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تشكيلة النشامى لمواجهة أسود الرافدين

11/14/2024 2:40:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة نظيره العراقي، في المباراة التي تقام اليوم الخميس على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة في العراق عند الساعة 7:15 مساء ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.


وضمت التشكيلة: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، يزن العرب، محمد أبو النادي، رجائي عايد، نزار الرشدان، إحسان حداد، مهند أبو طه، علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.


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