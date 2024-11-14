خصوصية العلاقة الأردنية العراقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ممدوح سليمان العامري
تتمتع العلاقة الأردنية العراقية بخصوصية متأصلة وأواصر قوية تجسد عمق الصلات بين بلدين شقيقين، تجمعهما روابط أخوية وثقافية واجتماعية تمتد عبر قرون من التاريخ العربي والإسلامي. فالأردن والعراق تربطهما أواصر عائلية واجتماعية، حيث تتشابك علاقات القربى والنسب بين القبائل والعشائر فيهما، مما ساهم في توثيق العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين، وجعل العلاقة بينهما تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة لتصبح نموذجاً للتآخي والتكامل العربي.
وفي هذا السياق، يجب ألا تؤثر مباراة كرة القدم
التي تقام اليوم في مدينة البصرة بالعراق الشقيق على هذه العلاقات الأخوية العميقة بين الأشقاء في البلدين، الأردن والعراق، بغض النظر عن نتيجة المباراة. فالرياضة تبقى وسيلة لتعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب، ويظل الأهم أن تظل روح الأخوة والتآزر فوق أي منافسة رياضية.
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