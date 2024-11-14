شكاوى من إغلاق مطاعم ومقاه تقدم الأرجيلة والأمانة تؤكد مخالفتها للقانون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان - بينما اشتكى أصحاب مطاعم ومقاه من حملة الإغلاقات التي تنفذها أمانة عمان الكبرى في العاصمة أكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة أن هذا الإجراء يأتي في إطار قانوني ضمن حملة للتفتيش على المنشآت التي تقديم "الأرجيلة" دون ترخيص.
وأكد أصحاب مطاعم ومقاه أن إجراءات الإغلاق كانت مفاجأة بالنسبة لهم فيما طالبوا الجهات المعنية بمنحهم مهلة لتصويب أوضاعهم قبل الإغلاق، فيما أشار الرحامنة إلى أنه فور إحضار تعهد خطي من قبل صاحب المنشأة من محافظة العاصمة بعدم تقديم أي خدمة أو منتج غير موجود في رخصة المهن يتم إعادة فتح المنشأة.
وقال الرحامنة "لا يحق لأي منشأة تقديم الأرجيلة أو غيرها في حال عدم وجود البند في رخصة المهن".
وأكد الرحامنة أن الأمانة قامت بإجراء قانوني بحق المنشآت المخالفة التي لم تحصل على رخصة لتقديم الأرجيلة وقامت بإغلاق 35 منشأة ليس لديها ترخيص تقديم الأرجيلة منذ نهاية الأسبوع الماضي في إطار حملة تفتيشية.
وأضاف الرحامنة أن بعض المنشأت التي أغلقت خلال الأسبوع الماضي قامت بتصويب أوضاعها وعادت لممارسة نشاطها التجاري والخدمي.
وقال رئيس جمعية المطاعم السياحة الأردنية عصام فخر الدين "ثمة مخرجات إيجابية لاجتماع مع الحكومة أخيرا حول هذا الموضوع".
وأكد فخر الدين أن هنالك جملة من النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها ستتخذ في المرحلة المقبلة بهدف تصويب أوضاع المنشآت المخالفة.
وأضاف أن هنالك قوانين جديدة سيتم إصدارها حول ترخيص هذه المنشآت. وأكد مدير أحد المطاعم والمقاهي في عمان أحمد الخالد أن قرار إغلاق المنشأة التي تقدم الأرجيلة جاء فجأة.
وقال الخالد "في حال إعادة فتح المطعم أو المقهى المغلق يتطلب الأمر إحضار كفالة عدلية تبلغ 100 ألف دينار بعدم تقديم الأرجيلة، بالإضافة إلى تقديم طلب إعادة فتح المنشأة إلكترونيا وإحضار كف طلب من محكمة أمانة عمان "منطقة المحطة" وأخيرا مراجعة محافظ العاصمة".
وبين أن هذه الإجراءات صعبة وهنالك بعض المنشآت لا تستطيع تقديم الكفالة العدلية لأنها تحتاج إلى عقار وهو غير موجود لدى الجميع وهذه إشارة بإغلاق المنشأة.
وأشار إلى أنه في السابق كانت الأمانة تزور المنشآت والكشف عن رخصة المهن ولا تستفسر عن الخدمات المقدمة، مؤكدا أن على الأمانة أن تعطي المخالف مهلة لتصويب الوضع وليس الإغلاق الفوري.
وقال صاحب مطعم وكافيه فضل عدم كشف هويته أن القرار جاء مفاجئا وتم إغلاق المنشأة دون سابق تنبيه.
وأكد المصدر نفسه أنه منذ سنوات ونحن نقدم خدمة الأرجيلة ونرخص ولا يوجد مشاكل أو مخالفات وحتى إن كان هنالك مشاكل تعطى مهلة لتصويب الوضع.
وأضاف المصدر، " يجب إعطاء مهلة للمنشآت المخالفة لتصويب أوضاعها وتقديم التسهيلات لهذا القطاع".
واتفق الخبير السياحي د.نضال ملو العين مع سابقيه في الرأي حول إجراء أمانة عمان بإغلاق المنشآت المخلفة.
وأكد ملو العين أن هذا القطاع هو حيوي ويوظف آلاف المواطنين ويجب دعمه والحفاظ عليه.
وطالب الجهات المعنية بإعادة فتح المنشآت المغلقة وإعطائهم مهلة يصوبون أوضاعهم.
كما طالب بتقديم الدعم الملموس والتسهيلات الميسرة لكافة القطاعات الاقتصادية والسياحية حتى تمارس أعمالها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها.
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