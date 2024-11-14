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خصوصية العلاقة الأردنية العراقية

11/14/2024 2:40:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ممدوح سليمان العامري






تتمتع العلاقة الأردنية العراقية بخصوصية متأصلة وأواصر قوية تجسد عمق الصلات بين بلدين شقيقين، تجمعهما روابط أخوية وثقافية واجتماعية تمتد عبر قرون من التاريخ العربي والإسلامي. فالأردن والعراق تربطهما أواصر عائلية واجتماعية، حيث تتشابك علاقات القربى والنسب بين القبائل والعشائر فيهما، مما ساهم في توثيق العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين، وجعل العلاقة بينهما تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة لتصبح نموذجاً للتآخي والتكامل العربي.

وفي هذا السياق، يجب ألا تؤثر مباراة كرة القدم التي تقام اليوم في مدينة البصرة بالعراق الشقيق على هذه العلاقات الأخوية العميقة بين الأشقاء في البلدين، الأردن والعراق، بغض النظر عن نتيجة المباراة. فالرياضة تبقى وسيلة لتعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب، ويظل الأهم أن تظل روح الأخوة والتآزر فوق أي منافسة رياضية.

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