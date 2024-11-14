تحديد موعد تصفيات كأس آسيا للسيدات بمشاركة أردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

حدد الاتحاد الآسيوي موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات (أستراليا 2026)، وذلك خلال النافذة الدولية من 23 حزيران (يونيو) وحتى 5 تموز (يوليو) من العام المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني النسوي.

ويستعد المنتخب أملا بالظهور بنهائيات آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، من خلال تقديم نتائج مميزة والحصول على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقة، حيث سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل المتصدر للنهائيات، مع تأهل أصحاب المراكز الأولى من النسخة السابقة للبطولة، من دون خوض التصفيات. وشهد الاجتماع الثالث للجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد ستيفاني النبر، تقديم توصية بمواعيد وملاعب النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية، التي ستقام من 1 إلى 21 آذار (مارس) من العام 2026.



وشارك "النشميات" ببطولة كأس آسيا مرتين في العامين 2014 و2018، حيث جاءت مشاركته الأولى بعد نجاحه بتصدر مجموعته بتصفيات كأس آسيا برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على منتخب لبنان بنتيجة (5-0)، منتخب الكويت (21-0)، ومنتخب أوزبكستان (4-0)، وذلك تحت قيادة المدرب الياباني ماساهيكو أوكيياما.



ولم تكن مشاركة المنتخب الأولى ناجحة في العام 2014 بفيتنام، حيث خسر في جميع المباريات لحساب المجموعة الأولى، حيث افتتح مشواره بالخسارة من فيتنام بثلاثة أهداف لهدف، وبالنتيجة ذاتها من منتخب أستراليا، قبل الهزيمة القاسية من المنتخب الياباني بسباعية بيضاء.



واستضاف المنتخب الوطني منافسات كأس آسيا في العام 2018، إلا أنه خاض التصفيات من دون أن تؤثر نتيجته على التأهل من عدمه، ونجح في الفوز بجميع مباريات التصفيات وقتها على منتخب البحرين (6-0)، منتخب الإمارات (6-0)، منتخب العراق (10-0)، منتخب طاجيكستان (10-2)، ومنتخب الفلبين (5-1).



ولم يحقق المنتخب أي نتيجة إيجابية في دور المجموعات بالنهائيات التي أقيمت على أرضه، حيث خسر في اللقاء الافتتاحي أمام الفلبين بهدفين لهدف، قبل الخسارة في الجولة الثانية على يد منتخب تايلند بستة أهداف لهدف، والهزيمة من الصين في آخر المباريات بثمانية أهداف لهدف.



وأخفق المنتخب في الوصول للنهائيات الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي، وغيابه عن نسخة العام 2022، بعد أن ودع من التصفيات أمام المنتخب الإيراني بالخسارة منه بركلات الترجيح عقب التعادل من دون أهداف، فيما فاز المنتخب بخماسية نظيفة على بنغلادش في مواجهته الأولى.



وخاض المنتخب مؤخرا، معسكرا تدريبيا في تركيا، حيث خسر أمام منتخب هاييتي بأربعة أهداف لهدفين، وخسر بثلاثية نظيفة من المنتخب الفلبيني، ومن الصين تايبيه بثلاثة أهداف.



ويقود المنتخب الوطني المدرب ماهر أبو هنطش، والذي نجح بداية العام الحالي في الظفر بلقب غرب آسيا للمرة السادسة في تاريخ المنتخب، بالبطولة التي جرت بالسعودية، ويتطلع لإعادة المنتخب للبطولة القارية من جديد.