تشكيلة النشامى لمواجهة أسود الرافدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة نظيره العراقي، في المباراة التي تقام اليوم الخميس على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة في العراق عند الساعة 7:15 مساء ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وضمت التشكيلة: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، يزن العرب، محمد أبو النادي، رجائي عايد، نزار الرشدان، إحسان حداد، مهند أبو طه، علي علوان، موسى التعمري، يزن النعيمات.
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