيما طالبوا الجهات المعنية بمنحهم مهلة لتصويب أوضاعهم قبل الإغلاق، فيما أشار الرحامنة إلى أنه فور إحضار تعهد خطي من قبل صاحب المنشأة من محافظة العاصمة بعدم تقديم أي خدمة أو منتج غير موجود في رخصة المهن يتم إعادة فتح المنشأة.
وقال الرحامنة "لا يحق لأي منشأة تقديم الأرجيلة أو غيرها في حال عدم وجود البند في رخصة المهن".
وأكد الرحامنة أن الأمانة قامت بإجراء قانوني بحق المنشآت المخالفة التي لم تحصل على رخصة لتقديم الأرجيلة وقامت بإغلاق 35 منشأة ليس لديها ترخيص تقديم الأرجيلة منذ نهاية الأسبوع الماضي في إطار حملة تفتيشية.
وأضاف الرحامنة أن بعض المنشأت التي أغلقت خلال الأسبوع الماضي قامت بتصويب أوضاعها وعادت لممارسة نشاطها التجاري والخدمي.
وقال رئيس جمعية المطاعم السياحة الأردنية عصام فخر الدين "ثمة مخرجات إيجابية لاجتماع مع الحكومة أخيرا حول هذا الموضوع".
وأكد فخر الدين أن هنالك جملة من النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها ستتخذ في المرحلة المقبلة بهدف تصويب أوضاع المنشآت المخالفة.
وأضاف أن هنالك قوانين جديدة سيتم إصدارها حول ترخيص هذه المنشآت. وأكد مدير أحد المطاعم والمقاهي في عمان أحمد الخالد أن قرار إغلاق المنشأة التي تقدم الأرجيلة جاء فجأة.
وقال الخالد "في حال إعادة فتح المطعم أو المقهى المغلق يتطلب الأمر إحضار كفالة عدلية تبلغ 100 ألف دينار بعدم تقديم الأرجيلة، بالإضافة إلى تقديم طلب إعادة فتح المنشأة إلكترونيا وإحضار كف طلب من محكمة أمانة عمان "منطقة المحطة" وأخيرا مراجعة محافظ العاصمة".
وبين أن هذه الإجراءات صعبة وهنالك بعض المنشآت لا تستطيع تقديم الكفالة العدلية لأنها تحتاج إلى عقار وهو غير موجود لدى الجميع وهذه إشارة بإغلاق المنشأة.
وأشار إلى أنه في السابق كانت الأمانة تزور المنشآت والكشف عن رخصة المهن ولا تستفسر عن الخدمات المقدمة، مؤكدا أن على الأمانة أن تعطي المخالف مهلة لتصويب الوضع وليس الإغلاق الفوري.
وقال صاحب مطعم وكافيه فضل عدم كشف هويته أن القرار جاء مفاجئا وتم إغلاق المنشأة دون سابق تنبيه.
وأكد المصدر نفسه أنه منذ سنوات ونحن نقدم خدمة الأرجيلة ونرخص ولا يوجد مشاكل أو مخالفات وحتى إن كان هنالك مشاكل تعطى مهلة لتصويب الوضع.
وأضاف المصدر، " يجب إعطاء مهلة للمنشآت المخالفة لتصويب أوضاعها وتقديم التسهيلات لهذا القطاع".
واتفق الخبير السياحي د.نضال ملو العين مع سابقيه في الرأي حول إجراء أمانة عمان بإغلاق المنشآت المخلفة.
وأكد ملو العين أن هذا القطاع هو حيوي ويوظف آلاف المواطنين ويجب دعمه والحفاظ عليه.
وطالب الجهات المعنية بإعادة فتح المنشآت المغلقة وإعطائهم مهلة يصوبون أوضاعهم.
كما طالب بتقديم الدعم الملموس والتسهيلات الميسرة لكافة القطاعات الاقتصادية والسياحية حتى تمارس أعمالها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها.

MENAFN14112024000072011014ID1108887770

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