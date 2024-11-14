تحديد موعد تصفيات كأس آسيا للسيدات بمشاركة أردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات (أستراليا 2026)، وذلك خلال النافذة الدولية من 23 حزيران (يونيو) وحتى 5 تموز (يوليو) من العام المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني النسوي.
ويستعد المنتخب أملا بالظهور بنهائيات آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، من خلال تقديم نتائج مميزة والحصول على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقة، حيث سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل المتصدر للنهائيات، مع تأهل أصحاب المراكز الأولى من النسخة السابقة للبطولة، من دون خوض التصفيات. وشهد الاجتماع الثالث للجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد ستيفاني النبر، تقديم توصية بمواعيد وملاعب النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية، التي ستقام من 1 إلى 21 آذار (مارس) من العام 2026.
وشارك "النشميات" ببطولة كأس آسيا مرتين في العامين 2014 و2018، حيث جاءت مشاركته الأولى بعد نجاحه بتصدر مجموعته بتصفيات كأس آسيا برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على منتخب لبنان بنتيجة (5-0)، منتخب الكويت (21-0)، ومنتخب أوزبكستان (4-0)، وذلك تحت قيادة المدرب الياباني ماساهيكو أوكيياما.
ولم تكن مشاركة المنتخب الأولى ناجحة في العام 2014 بفيتنام، حيث خسر في جميع المباريات لحساب المجموعة الأولى، حيث افتتح مشواره بالخسارة من فيتنام بثلاثة أهداف لهدف، وبالنتيجة ذاتها من منتخب أستراليا، قبل الهزيمة القاسية من المنتخب الياباني بسباعية بيضاء.
واستضاف المنتخب الوطني منافسات كأس آسيا في العام 2018، إلا أنه خاض التصفيات من دون أن تؤثر نتيجته على التأهل من عدمه، ونجح في الفوز بجميع مباريات التصفيات وقتها على منتخب البحرين (6-0)، منتخب الإمارات (6-0)، منتخب العراق (10-0)، منتخب طاجيكستان (10-2)، ومنتخب الفلبين (5-1).
ولم يحقق المنتخب أي نتيجة إيجابية في دور المجموعات بالنهائيات التي أقيمت على أرضه، حيث خسر في اللقاء الافتتاحي أمام الفلبين بهدفين لهدف، قبل الخسارة في الجولة الثانية على يد منتخب تايلند بستة أهداف لهدف، والهزيمة من الصين في آخر المباريات بثمانية أهداف لهدف.
وأخفق المنتخب في الوصول للنهائيات الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي، وغيابه عن نسخة العام 2022، بعد أن ودع من التصفيات أمام المنتخب الإيراني بالخسارة منه بركلات الترجيح عقب التعادل من دون أهداف، فيما فاز المنتخب بخماسية نظيفة على بنغلادش في مواجهته الأولى.
وخاض المنتخب مؤخرا، معسكرا تدريبيا في تركيا، حيث خسر أمام منتخب هاييتي بأربعة أهداف لهدفين، وخسر بثلاثية نظيفة من المنتخب الفلبيني، ومن الصين تايبيه بثلاثة أهداف.
ويقود المنتخب الوطني المدرب ماهر أبو هنطش، والذي نجح بداية العام الحالي في الظفر بلقب غرب آسيا للمرة السادسة في تاريخ المنتخب، بالبطولة التي جرت بالسعودية، ويتطلع لإعادة المنتخب للبطولة القارية من جديد.
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