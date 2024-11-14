مراعبة: الصريح قادر على الفوز بالدرع.. وقاسم أحدث تغييرا إيجابيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أكد المحترف الفلسطيني في صفوف فريق الصريح لكرة القدم
سامح مراعبة، أن فريقه قادر على صنع المفاجأة والفوز بأول لقب في البطولات المحلية من خلال بطولة الدرع، حيث وصل فريقه للمربع الذهبي بعد صدارة مجموعته مؤخرا.
وبين مراعبة في حديثه لـ"الغد"، أن منافس الصريح في نصف نهائي البطولة فريق الوحدات كبير ويمتلك أسماء مميزة، وأن نتيجة الفريقين في افتتاحية دوري المحترفين التي خسرها فريقه بأربعة أهداف لهدف، ليست مقياسا لصعوبة المواجهة.
وأضاف: "قدمنا مستويات مميزة في بطولة الدرع نستحق عليها الوصول لأبعد نقطة، وأرى أن الفوز على الفيصلي مؤخرا، منحنا دافعا معنويا قويا للتقدم أكثر، وخسارة أمام الوحدات ببطولة الدوري جاءت نتيجة غياب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، وفي الفترة الحالية الصفوف مكتملة والفريق جاهز للفوز".
ولفت مراعبة إلى أن هدف فريقه الصريح يتمثل بالبقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل، في ظل تهبيط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، وعودته بداية الموسم الحالي بين أندية الكبار، مؤكدا أن النادي يمتلك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق أفضل النتائج والوقوف ندا أمام جميع المنافسين.
وتابع: "حضوري للدوري الأردني جاء نتيجة تقارب المستوى الفني مع الدوري الفلسطيني، بعد خوضي تجربة احترافية ناجحة في ليبيا، ونشكر اتحاد الكرة وجميع المنظومة الرياضية التي تقف دائما بجانب اللاعب الفلسطيني".
وأوضح مراعبة البالغ من العمر 32 عاما، أن عدم استدعائه لصفوف منتخب بلاده جاء نتيجة قرار فني من المدرب، وأنه لا يشعر بالظلم نتيجة غيابه الفترة الماضية لوجود أسماء مميزة في مختلف الخطوط ساهمت في تحسن نتائج المنتخب الفلسطيني، متمنيا لهم التوفيق في مبارياتهم المقبلة بهدف الصعود لكأس العالم.
واستطرد: "قدوم المدرب أسامة قاسم لتولي تدريب الفريق مؤخرا، ساهم في تحسن النتائج والمستويات، نظرا للهزة التي ضربت الصريح قبل قدومه من توالي النتائج السلبية، مؤكدا أن المدرب السابق ماهر العجلوني فضل الابتعاد عن صفته كمدير فني والبقاء بالطاقم التدريبي، رغبة منه في تقديم مصلحة النادي على مصلحته الشخصية".
ويرى مراعبة، أن تجربته ناجحة حتى اللحظة مع الصريح، وأنه يطمح إلى تقديم الأفضل، مشيرا إلى أن عددا من الفرق الليبية تواصلت معه للانضمام لصفوفها المرحلة المقبلة، وإمكانية مغادرة الصريح بين مرحلتي الذهاب والإياب.
وزاد: "مهاجم الفريق محمد العكش يعتبر الأفضل في الكرة الأردنية الفترة الحالية، وتصدره لسباق هدافي دوري المحترفين بسبعة أهداف خير دليل على ذلك، وأتوقع منه أن يستمر في تسجيل الأهداف هذا الموسم والمضي مع الصريح لمكان غير متوقع، فهو هداف بالفطرة ويملك إمكانيات مميزة".
وذكر مراعبة أن الكرة الأردنية شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الماضية، وأبرزها احتلال وصافة كأس آسيا، متمنيا أن تنعكس هذه التطورات على تحسين بعض الملاعب والبنية التحتية، إلى جانب تحسين العامل المادي الذي يقف عقبة أمام الأندية واللاعبين على حد سواء في مواصلة التقدم.
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