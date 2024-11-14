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مراعبة: الصريح قادر على الفوز بالدرع.. وقاسم أحدث تغييرا إيجابيا

11/14/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكد المحترف الفلسطيني في صفوف فريق الصريح لكرة القدم سامح مراعبة، أن فريقه قادر على صنع المفاجأة والفوز بأول لقب في البطولات المحلية من خلال بطولة الدرع، حيث وصل فريقه للمربع الذهبي بعد صدارة مجموعته مؤخرا.
وبين مراعبة في حديثه لـ"الغد"، أن منافس الصريح في نصف نهائي البطولة فريق الوحدات كبير ويمتلك أسماء مميزة، وأن نتيجة الفريقين في افتتاحية دوري المحترفين التي خسرها فريقه بأربعة أهداف لهدف، ليست مقياسا لصعوبة المواجهة.
وأضاف: "قدمنا مستويات مميزة في بطولة الدرع نستحق عليها الوصول لأبعد نقطة، وأرى أن الفوز على الفيصلي مؤخرا، منحنا دافعا معنويا قويا للتقدم أكثر، وخسارة أمام الوحدات ببطولة الدوري جاءت نتيجة غياب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، وفي الفترة الحالية الصفوف مكتملة والفريق جاهز للفوز".
ولفت مراعبة إلى أن هدف فريقه الصريح يتمثل بالبقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل، في ظل تهبيط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، وعودته بداية الموسم الحالي بين أندية الكبار، مؤكدا أن النادي يمتلك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق أفضل النتائج والوقوف ندا أمام جميع المنافسين.
وتابع: "حضوري للدوري الأردني جاء نتيجة تقارب المستوى الفني مع الدوري الفلسطيني، بعد خوضي تجربة احترافية ناجحة في ليبيا، ونشكر اتحاد الكرة وجميع المنظومة الرياضية التي تقف دائما بجانب اللاعب الفلسطيني".
وأوضح مراعبة البالغ من العمر 32 عاما، أن عدم استدعائه لصفوف منتخب بلاده جاء نتيجة قرار فني من المدرب، وأنه لا يشعر بالظلم نتيجة غيابه الفترة الماضية لوجود أسماء مميزة في مختلف الخطوط ساهمت في تحسن نتائج المنتخب الفلسطيني، متمنيا لهم التوفيق في مبارياتهم المقبلة بهدف الصعود لكأس العالم.
واستطرد: "قدوم المدرب أسامة قاسم لتولي تدريب الفريق مؤخرا، ساهم في تحسن النتائج والمستويات، نظرا للهزة التي ضربت الصريح قبل قدومه من توالي النتائج السلبية، مؤكدا أن المدرب السابق ماهر العجلوني فضل الابتعاد عن صفته كمدير فني والبقاء بالطاقم التدريبي، رغبة منه في تقديم مصلحة النادي على مصلحته الشخصية".
ويرى مراعبة، أن تجربته ناجحة حتى اللحظة مع الصريح، وأنه يطمح إلى تقديم الأفضل، مشيرا إلى أن عددا من الفرق الليبية تواصلت معه للانضمام لصفوفها المرحلة المقبلة، وإمكانية مغادرة الصريح بين مرحلتي الذهاب والإياب.
وزاد: "مهاجم الفريق محمد العكش يعتبر الأفضل في الكرة الأردنية الفترة الحالية، وتصدره لسباق هدافي دوري المحترفين بسبعة أهداف خير دليل على ذلك، وأتوقع منه أن يستمر في تسجيل الأهداف هذا الموسم والمضي مع الصريح لمكان غير متوقع، فهو هداف بالفطرة ويملك إمكانيات مميزة".
وذكر مراعبة أن الكرة الأردنية شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الماضية، وأبرزها احتلال وصافة كأس آسيا، متمنيا أن تنعكس هذه التطورات على تحسين بعض الملاعب والبنية التحتية، إلى جانب تحسين العامل المادي الذي يقف عقبة أمام الأندية واللاعبين على حد سواء في مواصلة التقدم.

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